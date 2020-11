Elze

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Elze aus zwei Büros Mobiltelefone gestohlen hat. Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Wedemark, hatte sich der Trickbetrüger am Montag gegen 13 Uhr zunächst unter einem Vorwand Zutritt zu einem Büro an der Wasserwerkstraße verschafft. Während der Täter einer Angestellten des dortigen Versicherungsbüros einen Zettel zeigte und sie offenbar so ablenkte, schnappte er sich das auf dem Schreibtisch liegende iPhone der Frau und verschwand.

Nur etwa 20 Minuten später kreuzte offenbar derselbe Betrüger in dem Verkaufsraum einer Autowerkstatt an der Walsroder Straße auf und entwendete mit derselben Masche ein dort deponiertes Samsung-Smartphone. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe sowie einer ähnlichen Beschreibung gehen die Ermittler von dem gleichen Täter aus.

Trickdieb ist mit dieser Masche im Heidekreis erfolgreich

Wehr beschreibt den Mann mit dunklem Teint als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte kurze, schwarze Haare, trug einen Rollkragenpullover und eine dunkle Jacke. Der Trickbetrüger sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent sowie gebrochen Deutsch. Den Schaden beziffert die Polizei auf circa 1400 Euro.

Kurios: Mit der gleichen Masche war in der vergangenen Woche ein Trickbetrüger bereits in Soltau im Heidekreis erfolgreich. Auch dort betrat ein Unbekannter ein Büro, lenkte mit mitgebrachten Zeitschriften eine Mitarbeiterin ab und verschwand dann mit einem auf dem Schreibtisch liegenden Mobiltelefon. Auch dort prüft die Polizei Zusammenhänge.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke