Frau Schnehage, am 8. August haben die Taliban die Provinzhauptstadt Kunduz eingenommen. Sie engagieren sich mit Ihrem niedersächsischen Verein Katachel seit Jahrzehnten dort für Frauen, Kinder – insbesondere Mädchen – und schulische Bildung, waren noch im Juni vor Ort. Wie ist die Situation dort jetzt?

Es ist alles noch ein bisschen unsicher. Zurzeit gibt es wieder Kämpfe, Leute in der Umgebung von Kunduz kämpfen wieder gegen die Taliban. Der neue Machthaber, der Gouverneur der Taliban, ist aber schon in unserem Büro gewesen und führt mit meinen Mitarbeitern Gespräche, wie es weitergeht. Meine Leute in Kunduz direkt sind nicht bedroht worden. Da kann ich ganz zufrieden sein.

Hätte man wissen müssen, dass die Taliban die Macht in Afghanistan in so einem rasanten Tempo übernehmen?

„Die Geheimdienste hätten die Lage besser einschätzen müssen“

Ich war erst im Juni vor Ort, nur fünf Tage lang, dann bin ich zurückgeflogen. Es war mir zu gefährlich. Es gab viele Anzeichen, dass es Krieg geben wird. Wenn ich es wusste, dann mussten es auch die Geheimdienste wissen. Ich mache der Politik gar nicht den größten Vorwurf. Sie ist auf ihre Zulieferer angewiesen. Aber die hätten die Situation besser einschätzen müssen.

Es gibt in den sozialen Netzwerken aktuelle Berichte, denen zufolge sich mehr als 200 Talibankämpfer dem Anti-Taliban-Widerstand ergeben haben. Kunduz sei befreit, heißt es. Was wissen Sie darüber?

Ich habe noch vor einer Stunde mit meinen Leuten telefoniert. Da haben sie nichts erzählt. Es hieß nur, der Kommandeur der Taliban wolle heute eigentlich noch einmal vorbeikommen. Zurzeit sei er aber beschäftigt, weil es im Außenbereich Kämpfe gebe. Es ist im Grunde genau die umgekehrte Situation wie vor ein paar Wochen. Da wollte der Regierungschef von Kunduz vorbeikommen, war aber damit beschäftigt, gegen die Taliban zu kämpfen.

Das klingt so, als hätte sich für Sie durch die Machtübernahme der Taliban gar nicht so viel geändert.

Die meisten Leute wissen nicht, dass es in Kunduz seit Jahren eine Parallelregierung gab. Es gab eine offizielle Regierung und ein Schattenkabinett der Taliban. Wenn Sie irgend etwas machen wollten, mussten Sie mit beiden Seiten sprechen. Man war also ständig auch mit den Taliban in Kontakt. Notgedrungen. Deshalb kam der Kommandeur der Taliban nach dem Ende der Kämpfe auch direkt zu uns. Die Taliban sind an Hilfsprojekten interessiert.

Warum?

Die Hilfsprojekte sind für die Menschen. Und viele Menschen in Afghanistan erhoffen sich, dass es mit den Taliban nicht so korrupt wie mit der vorherigen Regierung weitergeht. Also sind die Taliban jetzt unter Druck, Leistung zu bringen.

Wir sehen schreckliche Bilder aus Kabul, Menschen, die nach der Machtübernahme aus Angst vor den Taliban in Panik versuchen, irgendwie noch das Land zu verlassen. Und Sie sagen, viele Menschen in Afghanistan erhoffen sich von denselben Talibankriegern Verbesserungen?

„Regierungsbeamte in Kabul haben sich massiv bereichert“

Zumindest teilweise. Vor allem in den ländlichen Regionen. Das Problem ist: Die internationalen Kräfte haben das ganze Geld nach Kabul gegeben, an die Regierung, in die Städte. Die Regierungsbeamten haben sich massiv bereichert. In Kabul sehen Sie unglaubliche Villen. Die Grundstückspreise liegen etwa in der Höhe von denen in Genf. In Kunduz kostet auf der sicheren Ebene der Quadratmeter 100 Euro, in einem Land, in dem viele froh sind, wenn sie 100 Euro als Monatseinkommen haben. Die Menschen in den ländlichen Regionen erleben seit Jahren: Die in der Stadt haben jede Menge Luxus, tolle Autos, und ich habe hier nicht mal sauberes Trinkwasser. Viele sind Analphabeten: Sie wissen, sie können sich nicht gut artikulieren, aber sie haben eine Kalaschnikow. Also nehmen sie die und laufen zu der Gruppierung der Taliban über. Da gibt es wenigstens etwas zu essen und ein bisschen Geld. Diese Männer sind gar nicht unser Hauptproblem.

Sondern?

Das Hauptproblem für uns sind bewaffnete Räuber, die umherziehen und plündern. Der Gouverneur der Taliban hat uns mehrere Bewacher gegeben. Die sitzen jetzt bei uns mit im Büro, damit nicht Räuber kommen. Der Entwicklungsbereich der UNO hat der Landbevölkerung überdies viele Versprechungen gemacht – und sie nicht gehalten. In Khanabad, einer Stadt östlich von Kunduz, sollte beispielsweise ein Kraftwerk gebaut werden, schon 2003. 2009 hieß es, es sei im Bau. Bis jetzt wurde es noch nicht einmal angefangen. Die einfachen Leute haben an die Versprechungen geglaubt und wurden immer wieder enttäuscht. Das hat sich richtig aufgeschaukelt. Es war klar, dass das irgendwann nicht mehr gut gehen wird.

Kunduz war viele Jahre ein Schwerpunkt der Bundeswehr. Entsprechend viele Ortskräfte der Deutschen gibt es dort vermutlich noch, die man versucht, jetzt noch hektisch auszufliegen. Was wissen Sie über deren Schicksal?

