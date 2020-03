Hannover

In Niedersachsen wird die Zahl der Verbindungen im Regionalzugverkehr wegen der Folgen der Corona-Krise in den kommenden Tagen für unbestimmte Zeit reduziert. Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft des Landes ( LNVG) dürfte sich das Angebot gegenüber dem Regelfahrplan um bis zu 30 Prozent verringern. Auch bei der S-Bahn Hannover kommt es zu Ausfällen – laut Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover, akut wegen fehlender Lokführer auf der Linie S6 von Hannover über Burgdorf nach Celle. „Wir müssen uns aber auch die Entwicklung bei den Fahrgastzahlen ansehen und darauf reagieren“, erklärt er.

„In den Zügen ist es sichtbar leerer geworden“

Über die Fahrplanänderungen im Detail entscheiden die Verkehrsunternehmen wie etwa DB Regio, Westfalenbahn, Metronom oder Erixx. Die LNVG hat aber Vorgaben gemacht. Vor allem Verbindungen im Berufsverkehr müssen sichergestellt bleiben. Auf Hauptstrecken soll mindestens ein Grundangebot im Stundentakt gefahren werden.

Fahrgäste müssen Abstand halten können

„Weil die Schulen, Freizeitstätten und viele Geschäfte geschlossen sind und immer mehr Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten, ist es in den Zügen sichtbar leerer geworden“, sagt LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl. So sei es möglich, Züge zu streichen. Die Unternehmen könnten am besten beurteilen, welche Veränderungen möglichst wenige Fahrgäste betreffen und wie viel Personal sie aktuell zur Verfügung haben. „Es muss aber genügend Plätze in den Wagen geben, damit Fahrgäste Abstand voneinander halten können“, betont Schwabl.

Stundentakt auf den Hauptstrecken

Auf den Hauptstrecken sollen möglichst täglich von 5 bis 20 Uhr Züge im Stundentakt unterwegs sein, ebenso auf den Nebenstrecken montags bis freitags von 5 bis 9 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Zu den übrigen Zeiten fordert die LNVG einen Zweistundentakt, räumt den Unternehmen dafür aber auch die Möglichkeit ein, statt Zügen Busse einzusetzen.

Ziel ist Verlässlichkeit

Ziel sei es, den Eisenbahnunternehmen mehr Flexibilität zu verschaffen, wenn diese weniger Lokführer benötigen und weniger Arbeit in den Werkstätten anfällt. „Wir wissen nicht, wie sich die Gesamtsituation und die Krankenstände entwickeln werden“, erklärt Schwabl. Die Fahrplanänderungen seien deshalb ein wichtiger Schritt, um langfristig ein verlässliches Grundangebot fahren zu können.

Auf diesen Strecken sollen stündlich Züge fahren

Als Hauptstrecken stuft die LNVG 15 Verbindungen ein. Von Hannover aus sind es diejenigen nach Hamburg, Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen, Löhne, Goslar und über Bremen und Oldenburg nach Leer. Ferner soll der Stundentakt auf den Strecken Hildesheim– Wolfsburg, Hamburg– Bremen, Bremerhaven– Osnabrück, Osnabrück– Münster, Hamburg– Cuxhaven, Wilhelmshaven– Osnabrück und Emden– Rheine aufrecht erhalten werden.

Informationen über Fahrplanänderungen werden zunächst auf den Internetseiten der einzelnen Unternehmen stehen. In einem zweiten Schritt werden sie dann in allgemeinen Auskunftsportale eingepflegt.

Von Bernd Haase