Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) pocht auf einen Betrieb der Impfzentren in Niedersachsen über die bisher angepeilte Schließung Ende September hinaus. Darauf habe er bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag gedrungen, sagte Weil.

Um eine erneute Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst zu verhindern, sei ein schneller Impffortschritt nötig. Dieser gerate bei einem Schließen der Impfzentren Ende September in Gefahr, meinte der Ministerpräsident. Denn bereits weit vorher würden die Zentren keine Erstimpfungen mehr für Menschen vornehmen, die ihren Zweitimpfungstermin nicht mehr im Impfzentrum wahrnehmen könnten. „Ich halte das nicht für klug.“

Finanzierung ist unklar

Ob und in welchem Umfang die Impfzentren über Ende September hinaus weiter betrieben werden, hänge von den weiteren Bund-Länder-Beratungen ab, sagte der Sprecher des Landessozialministeriums, Oliver Grimm, am Freitag in Hannover. Klar sei allerdings, dass das Land die Kosten für einen möglichen weiteren Betrieb der Impfzentren nicht alleine tragen könne, betonte er. Der Bund finanziert die Impfzentren bis Ende September. Allein das Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover kostet mehrere Millionen Euro pro Monat.

Was ist mit einer möglichen dritten Impfung?

Nach Angaben von Grimm und vom Sprecher der Region Hannover, Christoph Borschel, gibt es derzeit noch keine Vorbereitungen für eine mögliche dritte Impfung, um den Immunschutz zu erhalten. Das Ministerium orientiere sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Den dortigen Experten lägen noch keine Erkenntnisse vor, ob und in welchem Zeitabstand eine Auffrischungsimpfung notwendig sein werde. Beim RKI ist auch noch nicht bekannt, ob eine möglicherweise notwendige Auffrischimpfung mit dem gleichen oder mit einem anderen Impfstofftyp vorteilhaft wäre.

Allerdings sei wegen der bereits bekannten Mutationen des Virus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Auffrischungsimpfungen später erforderlich würden, meinte Grimm. Möglicherweise stünden dann ältere und schwer kranke Menschen erneut besonders im Fokus. Dafür gebe es derzeit aber noch keine Planungen.

Von Mathias Klein