Hannover

Im Streit um eine höhere Wasserentnahmegebühr in Niedersachsen hat die Wirtschaft erneut scharf gegen die Pläne der rot-schwarze Regierungskoalition protestiert. In einem Brief an alle Landtagsabgeordneten warnten mehrere Verbände vor einer „finanziellen Zusatzbelastung für den Industriestandort Niedersachsen“. Dadurch würde die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen weiter in Gefahr gebracht.

Wirtschaftsvertreter: Höhere Gebühr passt nicht die die Zeit

Die gesamte Industrie befinde sich aufgrund der Corona-Pandemie vor der „größten wirtschaftlichen Herausforderung seit Ende des Zweiten Weltkrieges“, heißt es in dem Brief, den die Verbände von Ernährungswirtschaft, Papierfabriken, Metallindustrie und Chemischer Industrie unterzeichnet haben. „Insbesondere vor diesem Hintergrund lehnen wir eine Erhöhung der Gebühr vollumfänglich ab.“ Die Politik habe der durch die Corona-Pandemie angeschlagenen Industrie Hilfe versprochen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller, der HAZ. Eine Steuererhöhung sei da „absolut kontraproduktiv“ und passe nicht in die Zeit.

Verdopplung im Gespräch

Im Gespräch ist eine Verdoppelung der Wasserabgabe von 7,5 auf 15 Cent pro Kubikmeter Frischwasser ab 2021, die auch alle Privathaushalte betreffen würde. Das Land erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von 48 Millionen Euro jährlich. Die Abgabe, auch als Wassersteuer oder Wassercent bekannt, bezeichnet das von einigen Bundesländern für die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser erhobene Entgelt. Die Einnahmen werden dazu verwendet, Landwirte für Einschränkungen durch den Naturschutz zu entschädigen.

Vertreter der Koalition betonten, dass die Pläne für eine neue Wassergebühr noch im Parlament beraten würden. Über die zukünftige Höhe sei deshalb noch nicht endgültig entschieden worden.

Hilfe für Naturschutz

„Es ist vorgesehen, mit der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr vielfältige Maßnahmen für den Gewässer- und Naturschutz zu finanzieren“,sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Axel Brammer der HAZ. Es gehe auch darum, den Wert der Wasserressourcen wieder deutlicher zum Ausdruck zu bringen. „Die Erhöhung der Wasserentnahmegebühr kann hier einen Beitrag leisten.“ Auch CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer verteidigte die geplante Erhöhung. Die Koalition habe beschlossen, die Umsetzung des sogenannten Niedersächsischen Weges beim Artenschutz auch über eine Erhöhung der Wasserentnahmegebühr zu finanzieren. „Mehr Umwelt- und Artenschutz gibt es nicht zum Nulltarif, und wir halten an dem Beschluss fest.“

Zusatzbelastung in Millionenhöhe

Die Wirtschaft kritisierte dagegen, dass die Ausgaben für die Wasserentnahme schon jetzt ein wesentlicher Kostentreiber für die Unternehmen seien. Die erwartete Zusatzbelastung für die Firmen reiche von mehreren Zehntausend Euro bis zur Millionenhöhe in einigen Fällen. „Ob eine weitere Verringerung des Wasserverbrauches durch diese Kostenerhöhung sinnvoll erreicht werden kann, ist daher mehr als fraglich“, heißt es in dem Brief.

Von Marco Seng