Wedemark/Heidekreis

Die Masche ist beileibe nicht neu: Vermeintliche Polizisten wenden sich per Telefon vornehmlich an ältere Menschen, um diese auszufragen. Dabei geht es zumeist um deren Vermögensverhältnisse. Nun haben Betrüger am Dienstag bei mehreren Senioren in der direkt an die Wedemark angrenzenden Gemeinde Lindwedel im Heidekreis angerufen.

Nach Auskunft von Frank Rohleder, Sprecher der Polizeiinspektion Heidekreis, wollten die Täter etwas über Wertsachen und Bargeldbestände im Haushalt, aber auch über mögliche Waffen wissen. Doch zum Glück seien die Unbekannten nicht zum erwünschten Erfolg gekommen. „Die Angerufenen beendeten das Gespräch“, heißt es von dem Polizisten weiter.

In der Wedemark bleiben Betrüger ebenfalls erfolglos

Diese Anrufe hat es in den vergangenen Tagen vermehrt auch in der Wedemark gegeben, berichtet Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Mellendorf. Speziell am vergangenen Wochenende wurde die Polizei über derartige Betrugsversuche informiert. Auch in diesen Fällen hatten sich die Täter vornehmlich Senioren als Ziel ausgeguckt. Doch auch dabei hätten die älteren Menschen richtig reagiert und aufgelegt, berichtet Wehr.

Der Ermittler warnt aber dennoch davor, am Telefon über etwaige Vermögensverhältnisse Auskunft zu geben. So etwas würden echte Polizisten niemals erfragen, so sein Appell.

Von Sven Warnecke