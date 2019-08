Waldsterben in Niedersachsen: „Wir sind fassungslos“

Herr Merker, ist der Wald noch zu retten?

Ja, auch wenn es schlecht um ihn steht. Wir Förster schauen fassungslos zu, wie unsere Wälder in so kurzer Zeit geschädigt werden konnten. Aber ich bin von Grund auf Optimist, dass wir unsere Wälder wieder herrichten und widerstandsfähiger machen können.

Was tut jetzt Not?

Es geht um langfristig wirkende Reparaturen. Wir haben eine historisch schwierige Lage: Nach dem Orkan 2018 in Koppelung mit einem Rekord-Dürrejahr 2018, welches die Käferplage in Gang setzte, haben wir ein weiteres trockenes Jahr. Das übersteigt alle Abwehrkräfte des Waldes. Akut können wir dem Wald nicht so helfen, dass er morgen wieder in Ordnung ist. Aber wir bekämpfen den Borkenkäfer auf allen Fronten und holen die befallenen Bäume so schnell wie möglich aus dem Wald, um die Käferpopulationen einzudämmen.

Waldschäden nach Orkan Friederike 2018. Quelle: dpa

Im Nationalpark Harz gibt es das Konzept, die Natur sich selbst zu überlassen – stößt sich das nicht mit Ihrer Waldsanierung?

Der Nationalpark hat ein ganz anderes Konzept und eine andere Grundidee. Er will den „Urwald von morgen“ schaffen, und das ist ein gesellschaftlich erwünschtes Anliegen. Für die gesamte mitteleuropäische Käferpopulation aus dem Klimawandel ist er nicht verantwortlich, auch wenn es mitunter an den Grenzen zu unseren Forsten Probleme gibt. Mit der Formel, ’die Natur regelt alles von ganz alleine’, habe ich meine Probleme, denn in ihr steckt eine gewisse Verharmlosung der Käferproblematik.

Klaus Merker, Präsident der Landesforsten Niedersachsen. Quelle: Landesforsten Niedersachsen

Wie hoch schätzen Sie die Schäden ein, die durch die beiden Extremjahre entstanden sind?

Wir haben allein in den Landesforsten die Schäden in 2018 auf 130 Millionen Euro geschätzt. Wie sich das in 2019 entwickelt, lässt sich noch nicht absehen. Der Schaden ist auch nicht rein finanzieller Natur, sondern auch ein mentaler, denn unsere Mitarbeiter sind enttäuscht und teilweise auch wütend, dass sie gegen den Schädlingsbefall kaum ankommen. Wir haben im letzten Jahr auch errechnet, wieviel Freiflächen entstehen, die wieder aufgeforstet werden müssen. Da waren wir auf 5000 Hektar gekommen, was der Fläche von 7000 Fußballfeldern entspricht. Möglicherweise wird der Schaden 2019 doppelt so hoch. Dann kämen wir auf 60 Millionen Euro an Aufforstungskosten, die wir zu stemmen hätten. Aber noch sind wir im August und warten auf Regen.

Welche Baumarten sind besonders gefährdet?

Eigentlich alle und das ist das Bedrückende. Vor allem die flachwurzelnde Fichte, die nach dem Krieg besonders häufig angebaut worden ist. Aber auch die Buche, die starke Absterbeerscheinungen hat sowie Lärche, Eiche, Esche, Ahorn. Bei der Buche sind die Absterbefolgen sogar gefährlich, weil sie ganze Äste und Kronenteile abwirft, weshalb wir schon beliebte Wanderwege sperren mussten.

Bohrmehl am Stammfuß von Fichten ist ein untrügliches Zeichen für den Borkenkäferbefall. Quelle: Kannegießer

Was kann die Politik tun, um dem Wald zu helfen?

Es ist gut, dass die Politik begriffen hat, dass der Wald ein riesiger CO2-Speicher ist, wie auch vor kurzem eine vielbeachtete Schweizer Studie festgehalten hat. Wir begrüßen auch, dass sich einige Landwirtschaftsministerinnen und -minister in der „Moritzburger Erklärung“ darauf verständigt haben, 800 Millionen Euro aus dem Klimafonds für den Wald einzufordern. Wenn dies so käme, wäre das ein gutes Signal. Aber diese Diskussion darf natürlich nicht von der eigentlichen Diskussion ablenken, dass wir den Ausstoß von CO2 verringern müssen. Es darf auch nicht dazu kommen, dass man das Problem allein bei den Waldbesitzern ablädt.

