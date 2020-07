Duderstadt

„Wie, wie, wie, wie hab ich dich lieb ...“, dichtet der Volksmund zu dem Vogelsang: Aus einem Schlehenbusch neben dem Wanderweg erklingt der markante Ruf einer Goldammer. Hoch über der offenen Wiesenlandschaft schlägt ein Kuckuck hektisch mit den spitzen Flügeln. Biologe Rómolu Aramayo-Schenk richtet sein Fernglas zur Waldkante, wo ein Rotmilan majestätisch durch die Luft gleitet. „Der ist hier öfter zu sehen“, erzählt der Mitarbeiter der Heinz-Sielmann-Stiftung, der hier Führungen anbietet. Zweifellos: Entlang des Grünen Bandes im Eichsfeld lohnt es sich, ganz genau hinzugucken.

Die Autorin auf dem Kutschenberg am Landschaftskunstobjekt West-Östliches Tor. Quelle: Rómolu Aramayo-Schenk

Ferien fast vor der Haustür. Buchstäblich mit allen Sinnen können Wanderer, die sich auf den Weg in den südöstlichen Zipfel Niedersachsens machen, die Besonderheiten des ehemaligen Grenzstreifens zwischen Niedersachsen und Thüringen erfassen. Auf dem Magerrasen dort gedeiht etwa die kleine violett blühende Heidenelke.

Kunst als Zeichen der Verbindung

Riesig groß nehmen sich daneben die Skulpturen aus, die an die deutsche Geschichte erinnern: Stelen entlang des früheren Kolonnenwegs der DDR-Grenztruppen etwa und erst recht das Landschaftskunstobjekt West-Östliches Tor zwischen Duderstadt und Ecklingerode. Im Jahr 2002 haben die Künstler Anka Förster und Robert Schätzle auf dem Kutschenberg zwei kahle Eichenstämme aufgestellt und von Roteichen umwachsen lassen – ein Zeichen der Verbindung im Grünen Band. An diesem sonnigen Sommertag macht es sich dort eine kleine Wandergruppe am Holztisch mit einem Picknick gemütlich.

Pause auf dem Kolonnenweg

Ein Stück weiter Richtung Teistungen haben sich der drei Jahre alte Oskar und sein zehn Jahre alter Bruder Leo einen ungewöhnlichen Rastplatz ausgesucht – direkt auf den Lochbetonplatten des Kolonnenwegs, auf dem die DDR-Grenzer früher Streife fuhren. Seit zweieinhalb Stunden sind die Jungen mit ihrer Großmutter unterwegs, nun brauchen sie eine Pause – und etwas Traubenzucker. „Wir gehen gern auf dem Grünen Band“, sagt Ingrid Zellmann. Ihr gefalle im Eichsfeld besonders der Mischwald, der gesünder aussehe als viele Wälder im Harz. Andere Wanderer wie das Ehepaar Flug aus Diepholz verbinden mit dem Grenzweg Erinnerungen an frühere Reisen zu Verwandten in der DDR. „Dieses Stück Grenze als Biotop zu bewahren, ist eine einmalige Chance“, meint Carmen Flug.

Pause auf dem Kolonnenweg: Oskar (3, vorn) und Leo (10). Quelle: Gabriele Schulte

Auch Proteste gegen das Projekt

Naturschützer wie bei der Sielmann-Stiftung, beim Landkreis Duderstadt oder im Umweltministerium in Erfurt würden das Stück Natur am Grünen Band gern noch erweitern und Verbindungen zu anderen Biotopen schaffen. Nachdem Landwirte in Niedersachsen und Waldbesitzer in Thüringen aber heftig gegen die angebliche Enteignung protestierten, hat man sich vorläufig auf Kompromisse geeinigt. Von Anfang an hatte es gegen das Projekt an der früher martialisch gesicherten Ost-West-Grenze überall auch Widerstand gegeben. Viele Anwohner auf beiden Seiten hätten die Vergangenheit am liebsten vergessen lassen. „Dabei ist das hier eine wichtige, ja sogar die größte Erinnerungslandschaft des Kalten Krieges“, sagt Forstwissenschaftler Georg Baumert, der vom Grenzlandmuseum aus Führungen anbietet und dort die naturnahen Wiesen und Wälder zeigt. „Ohne die Grenze ist all das nicht zu denken.“

Georg Baumert führt Besucher über den Grenzlandweg am Grenzlandmuseum. Quelle: Gabriele Schulte

Aus einem Tal schallt Kirchengeläut hoch zur Schutzhütte am Thomasberg. Die Täler westlich wie östlich des Grenzwegs sind von Katholiken geprägt, das hat das jahrzehntelang zwischen zwei Staaten aufgeteilte Eichsfeld immer geeint. Umso heftiger traf die Grenze, die von der DDR immer hermetischer abgeriegelt wurde, viele Familien. Zum Beispiel Familie Schneegans. Vom Grenzlandweg am Pferdeberg genießt Margitta Schneegans jetzt den Blick auf die Kirchtürme von Duderstadt. „Hier bin ich als Kind oft mit meinen Eltern gegangen“, erzählt die 70-Jährige. „Damals war das der Sperrstreifen, jetzt ist das Natur pur.“

