Hannover

Mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf zu gehen, ist schon länger politisch in Mode. Dass ein Duo eine Partei anführt, beim dem ein Kandidat nur auf Listenplatz 30 steht, ist allerdings eher ungewöhnlich. So geschehen an diesem Wochenende bei der CDU in Niedersachsen. Der neue Spitzenkandidat Hendrik Hoppenstedt (Großburgwedel) soll mit der ursprünglich für Listenplatz eins vorgesehenen Silvia Breher ein Tandem bilden.

Althusmann: CDU gut aufgestellt

„Mit diesem starken Team Niedersachsen an der Spitze starten wir gut aufgestellt in den Bundestagwahlkampf“, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann nach dem Landesparteitag am Sonnabend in Hameln. Dabei haben die Christdemokraten wohl eher aus der Not eine Tugend gemacht. Denn wie es aus der Partei heißt, hat Breher ihren Verzicht auf die Spitzenkandidatur erst in dieser Woche intern bekannt gegeben.

„Ich bin ganz bewusst auf Platz 30 gegangen, um für einen Oldenburger Platz zu machen“, sagte die Vorsitzende des Landesverbandes Oldenburg. Dadurch konnte Anne Janssen aus Wittmund auf Platz sechs vorrücken. Breher dürfte ihren Wahlkreis Cloppenburg-Vechta, seit jeher eine CDU-Hochburg, voraussichtlich direkt gewinnen.

100 Prozent Zustimmung

Bei den rund 120 Delegierten kam die kurzfristige Lösung gut an. Das „Spitzenduo“ wurde laut Althusmann mit 100 Prozent gewählt. Für den Rest der Landesliste haben demnach 92 Prozent gestimmt. Die CDU stellt ihre Listen unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf.

Auf den Plätzen 2 und 3 der Landesliste folgen Michael Grosse-Brömer, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion im Bundestag, und Vize-Fraktionschefin Gitta Connemann. „Wir bieten mit der Liste eine sehr gute Mischung aus Erfahrung, Aufbruch und Verlässlichkeit. Frauen und Männer, jung und schon erfahrener, können sich hier wiederfinden“, sagte Althusmann.

Region Hannover gut vertreten

Auf den aussichtsreichen Listenplätzen finden sich neben dem Staatsminister im Kanzleramt Hoppenstedt weitere Kandidaten aus der Region Hannover: der Bundeschef der Jungen Union Tilman Kuban (Barsinghausen) auf sieben und die Landtagsabgeordnete Mareike Wulf auf neun, die allerdings im Wahlkreis Hameln/Holzminden antritt. Geringere Chancen haben Hannovers CDU-Stadtchef Maximilian Oppelt (15) und Diana Rieck-Vogt (Hannover). Bei der Wahl 2017 gewann die CDU in Niedersachsen 16 Direktmandate, 5 Kandidaten zogen über die Liste in den Bundestag ein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir im September mit einem guten Ergebnis durchs Ziel gehen werden“, sagte Althusmann. Die Niedersachsen-Union werde sich mit voller Kraft dafür einsetzen, dass der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet der künftige Bundeskanzler Deutschlands werde. „Wir haben alle Chancen, müssen aber noch viel arbeiten“, erklärte Hoppenstedt.

Post-Merkel-Ära

Althusmann betonte, dass bei der Bundestagswahl die Weichen für die kommenden zehn Jahre gestellt werden. „Wir treten in eine neue Zeit ein, die Post-Merkel-Ära.“ Die CDU bleibe darin die „Stimme der Vernunft“, die Ökologie, Ökonomie und Soziales vereine – auch bei der Klimapolitik.

Von Marco Seng