Lesen Sie auch: Herbst im August? Bäume in Hannover werfen schon jetzt ihre Blätter ab

Wie meinen Sie das?

Die Waldbesitzer müssten für ihre Bemühungen honoriert werden. Wälder erbringen wertvolle Leistungen für die Gesellschaft, die nicht richtig honoriert werden. Sie sorgen für sauberes Wasser, weil das unter Wald gewonnen Wasser sauber ist, aber durch viele Auflagen durch die Waldbesitzer mitbezahlt wird. Wälder haben einen hohen Wert für die Erholung der Menschen und für den Tourismus. Doch an der touristischen Wertschöpfung haben die Forstbetriebe keinen Anteil. Deshalb müssen wir schärfer darüber nachdenken, wie die Ökosystemleistungen der Wälder künftig honoriert werden können.

Wie kann das gehen?

Da gibt es viele Berechnungsmodelle. Dass dies geht, wird im Rahmen weltweiter Kompensation deutlich: Das Geld, das man heute bei Reise- oder Flugveranstaltern bezahlt, um CO2-neutral transportiert zu werden, dient meist Aufforstungsprojekten in Afrika oder Südamerika.

Aber müsste man die Bewirtschaftung des Waldes nicht einstellen, um ihn als CO2- Speicher zu schützen?

Dieser Gedanke liegt im Moment im Trend. Es kann aber nicht nur darum gehen, die Wälder zu „schützen“, denn dann verzichten wir auf Holz und sie speichern nicht mehr zusätzliches CO2. Die Holznutzung kann nachhaltig erfolgen, ohne die Vorräte der Wälder abzusenken, ähnlich der Zinsen eines Vermögens. Und das genutzte Holz bildet dann einen zusätzlichen CO2-Speicher. Deshalb sollte die Gesellschaft den Einsatz von Holz fördern. Je mehr von der wertvollen nachwachsenden Ressource Holz in Häusern oder Möbeln verwendet wird, desto mehr CO2 lässt sich außerhalb von Wäldern zusätzlich speichern. Es müsste eine richtige weltweite Holzoffensive geben, damit mehr Wälder aufgeforstet werden. Holz statt Plastik. Ich trage übrigens gerade ein T-Shirt aus Buchen-Zellstoff, das somit Synthetik ersetzt und irgendwann einmal wieder zu Humus wird.

Wann wird der niedersächsische Wald wieder repariert sein?

Das ist eine schwierige Frage. Man repariert den Wald ja nicht auf Knopfdruck. Wir tun das ja schon seit dreißig Jahren mit dem sogenannten Löwe-Programm (steht für Langfristige Ökologische Waldentwicklung). Das ist der Umbau der Monokulturen in Mischwälder. Doch jetzt zeigt sich, dass etwa auch die Buche schwer beschädigt ist. Deshalb müssen wir andere Baumarten berücksichtigen, auch Bäume ausprobieren, die so heimisch in unseren Wäldern nicht vorkommen wie etwa die Douglasie, die Küstentanne oder die Roteiche.

Man hat vor 30 Jahren vom „ Waldsterben“ geredet. Ist dieser Begriff heute auch angebracht?

Ja, nur mit dem Unterschied, dass es damals ein regionales, durch sauren Regen ausgelöstes Problem war und heute ein weltweites Problem, das durch den Klimawandel verursacht ist. Das Waldsterben gibt es überall.

Zur Person Klaus Merker ist seit Gründung der niedersächsischen Landesforsten im Jahr 2005 deren Präsident. Der 1961 in Peine geborene Forstwissenschafter erwarb 1997 an der Georgia-Augusta-Universität in Göttingen den Doktortitel. Vor Übernahme des Präsidentenamtes war er in Leitungsfunktion bei der Klosterkammer Hannover, die auch über große Forsten verfügt. Die Landesforsten bewirtschaften mit 355 000 Hektar fast ein Drittel des gesamten Waldes in Niedersachsen, außerdem betreuen sie 77 000 Hektar Waldfächen, die überwiegend Genossenschaften gehören. Die Landesforsten sind eine Anstalt öffentlichen Rechts.

Mehr zum Thema:

So sterben Niedersachsens Wälder – 800.000 Bäume wegen Borkenkäfern gefällt

Fichten in Gefahr: Borkenkäfer im Deister greifen in Massen an

Stürme, Dürre, Borkenkäfer: Niedersachsens Wälder in Not

Von Michael B. Berger