Die Familie von Margitta Schneegans war durch die Grenze getrennt. „Jetzt ist das Natur pur“, sagt sie beim Spaziergang am Pferdeberg. Quelle: Gabriele Schulte

Margitta Schneegans ist in Ecklingerode im thüringischen Teil des Eichsfeldes geboren. Als die Grenze noch nicht mit doppeltem Zaun und Minen versehen war, zogen ihre Eltern nach Duderstadt um. Schon als Kind musste die kleine Margitta schmerzliche Grenzerfahrungen machen. Ihren Großvater hat sie nie kennengelernt. Als er starb, sah sie gemeinsam mit Eltern und Schwester von der Kuppe des Kutschenberges aus zu, wie er unten auf dem Friedhof von Ecklingerode beerdigt wurde. Wenigstens heutzutage habe die schlimme Grenze von einst, an der viele gewaltsam starben, ihr Gutes, meint die ehemalige Verwaltungsangestellte: „Die Natur wäre sonst niemals so erhalten geblieben. Das ist eine wunderbare Verwandlung.“

Zur Galerie Die Wanderung zwischen dem Gut Herbigshorst der Heinz-Sielmann-Stiftung und dem Grenzmuseum Eichsfeld in Teistungen bietet vielfältige Flora und Fauna – und jede Menge Einblicke in die Geschichte der deutschen Teilung.

Grenzlandmuseum gibt beklemmende Einblicke

Damit auch nachfolgenden Generationen die Vergangenheit als Mahnung verstehen, wurden auf dem Außengelände des Grenzlandmuseums Eichsfeld viele Relikte erhalten: vom Originalzaun über Wachtürme bis zu dem Hinweisschild auf die Reisebusse, die Westtouristen an die Grenze brachten – für die an der DDR Interessierten hatte der Grenzinformationsdienst der Bundesrepublik einen Aussichtsturm aufgebaut. Die Ausstellung im Grenzlandmuseum vermittelt zusätzlich teils beklemmende Einblicke in den früheren Alltag am Grenzübergang.

Der ehemalige Zollbeamte Dieter Thomas vorm Grenzlandmuseum – er hat dort einst Schlimmes erlebt. Quelle: Gabriele Schulte

Auf einer Bank vor dem Museum sitzt Dieter Thomas und plaudert mit Passanten. Der 77-Jährige hat an der Grenze gearbeitet, auf westlicher Seite, erst Zoll, später Ausweiskontrolle. Am heutigen Grünen Band hat er, wie er erzählt, einst Schlimmes erlebt. „Ich habe Leute aus dem Minenfeld geholt“, sagt Thomas, unter anderem eine Frau, die dort ihr Bein verlor. Das sei auch für ihn ein Albtraum gewesen. Froh mache ihn, dass diese Zeit vorbei ist und es jetzt friedlich zugeht am Grünen Band. Dort sei es jetzt sehr schön, sagt der frühere Grenzer: „Heute ist da nichts Schlimmes mehr. “

Von Gut Herbigshagen bis zum Grenzlandmuseum in Teistungen Das Grüne Band Deutschland erstreckt sich über fast 1400 Kilometer vom Dreiländereck bei Hof bis Travemünde an der Ostsee. Das von Bund, Ländern und Naturschutzverbänden getragene Projekt zu Artenschutz und Erinnerungskultur ging kurz nach der Wende aus dem Grenzstreifen zwischen Ost- und Westdeutschland hervor. Wegen einer kurzen Privatisierungsphase in den Neunzigerjahren ist der Grüngürtel nicht mehr durchgängig erhalten. Vielfach queren nun Äcker oder Verkehrswege das Grüne Band. Dieses ist im engeren Sinne nur 50 bis 200 Meter breit, oft schließen sich aber größere Naturschutzgebiete an. Von der Abgeschiedenheit in Grenznähe hat die Natur jahrzehntelang profitiert. „Wer in Niedersachsen Natur erleben möchte, sollte ans Grüne Band fahren“, empfiehlt das Umweltministerium in Hannover. Besonders reizvolle Gebiete an der Landesgrenze sind im Eichsfeld, Harz, Drömling und im Wendland zu finden. Im Eichsfeld, wo sich der Tierfilmer Heinz Sielmann und die Stadt Duderstadt früh für das Grüne Band einsetzten, können Wanderer vielfältige Flora und Fauna auf kleinem Raum erleben. Zudem ermöglicht die hügelige Landschaft schöne Talblicke auf Duderstadt und umliegende Dörfer. Ein optimaler Einstieg nicht zuletzt für Familien ist Gut Herbigshagen mit Schaubauernhof und Café, Sitz der Heinz-Sielmann-Stiftung. Von dort sind Rundwege ausgeschildert, die auch mit kleinen Kindern gut zu bewältigen sind. Die etwas anspruchsvollere sieben Kilometer lange Wanderung zum spannenden Grenzlandmuseum in Teistungen verläuft fast komplett auf dem alten Kolonnenweg. Verlaufen kann man sich also kaum. Mit flachen Schuhen lässt sich die Strecke angenehm gehen, Hunde und auch Radfahrer fühlen sich auf dem Lochbeton allerdings weniger wohl. Beim Grenzlandmuseum schließt sich der sechs Kilometer lange Grenzlandweg an, oder es geht gleich direkt oder über Duderstadt zurück zum Gut Herbigshagen.

Von Gabriele Schulte