Die Bundeswehr ist bis auf wenige Leute schon 2013 aus Kunduz weggegangen. Entsprechend lange ist es her, dass afghanische Ortskräfte für die Deutschen gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass so viele von ihnen jetzt noch gefährdet sind. Da wird auch Panik gemacht. Vor allem Familien, in denen Männer hohe Positionen beim Militär und bei der Polizei hatten, haben Grund zur Angst.

Dem widersprechen die Bilder von den vielen verzweifelten Menschen in Kabul, Bilder von Jugendlichen, die sich sogar an startende Flugzeuge hängen, um irgendwie wegzukommen.

„Die Leute wollen einfach raus aus dem Land“

Die Menschen wissen, jetzt haben sie eine Chance rauszukommen, eine Chance, die es nach dem endgültigen Abzug der Amerikaner so nicht mehr geben wird. Sie wollen einfach raus aus dem Land. Man weiß, dass sich zurzeit parallel zu den Belagerungen am Flughafen in Kabul in der türkischen Stadt Van Tausende junge Männer auf der Flucht befinden, die den Weg über die iranische Grenze bereits geschafft haben. Insgesamt sind an die 500.000 Afghanen in der Türkei, die weiter nach Europa wollen.

Sie erwarten also eine große Flüchtlingsbewegung, auch nach Deutschland?

Ich rechne damit, dass sich in absehbarer Zeit bis zu drei Millionen auf den Weg nach Deutschland machen. Man müsste sich endlich einmal fragen, was all diese Menschen aus ihrem Land treibt.

Was denn?

Ein riesiges Problem ist das rasante Bevölkerungswachstum in Verbindung mit Armut. Die Frauen auf dem Land bekommen unheimlich viele Kinder. Das lähmt jede positive Entwicklung im Land. Ich kenne eine Frau, die hat 20 Kinder geboren. Wenn die vielen jungen Männer eine Frau haben wollen, müssen sie sie kaufen. Sie brauchen 5000 Euro, die haben die meisten wegen der hohen Arbeitslosigkeit nicht. Deshalb kommt es oft zu Entführungen von Mädchen – auch auf dem Weg zur Schule.

Jetzt gibt es Berichte, dass die Taliban damit beginnen, in Kundus Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 14 und 42 Jahren mit ihren Leuten zwangszuverheiraten.

„Lösegelderpresser legen Eltern die toten Kinder vor die Tür“

Sie sehen sich als die Supermänner, die alle beschützen, und glauben, sie haben deshalb ein Anrecht auf die Frauen. Aber das Grundproblem existiert schon viel länger. Ich betreue mit meinem Verein ja viele Witwen mit ihren Kindern. Da frage ich dann, wo ist Deine große Tochter. Die Antwort ist: Sie ist auf dem Schulweg weggeklaut worden. Die Mädchen haben zum Teil nie wieder Kontakt zu ihrer Ursprungsfamilie. In den vergangenen beiden Jahren hat in Kunduz eigentlich niemand mehr seine Töchter alleine zur Schule gelassen. Sie wurden auch entführt, um Lösegeld zu erpressen. Wenn nicht gezahlt werden konnte, wurden den Eltern die toten Kinder vor die Tür gelegt.

Wie hat die internationale Gemeinschaft darauf reagiert?

Sie hat nicht wahr haben wollen, dass das passiert. Dabei müssen wir genau für diese Mädchen unbedingt etwas tun. Wir müssen versuchen zu verhindern, dass sie mit zwölf Jahren zwangsverheiratet und die Jungen mit neun Jahren zu Arbeitssklaven gemacht werden.

Sie haben mehr als 30 Schulen in der Region um Kundus initiiert, darunter auch viele Schulen für Mädchen. Glauben Sie, dass diese Art von humanitärer Hilfe jetzt überhaupt noch möglich sein wird?

Das ist Sybille Schnehage Die Entwicklungshelferin Sybille Schnehage (71) gründet den im niedersächsischen Bergfeld im Landkreis Gifhorn angesiedelten privaten Verein Katachel bereits im Jahr 1994. Benannt ist er nach dem Dörfchen Kata khel, einem Ort ein paar Kilometer östlich von Kunduz. Die Zentrale hat die Organisation seit zehn Jahren in der Stadt Kunduz direkt neben dem Parlamentsgebäude. Der Verein macht sich die Hilfe zur Selbsthilfe in der Region Kunduz zur Aufgabe und eröffnet im Laufe der Jahre mehr als 30 Schulen. Viele Tausend Kinder werden hier unterrichtet. Schnehage lässt Brunnen bohren und Brücken bauen, eröffnet eine Tischlerei, eine Bäckerei, eine kleine Fabrik für die Schuhe von Schulkindern, eine Orthopädiewerkstatt. Sie bildet Mädchen und junge Frauen zu Näherinnen aus, damit sie ein eigenes Einkommen erwirtschaften können. Außerdem unterstützt der Verein Hunderte Witwen und Waisen in der Region.

Ich habe schon unter der Talibanregierung Mädchenschulen betrieben. Ich glaube, es wird zum Beispiel Einschränkungen bei der Kleidung geben. Aber Bildung bis zur sechsten Klasse wird hoffentlich möglich sein. Wir fördern zum Beispiel auch Nähprojekte für Mädchen oder solche für junge Frauen, die an der Uni studieren, um Krankenschwestern zu werden. Auch Taliban werden manchmal krank. Auch sie brauchen Kleidung. Solche Projekte werden sie nicht stoppen. Wir jedenfalls bleiben dort.

Von Jutta Rinas