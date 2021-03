Kiel

Prof. Dr. Olaf Köller (57) ist Erziehungswissenschaftler und Pädagogischer Psychologe. Der Wissenschaftliche Direktor am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel war an mehreren Leopoldina-Stellungnahmen zur Bildung in der Pandemie beteiligt.

War das Corona-Jahr für die Bildung ein verlorenes Jahr?

Olaf Köller: Die beiden Lockdowns haben sich zum Glück auf zwei Schuljahre verteilt. Aber wenn man das aufsummiert, kommt man auf vier, fünf Monate, in denen die Schülerinnen und Schüler quasi nur aus der Distanz beschult wurden. Da ist natürlich die Frage, welche negativen Effekte das auf die Kompetenzentwicklung hatte. Aber wenn wir von einer verlorenen Generation sprechen, meinen wir dann wirklich die gesamte Generation?

Gibt es dazu schon Erkenntnisse?

Es spricht vieles dafür, dass es insbesondere die jüngeren Kinder trifft. Sie lernen normalerweise schneller als die Älteren. Fällt Schule aus, können sie das Tempo nicht halten. Die zweite Gruppe, die uns Sorgen macht, sind die sozial und kulturell benachteiligten Kinder. Sie haben zu Hause beim Distanzlernen weniger Unterstützung als privilegierte Kinder.

Lässt sich überhaupt alles aufholen, was die Kinder versäumt haben?

Meine Vermutung ist, dass manche so große Rückstände haben, dass das Aufholen länger als ein paar Wochen dauern wird. Das heißt aber nicht, dass wir die Kinder sitzenbleiben lassen sollten. Es muss Sorge dafür getragen werden, dass sie im neuen Schuljahr kompensatorische Angebote erhalten. Zusatzangebote am Nachmittag oder in den Ferien wären ganz klar meine Präferenz. Sie bräuchten einen verpflichtenden Charakter, damit auch die richtigen Kinder gefördert werden. Man müsste natürlich eine Diagnostik vorschalten, um diejenigen zu identifizieren, die es besonders nötig haben.

Wo muss gefördert werden – in allen Fächern?

Im Grundschulbereich würde ich das Zusatzangebot auf Deutsch und Mathematik beschränken. Für das anschlussfähige Lernen im neuen Schuljahr ist es wichtiger, in den Kernbereichen sicher zu sein, als in voller Breite. Auch wenn das unpopulär ist, würde ich dafür plädieren, sich auf die Hauptfächer zu konzentrieren. Bei den Älteren wird man auch nicht den gesamten Fächerkanon abbilden können. Wir haben weder personell noch zeitlich unendliche Ressourcen. Die Angebote sollten nämlich in relativ kleinen Gruppen stattfinden.

Brauchen die Schulen dafür mehr Personal?

Ja. Wir selbst bauen sehr stark auf ein Modell, Lehramtsstudierende im Fach Mathematik für Unterstützungsangebote zu qualifizieren, genauso die angehenden Deutsch-Lehrkräfte. Ganz wichtig ist, dass sich die Hilfslehrkräfte mit dem Personal vor Ort abstimmen, damit spezifisch die jeweiligen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler gefördert werden können.

Wie leicht finden Kinder nach einer so langen Corona-Pause wieder in den normalen Schulalltag zurück?

Das ist stark altersabhängig. Die Erstklässler, die im August in die Schule gekommen sind, hatten sich im Dezember gerade daran gewöhnt und sind dann kaum noch in der Schule gewesen. Für sie ist es schwer. Bei Viertklässlern würde ich mir weniger Sorgen machen. Wenn die mal drei Monate nicht hingehen, verlernen sie nicht, wie Schule funktioniert.

Wie kann den psychischen Belastungen, die die Kinder und Jugendlichen erleben, entgegengewirkt werden?

Wir können davon ausgehen, dass die psychischen Belastungen jetzt erhöht sind, diese über kurz oder lang aber verschwinden, wenn der Stressor weg ist und die Schüler langsam zum normalen Leben zurückkehren. Schwerer werden es die haben, die vorher schon belastet waren. Das sind vielleicht fünf, sechs Prozent. Hier ist es auch Aufgabe der Schule, sensibel dafür zu sein und dann auch professionelles Personal hinzuzuziehen.

