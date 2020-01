Braunlage

Es ist nicht der beste Tag, um Dirk Nüsse zu treffen. Am Fuße des höchsten niedersächsischen Bergs, des Wurmbergs, betreibt er seit mehr als 16 Jahren die Seilbahn-Gesellschaft. In diesem Januar sind die Hänge im hoch gelegenen Braunlage meist aber grün-braun statt weiß. Die grauen Wolken bringen heute Nieselregen über den Harz. Nüsse wartet auf Schnee. Seine Rechnung für die Wintersaison funktioniert denkbar einfach: kein Schnee, keine Touristen. „Natürlich ist das nicht schön gerade – wir hätten auch gerne die Alpen vor der Tür“, sagt er.

Wer derzeit Nüsses Website besucht oder beim Infotelefon anruft, liest und hört von geschlossenen Pisten und Bahnen. Die roten Gondeln der Seilbahn ruhen in der Garage, der Großparkplatz am Wurmberg ist bis auf wenige Stellplätze unbesetzt. An diesem Tag strahlt der Event-Ort im Harz eine Ruhe aus, die er im Winter nicht ausstrahlen soll. Nur aus dem gegenüberliegenden Eisstadion schallt Technomusik zur Talstation der Seilbahn hinüber, in der Nüsse als Betriebsleiter mit seiner Frau Sabine auch wohnt.

Dirk Nüsse betreibt seit mehr als 16 Jahren die Wurmbergseilbahn in Braunlage. Quelle: Sebastian Stein

72 Stunden dauert es, bis die Pisten befahrbar sind

Keiner weiß besser als die beiden, wie schnell sich die Lage hier ändern kann. Der Winter in den vergangenen Jahren begann immer recht spät. „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass der Januar ein Übergangsmonat ist“, sagt Nüsse. Gerade hat er wieder den Wetterbericht geprüft. Leichter Optimismus für Sonnabend. Für diese Nacht programmiert Nüsse den Beschneiungsplan. Er ist für den 62-Jährigen immer dann die Rettung, wenn kein Schnee vom Himmel fällt und es kalt genug ist, dass die Schneekanonen am Berghang funktionieren. 72 Stunden braucht Nüsse etwa, bis die Pisten befahrbar sind. Binnen kurzer Zeit könnten in den Ort dann Tausende Touristen strömen.

Dass sich der Skitourismus in Braunlage überhaupt noch lohnt, liegt an Marcus Gross, einem Investor aus Süddeutschland, dessen Vater die ursprüngliche Seilbahn in den Sechzigerjahren installierte. Vor sieben Jahren hat er etwa 10 Millionen Euro in die Hand genommen, um am Wurmberg das größte alpine Skigebiet Norddeutschlands zu bauen. Arbeiter legten einen künstlichen See auf dem Bergplateau an, setzten Dutzende Schneekanonen und -lanzen, rodeten mehrere Hektar Bäume für eine neue Piste. An guten Tagen können die Betreiber nun 4000 Menschen bedienen. Das sind mehr, als im Ort selbst leben.

Naturschützer kritisieren fehlende Nachhaltigkeit

Den Naturschützern im Harz waren die Pläne für den neuen Wurmberg jedoch von Beginn an ein Dorn im Auge. Der riesige neue Parkplatz verschlinge zu große Flächen, wertvolle Wälder seien gerodet worden, der Schneiteich für die Schneekanonen zerstöre die ganze Kuppel des Berges und verbrauche gigantische Wassermengen, nennt Friedhart Knolle seine Argumente, die er schon vor Jahren aufgezählt hatte. Knolle ist Sprecher des Bundes für Umwelt und Naturschutz im Westharz, der damals auch gegen das Vorhaben klagte. Den juristischen Weg mussten die Naturschützer aus finanziellen Gründen aufgeben, die Kritik bleibt.

Im Kern fehlt Knolle die Nachhaltigkeit des Projekts. Der Investor habe den Wurmberg im Wissen zerstört, dass der Skitourismus im Harz wegen des Klimawandels keine lange Zukunft habe. Knolle nennt das „harten Tourismus“: in der kurzen Wintersaison möglichst viel Kapital aus dem Gebiet schlagen. Sein Wunsch für den Harz ist ein anderer. Er plädiert für ein Investment, mit dem auch die Kinder noch Geld verdienen können, einen Tourismus, der sich stärker an der Natur orientiert und ein attraktives Ganzjahresangebot schafft, das den fehlenden Schnee ausgleicht.

Ungewöhnlicher Anblick an Wintertagen: Die Seilbahn steht wegen Sturmböen still. Quelle: Sebastian Stein

Jahrestemperatur steigt, Kapital der Braunlager schmilzt

Der warme Januar 2020 in Braunlage ist in der Tat nicht bloß eine Wetterlaune, sondern auch ein Anzeichen des Klimawandels. Zwar gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder starke Schwankungen in den Wintern – mal kalte, mal warme Monate, mal viel, mal keinen Schnee. Eines aber ist den Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge gewiss: Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Braunlage steigt, und die durchschnittliche Anzahl der Schneetage nimmt ab. Mit Prognosen für einzelne Orte hält sich der DWD zwar zurück, für das Land Niedersachsen existieren aber Hochrechnungen mit nur geringen regionalen Unterschieden. Bis 2050 könnte die Temperatur kurzfristig um 0,9 bis 1,4 Grad steigen, je nach Verhaltensszenario der Menschen. So oder so: Das Kapital der Braunlager schmilzt.

