Walsrode

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Walsrode im Landkreis Heidekreis gestorben. Der junge Mann sei am Dienstag mit seinem Transporter von hinten auf einen bremsenden Laster aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall wurde er in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die A 7 war in dem Bereich in Richtung Süden am Dienstag für rund eine Stunde gesperrt.

Von RND/lni