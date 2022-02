Herr Professor Bandelow, wir haben uns während der Coronazeit ein vergleichsweise unfreundliches Verhalten angewöhnen müssen: Keine herzlichen Begrüßungen mit Umarmungen mehr, Distanz überall – ob am Arbeitsplatz oder im Supermarkt. Wie kommen wir aus dieser Kultur der Distanz wieder heraus?

Zur Zeit ist es wirklich so, dass man selbst alte Freunde bei der Begrüßung nicht mehr umarmt, selbst wenn man geboostert ist. Die frühere Bussi-Bussi-Kultur ist wohl hinüber. Ich glaube aber, dass Corona in unserem kulturellen Verhalten keine nachhaltigen Schäden hinterlässt. Es ist, um soziale Nähe herzustellen, nicht zwingend erforderlich, dass man sich immer umarmt und drückt.

Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass Corona das Ende der Bussi-Bussi-Kultur bedeuten wird?

(Lacht). Nein, wird es eben nicht komplett – auch wenn die Bussi-Bussi-Kultur derzeit nicht angesagt ist. Ich glaube aber, dass sich diese Kultur allmählich wieder einschleichen wird – auch wenn das Umarmen von Leuten, die sich vielleicht gar nicht so nahestehen, noch vor Corona sich manches mal fast schon zu einem Ritual entwickelt hatte. Aber der Wunsch nach mehr sozialem Miteinander wird sich Bahn brechen. Da bin ich ganz hoffnungsfroh.

Welche bleibenden Schäden haben die zwei Jahre Pandemie in unserer Psyche angerichtet?

Was mir ein bisschen Sorge macht, ist die Heftigkeit der Polarisierung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Das zieht sich ja sehr tief durch die Gesellschaft. Da ist eine Dimension der Polarisierung eingetreten, die ich nicht erwartet habe. Nicht-Geimpfte werden geschnitten, selbst wenn es sich um alte Freunde handelt. Sie werden nicht mehr eingeladen, über sie wird hinter dem Rücken geredet, vor allem wenn sie deutlich und in großer Vehemenz kundgetan haben, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. In der Pandemie sind auch in politischer Hinsicht für manche die Karten neu gemischt worden.

Wie meinen Sie das?

Die Ungeimpften, die von alten Freunden plötzlich geschnitten werden, fühlen sich zunehmend isoliert, ja von der Gesellschaft geradezu verstoßen, und suchen sich neue Freunde, mit denen sie früher nichts zu tun hatten. Da stoßen dann auf Demonstrationen die Gegner neuerer medizinischer Behandlungsmethoden mit Rechtsradikalen zusammen. Sie flüchten sich geradezu in die Nähe dieser Rechtsradikalen und übernehmen sogar ihren Jargon.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Menschen sind Gruppenwesen und suchen die soziale Nähe. Und wenn sich Ungeimpfte überhaupt nicht mehr von der Mehrheit verstanden glauben, suchen sie sich neue Gruppenfreunde und nehmen auch die Meinungen an, die diese Gruppe vertritt – so verquer diese auch sein mag. Sie nehmen eine bestimmte Meinung ein, nur um in ihrem Club zu bleiben.

Gibt es für dieses Verhalten Analogien?

Das ist ja kein neues Phänomen. Man hat es schon bei der Pest und der Spanischen Grippe Anfang des 19. Jahrhunderts betrachten können, dass in solchen Gruppen dann Verschwörungstheorien herumgereicht worden. Die Spanische Grippe hat man nach dem Ersten Weltkrieg den Deutschen zugeschrieben, die Pest den Juden – immer gibt es vermeintliche Schuldige.

Borwin Bandelow ist ein deutscher Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut und Experte für Angststörungen. Der heute 70-Jährige wurde in Westerstede geboren und soll einer der Erfinder der Ostfriesenwitze sein. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und habilitierte sich 1997 mit der Panik- und Agoraphobie-Skala in Göttingen, wo er zum außerplanmäßigen Professor ernannt wurde. Er ist heute Senior Scientist an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Verfasser zahlreicher Sachbücher.

Warum sucht man nach Schuldigen?

