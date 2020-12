Lüneburg

Veranstaltungen und Gruppentreffen fehlen, Familienbesuch bleibt aus, Kaffeetrinken mit Freundinnen ist auch nicht möglich. „Die Pandemie verstärkt bei vielen älteren Menschen die Einsamkeit“, sagt Edda Hermann-Lichtenberg, Leiterin des Senioren- und Pflegestützpunkts Region Lüneburg. Das Team der Stadtteilorientierten Seniorenarbeit hat deshalb gemeinsam mit Sozialdezernentin Pia Steinrücke die Aktion „Briefe für Senioren“ ins Leben gerufen.

Die Resonanz ist riesig. Aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz ist Post gekommen. Einsendeschluss ist Sonntag, 13. Dezember. Längst sind weit über 500 Briefe eingetroffen, die Zahl wächst Tag für Tag. Bis zum Abschluss, meint Hermann-Lichtenberg, könnten 1000 Briefe zusammenkommen.

„Mein liebes Gegenüber“

Mitarbeiterinnen der Stadtteilorientierten Seniorenarbeit, Am Ochsenmarkt, sammeln und sichten die Post, bevor sie sie zu Weihnachten an die Senioren weiterleiten. So soll verhindert werden, dass jemand sich einen üblen Scherz mit den Adressaten machen kann. Das sei aber bisher praktisch nicht vorgekommen, wie die am Projekt beteiligte Pädagogin Sabine Wölk erzählt. Die Erfahrungen seien bisher fast durchweg positiv und vielfach rührend. Nicht nur Gedichte, Geschichten und Backrezepte wurden geschickt. Viele Schreiberinnen und Schreiber fanden sehr persönliche Worte, obwohl sie die Empfänger nicht kennen.

Hunderte Briefe sind schon in Lüneburg eingetroffen. Quelle: Hansestadt Lüneburg

„Lieber Mitmensch“, beginnt eine Frau ihren Brief, eine wendet sich an „Mein liebes Gegenüber“. Mädchen und Jungen aus einem Kindergarten haben Basteleien und Blätter mit gemalten Bildern in einen dicken Umschlag gepackt und an „liebe Oma, lieber Opa“ adressiert. Einige Absender haben mehrere Briefe geschrieben. Andere verraten, dass sie schon sehr lange keinen Brief mehr geschrieben haben. Einzelne haben sich denn auch auf Ansichtskarten aus ihren Wohnorten von Wangerooge bis Freiburg beschränkt. Auch Senioren aus einem Pflegeheim haben Post an andere alte Menschen geschickt. „Halten Sie durch!“, heißt es in einem Brief.

Kontakt auch nach Weihnachten

Manche Schreiber bieten an, den Kontakt nach Weihnachten aufrechtzuerhalten – gern auch als Brieffreundschaft. „Es wäre schön, wenn nicht nur ein einmaliger Kontakt entsteht“, meint Stadtmitarbeiterin Hermann-Lichtenberg. Kleinere Gruppen von Ehrenamtlichen, etwa Göttinger Schüler, waren in der Anfangszeit der Pandemie im Frühjahr auf eine ähnliche Idee gekommen und hatten eine Briefaktion initiiert.

Jetzt vor Weihnachten nehmen sich nun wiederum andere am kommunalen Engagement von Stadt und Landkreis Lüneburg ein Beispiel. Von einem kleinen Delmenhorster Verein bis zum Landkreis Bamberg in Bayern haben sich Nachahmer gefunden, wie das Seniorenportal „Silbernetz“ ausweist. Zuvor war über das niedersächsische Projekt unter anderem in Kirchenzeitschriften berichtet worden.

Doch es muss nicht immer die ganz große Aktion sein, meint Hermann-Lichtenberg. Jeder könne im eigenen Umfeld gucken, welcher ältere oder einsame Mensch sich über etwas Ansprache freuen würde. Dann eine Weihnachtskarte in den Kasten zu stecken, könne schon ein hilfreiches Zeichen sein, sagt sie. „Ich denke, es gibt niemanden, der sich darüber nicht freuen würde.“

„Briefe für Senioren“ sind zu richten an: Hansestadt Lüneburg, Stadtteilorientierte Seniorenarbeit (Bereich 543), Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg. Einsendeschluss ist Sonntag, 13. Dezember.

Von Gabriele Schulte