„Wovon sollen die Menschen hier leben?“

Betreiber Nüsse ist nicht naiv, er kennt den Trend. Wer ihn und seine Frau aber mit den Argumenten der Naturschützer konfrontiert, bekommt den ganzen Frust der vergangenen Jahre zu spüren. Denn die Frage, ob die Investition in den Wurmberg in Anbetracht des sich abzeichnenden Klimawandels aberwitzig war, ist für sie die falsche Frage. Für den gebürtigen Braunlager Nüsse stellt sich nämlich diese: „Wovon sollen die Menschen in der strukturschwachen Region leben, wenn wir hier die Hauptattraktion wegbrechen lassen?“ Nachhaltigkeit hat für sie eine ganz andere Bedeutung.

Nüsse rechnet vor: Mit den durchschnittlichen 90 Schneetagen pro Saison bräuchten sie noch drei Jahre, bis sich die Investition am Wurmberg amortisiert habe. Jedes Jahr seit dem Umbau sei besser gewesen als ein Naturjahr ohne technisch hergestellten Schnee, meint er. Der Skitourismus am neuen Wurmberg habe Braunlage eine Menge Touristen und damit neuen Aufschwung verschafft. Abgesehen vom eigenen Personal profitierten Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie vor Ort. „Und die Menschen lernen Braunlage kennen und kommen auch im Sommer wieder“, sagt Nüsse. Das ist es, was der Betreiber unter nachhaltigem Tourismus für den Harz versteht.

Sabine Nüsse betreibt den Skiverleih am sogenannten Hexenritt, der neuesten Abfahrt auf dem Wurmberg. Quelle: Sebastian Stein

Subventionen vom Land, Übernachtungszahlen steigen

Tatsächlich steigen die Übernachtungszahlen in Braunlage laut Daten des Statistischen Landesamtes seit ein paar Jahren wieder auf über 800.000. Das Jahr 2019 könnte sogar ein neues Rekordjahr gewesen sein – die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor. Die Anzahl der Beherbergungsbetriebe hat mit 133 einen Höchststand seit 2012 erreicht. Finanziell hat das Land Niedersachsen einen Beitrag zum Wurmberg geleistet. 2 Millionen Euro Fördergeld zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ flossen in das Projekt. Für die vergangenen zehn Jahre listet das niedersächsische Wirtschaftsministerium für den gesamten Westharz mehr als 35 Millionen Fördersumme auf – für Hotels, Infrastruktur und Tourismus.

Wenige Kilometer weiter hinter der ehemaligen ostdeutschen Grenze liegt das sachsen-anhaltinische Schierke. Obwohl der Ostharz nach der Wende finanziell deutlich stärker profitierte, ist ein großes Skigebiet hier erst noch in Planung. Nach jahrelangem Streit steht derzeit allerdings nur noch eine Seilbahn auf den Wurmberg von der anderen Seite im Raum. Ganz im Sinne Braunlages könnte man denken. Aber Nüsse winkt ab. An Schneetagen seien sie voll ausgelastet und könnten die Massen an zusätzlichen Touristen nicht ohne neue Pisten bedienen.

Schneekanonen und -lanzen sollen die Piste an Tagen ohne Schnee von oben beschneien. Dazu muss die Temperatur allerdings unter zwei Grad Minus fallen. Quelle: Sebastian Stein

Das Geschäft mit dem Schnee wird enden

Ohnehin ist auch Nüsse klar, dass das Geschäft mit dem Schnee zu einem unbestimmten Zeitpunkt endet – wenn es tatsächlich zu warm für den Skitourismus im Harz wird. Um die richtigen Schlüsse für den Wurmberg zu ziehen, will er aber noch zwei Jahre abwarten. Ein Rückzug kommt derzeit nicht infrage. „Wir könnten in noch bessere Beschneiungstechnik investieren“, sagt er. „Abbauen würden wir erst, wenn wir das Gebiet nicht mehr nachhaltig bedienen können.“

Zur Galerie Gastronomie, Skiverleih und Pisten sind am Harzer Wurmberg geschlossen – bis es schneit oder kalt genug für die Schneekanonen ist.

Betreiber fehlt der Masterplan der Politik für den Harz

Ein richtiger Masterplan ist das nicht. Den vermissen die Nüsses für den Harz ohnehin von der Politik. Sie als Betreiber seien immerzu der Kritik ausgesetzt, fühlten sich bei der Suche nach Lösungen aber allein gelassen. Deshalb reisten sie nach Österreich, schauten sich an, wie sie Fachkräfte besser halten können und auch, wie der Sommertourismus florieren kann. Eine Idee haben sie bereits umgesetzt. Im Ort betreibt Sabine Nüsse seit Mai einen E-Bike-Verleih, der im Winter ruht. Passend zu den niedersächsischen Zeugnisferien Ende Januar wollen sie nun aber erst einmal mit der Skisaison durchstarten. „Wir wünschen uns, dass es solange wie möglich Winter gibt – oder eben gemachten Winter.“

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein