Hannover

Die FDP im niedersächsischen Landtag fordert eine schnelle Änderung des Landeswahlgesetzes, damit die Landtagswahl im kommenden Jahr nicht angefochten werden kann. „Es ist die Pflicht des Landtags und der Parlamentarier dafür zu sorgen, dass die nächste Landtagswahl eine Legitimation hat“, sagte FDP-Fraktionsvize Jörg Bode am Montag. Damit könne man nicht bis ins nächste Jahr warten. Die Liberalen wollen deshalb in dieser Woche im Parlament einen Neuzuschnitt der 87 Wahlkreise beantragen.

Hintergrund ist ein seit mehr als einem Jahr schwelender Streit in der großen Koalition über die notwendige Neueinteilung. Die CDU will am liebsten im Norden einen zusätzlichen Wahlkreis schaffen und im Gegenzug im Süden einen streichen. In der SPD, die traditionell in Südniedersachsen ihre Hochburgen hat, gibt es Widerstand dagegen. „So lange nicht alles geeint ist, ist nichts geeint“, heißt es dazu aus der Koalition. Der Streit wird bisher vor allem hinter den Kulissen ausgetragen. Die FDP will mit ihrem Vorstoß jetzt den öffentlichen Druck auf die Koalitionsparteien erhöhen.

Wählerzahl in zwei Kreisen zu groß

Der Neuzuschnitt ist notwendig, weil in Lüneburg und Osterholz die durchschnittliche Wählerzahl von rund 69.000 pro Wahlkreis um mehr als die rechtlich zulässigen 25 Prozent überschritten wird. In Einbeck wird sie dagegen um mehr als 25 Prozent unterschritten. Die annähernd gleiche Größe der Wahlkreise gilt als wesentliche Voraussetzung dafür, dass der Grundsatz der Wahlgleichheit erhalten bleibt. Eine zu starke Abweichung könnte dazu führen, dass die Stimmen einzelner Wähler mehr Gewicht und damit mehr Einfluss auf das Wahlergebnis haben.

„Dieses Legitimationsproblem ist gravierend, weil es dazu führt, dass quasi jeder Wahleinspruch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit positiv beschieden werden müsste“, sagte Bode. Mit anderen Worten: Ändert der Landtag das Wahlgesetz nicht, so könnte das Ergebnis der Landtagswahl am 9. Oktober 2022 juristisch erfolgversprechend angefochten werden. Dieses Problem müsse angegangen werden, weil bereits die Nominierung von Kandidaten in den Wahlkreisen möglich sei.

Kommunen werden verschoben

Der Gesetzentwurf der FDP beruht laut Bode auf Vorschlägen, die Landeswahlleiterin Ulrike Sachs bereits vor einem Jahr gemacht hat. Danach soll es zunächst keine umfassende Reform geben, sondern nur einzelne Kommunen in andere Wahlkreise verschoben werden, um die anstehende Wahl zu retten. Ein Neuzuschnitt wäre dann zur Landtagswahl 2027 möglich.

Die Pläne sehen etwa vor, dass die Samtgemeinden Ilmenau und Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) in den Wahlkreis Soltau verschoben werden. Die Stadt Bockenem wechselt vom Landkreis Hildesheim in den Wahlkreis Seesen, der Flecken Bodenfelde in den Wahlkreis Einbeck. „Wir wollen diesen Gesetzentwurf als Angebot verstehen“, sagte Bode.

Koalition kündigt Vorschlag an

Die Koalition reagierte reserviert. „Der FDP-Vorschlag berücksichtigt noch nicht alle Probleme“, sagte CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke der HAZ. „Ich gehe davon aus, dass die Regierungsfraktionen in Kürze einen eigenen Vorschlag vorlegen werden.“ Zu den Inhalten wollte Nacke keine Stellung nehmen.

Während die FDP das Landtags-Plenum im Dezember als letzte Chance für eine Gesetzesänderung sieht, geht man in der Koalition dem Vernehmen nach eher von Januar aus. In den nicht umstrittenen Wahlkreisen könnten die Kandidaten ja problemlos aufgestellt werden, heißt es.

Von Marco Seng