Es kommt nichts aus dem Hahn: Lauenau ist in der aktuellen Hitzewelle das Trinkwasser ausgegangen. Die Gemeinde appelliert an alle Haushalte, den Wasserverbrauch „auf ein absolut notwendiges Mindestmaß“ zu reduzieren. Menschen wurden per Lautsprecher aufgerufen, sich im Supermarkt Trinkwasser zu kaufen.