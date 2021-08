Hannover

Die neue Corona-Verordnung des Landes bringt auch alte Gewissheiten ins Wanken, etwa bei der Frage, ab welchen Inzidenzen bestimmte Maßnahmen oder Einschränkungen gelten sollten. Was daraus folgt, geht aus der Ende August in Kraft getretenen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen hervor – und ist nicht ganz einfach zu verstehen.

Neuerdings sind mehrere Werte wichtig

Denn die Inzidenz ist nicht mehr der einzige Schwellenwert, der zur Verhängung von Einschränkungen des öffentlichen Lebens führt. Hinzu komme als Bewertungsmaßstab noch die Belegung von Krankenhausbetten, wie Regionssprecher Christoph Borschel erläutert. Wichtig dabei ist einerseits, wie viele Patienten landesweit mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen werden – und andererseits, welcher Anteil der verfügbaren Intensivbetten in Niedersachsen mit Covid-Patienten belegt ist. „Für Warnstufe 1 liegt die Grenze bei der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei einem Landeswert von 6 bis 8 und beim landesweiten Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten von 5 bis maximal 10 Prozent“, sagt Borschel. Zur Einordnung: Am Dienstag lag die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 2,8 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 3,5 Prozent.

Zu Verwirrung hat zuletzt allerdings beigetragen, dass das Land es den Kommunen erlaubt, auch dann strengere Regeln einzuführen, wenn allein die Inzidenz über 50 steigt und die anderen Werte unter der ersten Schwelle liegen. Dabei wird jedoch keine Warnstufe ausgerufen. Das ist in der Region Hannover aktuell so (Stand Ende August 2021). Die Regionsverwaltung hat zwar die 3-G-Regeln in Kraft gesetzt, wie es auch Warnstufe 1 vorsieht, aber keine Warnstufe ausgerufen. Daher hat die HAZ zu Beginn auch, der besseren Verständlichkeit wegen, in ihren Grafiken die Warnstufe 1 angezeigt.

Unterschiede in der Schule, beim Singen und beim Zeltlager

Aber entsprechen die in der Region Hannover gültigen Regeln exakt der Warnstufe 1? Nicht ganz, wie sich jetzt herausstellt. Daher haben wir unsere Grafiken angepasst. Hier kommen Beispiele:

Wenn eine Region oder ein Kreis dauerhaft eine Sieben-Tage-Inzidenz über 50 hat, aber nicht Warnstufe 1 ausgerufen hat, gelten an den Schulen in einigen Details differenzierte Vorgaben: So können unterhalb der Warnstufe 1 schwangere Lehrerinnen im Präsenzunterricht eingesetzt werden, wenn eine unverantwortbare Gefährdung durch Corona über eine Gefährdungsbeurteilung ausgeschlossen worden ist. Ab Warnstufe 1 ist ihnen ein Einsatz im Homeoffice zu ermöglichen. Sportunterricht soll möglichst im Freien und im Klassen- oder Kohortenverbund stattfinden, aber ab Warnstufe 1 soll er komplett kontaktlos stattfinden, bei Hilfestellungen muss eine Maske getragen werden. Ab Warnstufe 1 darf nach dem Schwimmen kein Föhn benutzt werden, außerhalb des Schulgeländes gelten die jeweiligen Vorgaben des Schwimmbadbetreibers. Schüler können vom Schwimmunterricht befreit werden, wenn die Nutzung von Haartrocknern nicht möglich ist.

Bei Warnstufe 1 ist Singen nur noch draußen mit einem Mindestabstand von zwei Metern erlaubt, Einzelgesangsunterricht ist dann verboten. Blasinstrumente sollen möglichst draußen mit zwei Meter Abstand gespielt werden, ab Warnstufe 1 ist das Musizieren mit Flöten oder Trompeten drinnen grundsätzlich untersagt.

Bei Warnstufe 1 dürfen Betreuungsangebote in Jugendherbergen oder Zeltlagern nicht mehr als 50 gleichzeitig anwesende Kinder umfassen, die Kinder müssen regelmäßig auf Corona getestet werden.

Von Saskia Döhner und Michael B. Berger