Warum in Goslar so viele Kunstwerke stehen

Fachwerkbauten mit kunstvollen Schnitzereien, prächtige Häuser mit Schieferdächern und Schieferfassaden, malerische Gassen, schöne Plätze: Die Altstadt von Goslar ist auch in diesem Sommer ein Touristenmagnet. Die meisten Besucher kommen wegen des intakten mittelalterlichen Stadtbildes, das ein besonderes Flair vermittelt. Die von der Unesco als Weltkulturerbe ausgezeichnete Altstadt ist aber nicht nur wegen ihrer Architektur einen Besuch wert – sie beherbergt auch jede Menge moderne Kunst. Darunter befinden sich auch Werke berühmter Künstler, die in den renommiertesten Museen der Welt vertreten sind.

Barbarossa trifft auf Henry Moore

Besonders eindrucksvoll ist das Aufeinanderprallen von Mittelalter und Moderne beim Besuch der Kaiserpfalz. Vor dem Kaiserhaus, in dem einst Kaiser und Könige residierten, befinden sich zwei bronzene Reiterstandbilder von Kaiser Wilhelm I. und Friedrich I. Barbarossa. Die beiden Herrschaften sehen aus, als wollten sie auf ihren Pferden gleich in die nächste Schlacht ziehen. Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich ebenfalls eine mächtige Bronzeskulptur, die nichts mit der heroisierenden Darstellung der beiden Kaiser gemein hat: Die etwa drei Meter lange Figur sitzt nicht hoch zu Ross, sondern liegt wehrlos auf dem Boden. Der Schild, der den anonymen Krieger schützen soll, ist ihm entglitten. Die zutiefst berührende Skulptur des sterbenden Soldaten, der sich noch einmal kurz aufzubäumen scheint, hat der weltberühmte englische Bildhauer Henry Moore geschaffen.

Der „Fallen Warrior“ von Henry Moore hinter der Kaiserpfalz. Quelle: Heidi Niemann

Mehr als 200 Kunstwerke

Seit 1975 steht die Bronzestatue im Goslarer Pfalzgarten. Das Aufstellen von Moores Skulptur, die ursprünglich den Titel „Fallen Warrior“ (gefallener Krieger) trug und dann in „Goslar Warrior“ umbenannt wurde, bildete den spektakulären Auftakt zu einer speziellen Form der Stadtentwicklung: Nach und nach ist die Goslarer Altstadt zu einer Art Sammelplatz für moderne Kunst geworden. Inzwischen gebe es mehr als 200 Kunstwerke im Stadtzentrum und in den Stadtteilen, sagt die Geschäftsführerin der Goslar Marketing GmbH, Marina Vetter.

Fensterfabrikant und Kunstsammler Peter Schenning gibt Anstoß

Wie aber kam es überhaupt dazu, dass ein solch schwergewichtiges Werk eines international renommierten Künstlers und mehrfachen Documenta-Teilnehmers in den Besitz einer Kleinstadt im Harz kam? Die Skulptur war eine Schenkung, die der Goslarer Unternehmer und leidenschaftliche Kunstsammler Peter Schenning (1923–2010) initiiert hatte. Der Fensterfabrikant hatte 1974 mit Gleichgesinnten einen Kunstverein gegründet mit dem Ziel, zeitgenössische Kunst nach Goslar zu bringen und damit eine Brücke zwischen der reichen kulturellen Vergangenheit und der Gegenwart herzustellen. Wie aber kann so etwas gelingen? Die Kunstenthusiasten hatten da eine Idee: indem man einen internationalen Preis für moderne Kunst stiftet, renommierte Museumsdirektoren und Kunstexperten in die Jury holt, die Preisvergabe mit einer Ausstellung verbindet und sich darum bemüht, dass möglichst eine Arbeit der Preisträger in der Stadt verbleiben kann.

Stadt verleiht Kaiserring seit 46 Jahren

Die Idee hat erstaunlich gut funktioniert. Seit 1975 wird der undotierte Goslarer Kaiserring verliehen, erster Preisträger war Henry Moore. Damit hatte man von Anfang an die Latte sehr hoch gehängt, was dem Renommee förderlich war. Heute gilt der Kaiserring als einer der bedeutendsten Preise für moderne Kunst. Die Liste der Preisträger liest sich wie die Crème de la crème der zeitgenössischen Kunst: Auf Henry Moore folgten Max Ernst, Alexander Calder, Victor Vasarely und Joseph Beuys. In den folgenden Jahrzehnten kamen weitere Künstler von Weltrang wie etwa Gerhard Richter, Mario Merz, Anselm Kiefer, Rebecca Horn, Cy Twombly, Christian Boltanski, William Kentridge und Andreas Gursky nach Goslar und nahmen den eigens für sie gefertigten Ring entgegen.