Das ist eine typische Reaktion auf vermeintliche Gefahr. Immer wenn Menschen sich in Gefahr sehen, gibt es diese Reaktionen. Ich spreche von einem Angstgehirn, das relativ einfach konstruiert ist, und einem Vernunftgehirn, das kompliziert ist. Die beiden arbeiten nicht notwendig zusammen, sodass von beiden Hirnregionen unterschiedliche Signale ausgehen können. Diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen, haben nach einer Forsa-Umfrage zu 74 Prozent angegeben, dass sie Angst haben vor den Impfstoffen, etwa dass sie Langzeitschäden auslösen können, für die es keine Hinweise gibt. Ein prominentes Beispiel dafür ist Joshua Kimmich, der inzwischen geläutert ist. Ich schätze, dass drei Viertel der Impfgegner sich aus Angst nicht impfen lassen und ein Viertel aus Unbekümmertheit. Sie haben Angst, durch die Impfungen irgendwelche Nebenwirkungen zu erleiden, setzen sich aber durch ihr Verhalten einem wesentlich höheren Risiko aus – nämlich schwer an Corona zu erkranken und auf der Intensivstation zu landen. Das geschieht immer, wenn man dem Angstgehirn freie Bahn lässt...

Und kann man gegen eine solche Festlegung etwas tun? Kann man das Angstgehirn umstimmen?

Normalerweise regiert bei uns das Vernunftgehirn, aber bei einer Krise wie Corona kann bei manchen das Angstgehirn die Oberhand übernehmen. Das kann sich auch wieder ändern nach einer gewissen Zeit. Dann lassen die Menschen wieder die Vernunft spielen. Vielleicht überprüft der eine oder die andere dann die Informationen, nach denen er urteilt. Wir stellen leider bei den Impfgegnern fest, dass sie das sogenannte cherry picking betreiben, wie es Wissenschaftler nennen. Also die Kirschen heraussuchen, die ihnen schmecken – von 97 Studien also nur drei anerkennen, die ihnen in den Kram passen. Es muss sich also jeder fragen, ob er nicht einem verzerrten Bild der Wirklichkeit nachläuft...

Nun hat aber die deutsche Politik große Versprechen abgegeben, etwa das, es werde nie eine Impfpflicht geben. War das nicht der Fehler?

Viele können nicht verstehen, dass nicht die Politik die Regeln macht, sondern das Corona-Virus, das immer wieder mutiert. Corona wechselt die Spielregeln, und wir müssen uns anpassen. Als man sagte, es werde nie eine Impfpflicht geben, hat man in Deutschland nicht damit gerechnet, dass sich eine so große Zahl unvernünftig verhält. Man hat auf Länder wie Portugal geschaut, wo sich 94 Prozent impfen ließen. Zudem muss sich auch die Wissenschaft in dieser Krise immer wieder revidieren – und damit kommen offenbar viele Menschen nicht klar.

Nun gibt es gerade in Krisenzeiten immer wieder spezielle Witze. Sie haben sich als Psychiater auch mit Witzen beschäftigt. Werden wir jetzt eine Periode von Corona-Witzen erleben?

Zu Beginn der Pandemie gab es so etwas, unzählige Witze über das Virus. Ich habe dieses Phänomen als „koronare Scherzkrankheit“ bezeichnet in Anlehnung an die koronare Herzkrankheit. Gerade in den schlimmsten Phasen der Pandemie erreichten mich unzählige Videos mit schwarzem Humor – ein Zeichen, wie groß die Angst damals war. Jetzt sind es deutlich weniger, auch ein Zeichen, dass die Angst vor Corona deutlich abgenommen hat. Denn Witze sind eine wunderbare Möglichkeit, mit Ängsten klarzukommen.

Ein Sprichwort sagt, Angst sei kein guter Ratgeber. Stimmt das?

