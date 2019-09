Hannover

Rund um die Riesen-Razzia mit 200 Polizeibeamten in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde gibt es offenbar zahlreiche Ungereimtheiten. Bei den Durchsuchungsaktionen am vergangenen Sonntag seien in dem Gefängnis weder Waffen noch Drogen gefunden worden, teilte das niedersächsische Justizministerium am...