Manche Kunstwerke entdeckt man erst, wenn man auch mal auf den Boden schaut – wie zum Beispiel Walter Kaunes Bronzefigur „... man sieht nur die im Lichte“ vor der Jacobikirche Quelle: Heidi Niemann

Christo verhüllte letzten Förderwagen des Bergwerks

Um den internationalen Preisträgern ein geeignetes Ausstellungsforum zu bieten, wurde 1978 in einem Fachwerkbau aus dem frühen 16. Jahrhundert das Mönchehaus Museum eröffnet. Im Skulpturengarten des Museums findet sich neben Werken von Max Ernst und Victor Vasarely auch ein ganz besonderer Schatz: der von dem Verpackungskünstler Christo verhüllte letzte Förderwagen, der 1988 das stillgelegte Bergwerk am Rammelsberg verließ.

Auch außerhalb des Museumsgeländes stößt man beim Bummeln durch die Altstadt ständig auf zeitgenössische Kunst. Manche Werke fallen sofort ins Auge wie die beiden prallen Figuren „Mann mit Stock“ und „Frau mit Schirm“ des Kolumbianers Fernando Botero, die am Rosentor platziert sind. Nicht nur das mollige Pärchen zieht die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich: „Häufig kommen Besucher in die Touristinfo und fragen, was denn das für Kunstwerke sind“, erzählt Marketing-Chefin Marina Vetter. „Manche Touristen kommen auch gezielt hierher, weil sie das Zusammenspiel von mittelalterlich geprägter Altstadt und moderner Kunst spannend finden.“

Manche fragen: „Was soll das?“

Nicht immer werden die Kunstwerke als Bereicherung des öffentlichen Raums empfunden, manche stoßen auf Unverständnis, zum Beispiel die „Gedenkstätte Goslar“ des US-amerikanischen Bildhauers und Kaiserring-Preisträgers Richard Serra. Die rostige Stahlplatte vor dem Breiten Tor rufe die meisten Irritationen hervor, erzählt Marketing-Chefin Vetter. Häufig fragten Besucher: „Was soll das?“

Bürger sammeln für Kauf einer Skulptur

Ein Kunstwerk hat erst vor Kurzem einen festen Platz in Goslar gefunden. Im Frühjahr 2019 hatte die Performance-Künstlerin Mia Florentine Weiss im Vorfeld der Europawahlen auf der Wiese vor der Kaiserpfalz die Skulptur „LOVE HATE“ aufgestellt. Das Ambigramm, das von einer Seite als „Love“ und von der anderen Seite als „Hate“ zu lesen ist, sollte ein Zeichen für ein geeintes und friedliches Europa sein. Die Goslarer Bürger waren von der Skulptur so begeistert, dass sie unter Federführung des Unternehmers und Kreishandwerkers Bernhard Olbrich einen Spendenaufruf starteten, um das Kunstwerk erwerben zu können. Die Sponsoring-Aktion war erfolgreich, die Skulptur steht nun dauerhaft am Ufer des Kahnteiches.

Die am Kahnteich installierte Skulptur „LOVE HATE“ von Mia Florentine Weiss ist ein Ambigramm: Von einer Seite ist es als „Love“, von der anderen Seite als „Hate“ zu lesen. Quelle: Heidi Niemann

Während die monumentale „Love/Hate“-Arbeit kaum zu übersehen ist, entdeckt man andere Kunstwerke erst, wenn man beim Bummel durch die Altstadt statt auf die schönen Fassaden auf den Boden schaut, so zum Beispiel Walter Kaunes Bronzefigur „... man sieht nur die im Lichte“ vor der Jacobikirche.

Steht dank vieler Spenden nun dauerhaft am Ufer des Kahnteiches: Die Skulptur „LOVE HATE“ von Mia Florentine Weiss. Quelle: Heidi Niemann

Wer gezielt die Kunstwerke erkunden möchte, kann sich anhand eines Flyers orientieren, der im vergangenen Jahr aufgelegt wurde und insgesamt 27 Standorte auflistet. Außerdem können Kunstinteressierte an einem zweistündigen geführten Kunstspaziergang durch Goslar teilnehmen.

Die nächsten „Art Walks“ finden am 25. September und am 2. Oktober statt. Treffpunkt ist jeweils um 11 Uhr vor der Kaiserpfalz. Tickets gibt es unter goslar.regiondo.de/art-walk-kunstspaziergang.

Weitere Infos zu den Kunstwerken in Goslar gibt es hier.

Von Heidi Niemann