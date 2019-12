Bremen

Berührt durch die Weihnachtsstimmung hat sich ein 42-jähriger Mann am Hauptbahnhof Bremen verhaften lassen, um im Knast sein Leben neu zu ordnen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, war der reuige Sünder am Vortag auf die Beamten zugegangen und hatte gesagt, er werde gesucht. Die Polizisten stellten fest, dass der 42-Jährige aus Heilbronn ein häufiger Schwarzfahrer war mit einer dicken Akte von mehr als 50 Vorgängen bei der Bundespolizei.

Polizisten von Schwarzfahrer emotional berührt

Auch lag ein Strafbefehl gegen ihn vor über 120 Tage Freiheitsstrafe oder 1000 Euro. Das Geld konnte er nicht aufbringen, also ließ er sich wohlgemut ins Gefängnis bringen. Auf der Fahrt erzählte er, dass er in weihnachtlicher Stimmung sei, seine Schuld auf sich nehmen und ein neues Leben beginnen wolle. Von den gerührten Beamten habe er sich mit festem Händedruck verabschiedet, hieß es in der Mitteilung.

Von RND/lni