Nein. Man muss differenzieren. Es gibt das sogenannte Yerkes-Dodson-Gesetz. Das waren zwei Psychologen, nämlich Robert Yerkes und John Dodson. Die haben entdeckt, dass Menschen mit einem mittleren Angstgrad die höchste Leistungsfähigkeit besitzen, während sie bei hohen und niedrigen Angstgraden geringe Leistung bringen. Das heißt, ein mittlerer Angstlevel ist ein guter Ratgeber, ein zu hoher ein schlechter. Das sah man etwa zu Beginn der Pandemie, als die Menschen Dinge wie Nudeln oder Toilettenpapier horteten. Wir sind mit unserem mittleren Angstlevel ganz gut durch die Krise gekommen...

Kann man das bei 119.000 Toten sagen?

Im Vergleich schon, wenn Sie etwa Großbritannien heranziehen oder die USA. Da gab es prozentual sehr viel mehr Opfer. Großbritannien hat mit seinen 67 Millionen Einwohnern 157.000 Tote. Wir sind mit unserer sonst vielgescholtenen Bedenkenträgerei ganz gut gefahren. Weil sie dazu führte, dass wir vorsichtiger waren.

Wenn Corona in den endemischen Zustand übergeht und so etwas wird wie eine normale Grippe, können wir dann in den normalen Zustand wieder überwechseln oder bleiben gravierende psychische Schäden zurück?

Ich glaube, dass wir zu 90 Prozent wieder in den ganz normalen Zustand zurück kommen. Sicher, viele werden feststellen, dass Masken auch vor ganz gewöhnlichen Infektionskrankheiten wie Erkältungen oder der Grippe schützen. Wir werden lange Jahre eine erhöhte Wachsamkeit vor Infektionskrankheiten haben. Aber dass gravierende psychische Schäden bleiben, glaube ich nicht. Es gab mal Behauptungen, dass die Zahl der Suizide zugenommen habe, doch dafür gibt es keine belastbaren Zahlen, nach einer Untersuchung in Frankfurt nahmen sie sogar ab. Trump hat mal behauptet, dass man durch den Lockdown mehr Suizide produziere als Menschen durch das Coronavirus sterben. Doch er hat fürchterlich danebengelegen. Auch gibt es keine validen Vergleiche, in wieweit Depressionen seit Corona zu- oder abgenommen haben. Man kann sagen, zwölf Prozent der Menschen haben eine Angststörung, neun Prozent eine Depression. Doch das war auch schon vor der Pandemie so. Auch ist bei den psychiatrischen Kliniken jetzt kein besonderer Zulauf entstanden.

Heißt das, wir kommen psychisch relativ unbeschadet durch diese Weltkrise?

Ja, das ist so mein Eindruck. Wir werden sogar die Erkenntnis dazugewonnen haben, dass so ein Super-Gau überstanden werden kann, wenn alle mehr oder weniger zusammenhalten. Denn es wurden weltweit gewaltige Anstrengungen übernommen, etwa in so kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, der wesentlich hilft. Das stimmt einen schon froh.

Das heißt, die Bewältigung der Coronakrise kann einen optimistisch stimmen?

Ja. Nehmen Sie nur die Spanische Grippe vor hundert Jahren als Beispiel, als es bis zu 50 Millionen Tote gab bei einer wesentlich kleineren Weltbevölkerung. Auch damals hat man Masken getragen und Krankenhäuser gehabt, aber eben noch nicht so ausgereifte Intensivstationen.

Bis vor wenigen Jahren hat man, wenn man kein Mediziner ist, fast nichts von der Spanischen Grippe gehört. Liegt das auch daran, dass man diese Epidemie sofort nach ihrem Ende ganz schnell aus dem Bewusstsein verdrängt hat?

Ja, das ist ein erstaunliches Phänomen. In unserer Familie war es anders, weil meine Großmutter an dieser Krankheit verstorben ist und meine Mutter im Alter von zwei Jahren zurückgelassen hat. Aber die Erinnerung an diese Krankheit in meiner Familie ist eher die Ausnahme. Die meisten haben die Spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg grandios verdrängt. In der Weimarer Republik wurde in Berlin getanzt wie wild. Babylon Berlin eben. Ich glaube, dass der kommende Sommer von fröhlichen Partys bestimmt wird und dass die Coronajahre ganz schnell aus dem Gedächtnis geraten.

Von Michael B. Berger