Das heißt, die langfristigen Folgen sehen Sie eher im psychischen Bereich und gar nicht so sehr in den Wissenslücken, die vielleicht entstanden sind?

Das ist eine interessante Frage. Bildungsökonomen sagen, das Corona-Schuljahr wird langfristige Wissenslücken aufreißen und sowohl das Bruttoinlandsprodukt als auch das individuelle Einkommen über die Lebensspanne senken. Meines Erachtens wird es nicht alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen treffen.

Die Beseitigung von Lernrückständen wird bei Schülern, denen es vor der Krise schon gut ging, leicht sein. Wir nennen das in der Bildungsforschung den Matthäus-Effekt: „Wer hat, dem wird gegeben.“ Wenn es Schulen schaffen, zusätzliche Angebote zu machen, kann die jetzige Generation genauso hohe Kompetenzstände erreichen wie vorherige Generationen.

Wir haben viel darüber gesprochen, was verloren gegangen ist. Was haben Schüler denn in der Pandemie gelernt, was sie sonst nicht gelernt hätten?

Wir erhoffen uns, dass sie und ihre Lehrkräfte im Umgang mit den digitalen Medien jetzt sehr viel besser sind und sie erkannt haben, dass man zumindest Teile der Arbeit nicht unbedingt im Klassenkontext machen muss. Wir versprechen uns, dass sich Schule modernisiert und Kindern und Jugendlichen mehr Freiheiten gibt, wie und wo sie etwas bearbeiten.

Präsenzunterricht lässt sich nicht so leicht ersetzen.“ Dieser Satz ist in letzter Zeit oft gefallen. Stimmen Sie dem zu oder wäre Präsenz vielleicht gar nicht so wichtig, wenn wir längst bessere digitale Konzepte erarbeitet hätten?

Ich halte eine gewisse Präsenz für wichtig, gerade bei jüngeren Kindern wegen der sozialen Interaktionen. Die Lehrer-Schüler-Beziehung ist unheimlich wichtig für erfolgreiches Lernen. Die Politik setzt allerdings sehr stark auf Präsenzlernen, weil sie nicht so recht weiß, wie Alternativen aussehen.

Aber wir haben ja gute Vorbilder. Wir haben in unseren Nachbarländern – Dänemark ist mein Lieblingsland – Schulen, in denen die Hälfte der Schülerinnen und Schüler zeitweise im normalen Klassenbetrieb unterrichtet wird, während die andere Hälfte in Kleingruppen unterwegs ist. Wir brauchen eine Modernisierung mit beiden Komponenten: autonomes, selbstorganisiertes Lernen und die klassische Situation mit einer Lehrkraft vor 25 Schülern. Es wäre fatal, zurück zum Stand von vor März 2020 zu gehen.

Als die Corona-Zahlen vergangenes Jahr wieder sanken, entstand der Eindruck, dass viele einfach zum normalen Programm zurückgekehrt sind – in der Hoffnung, dass keine erneuten Schulschließungen kommen.

Und 16 Kultusministerinnen und -minister haben das unterstützt. Ich kann mich gut erinnern, als wir im August die Leopoldina-Stellungnahme für ein resilientes Bildungssystem gemacht haben, waren die Prognosen – und das wussten die Länder auch – 20.000 Neuinfektionen pro Tag im Herbst. Man hat das einfach nicht glauben wollen.

Wie bewerten Sie denn das Krisenmanagement von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien?

Ich glaube, dass sich das Land und Frau Prien mit großer Kraft bemüht haben, schnell digital aufzurüsten. Alle Bundesländer haben unterschätzt, was es bedeutet, wenn morgens um acht Zehntausende Schülerinnen und Schüler auf dasselbe System zugreifen. Denselben Fehler haben im übrigen auch die Provider dieser Systeme gemacht.

Die Ministerin hat also getan, was sie konnte?

Eigentlich war es vielen im Sommer 2020 klar, dass wir wieder hohe Inzidenzen bekommen werden. Unsere Ministerin wie auch ihre Kolleginnen und Kollegen in allen anderen Ländern haben die zweite Welle vermutlich unterschätzt. Als Wissenschaftler empfehlen wir: Seid präventiv, bekämpft die Katastrophe, bevor sie da ist. Politisches Handeln ist oft von einer anderen Logik bestimmt: Handle dann, wenn die Probleme da sind.

