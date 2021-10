Herr Ministerpräsident Weil, im Augenblick deutet viel darauf hin, dass wir in Berlin eine Ampelkoalition unter dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz bekommen. Was kann Niedersachsen von so einer rot-grün-gelben Konstellation erwarten?

Inzwischen sind sich fast alle einig, dass wir eine Reformregierung brauchen und kein Weiter so. Niedersachsen und das Klima hätten sehr viel davon, wenn wir endlich bei den erneuerbaren Energien weiterkämen. Gerade in unserer Industrie gibt es einen ganz großen Bedarf an der Verwendung von erneuerbaren Energien, die man braucht, um die anspruchsvollen Klimaziele zu schaffen.

In Deutschland geht es zu langsam voran

Was heißt das konkret?

Wir brauchen einfachere und stringentere Genehmigungsverfahren. Wir müssen in vielen Bereichen deutlich schneller und effektiver werden. Inzwischen sind größere Infrastrukturvorhaben, etwa der Bau von Stromtrassen, Gleisen oder Autobahnen, zu Generationenvorhaben geworden. Das können sich Deutschland und auch ganz konkret Niedersachsen nicht mehr leisten.

Sie haben schon früh wesentlich schnellere Verfahren gefordert. Im Zuge der Deutschen Vereinigung hat der Bund vor 30 Jahren ein Verkehrswegebeschleunigungsgesetz erlassen. Sonst wären viele Querverbindungen in den Osten bis heute nicht gebaut. Müsste es so etwas wieder geben?

Wir haben eine ganze Bandbreite von wichtigen Infrastrukturvorhaben. Nehmen Sie zum Beispiel die Energieleitungen, die wir unbedingt für die Energiewende brauchen. Und es gibt enorme Verzögerungen bei einem besonders umweltfreundlichen Verkehrsmittel: bei neuen Eisenbahntrassen, die brauchen wir unbedingt für die Verkehrswende. Wir sind in vielen Planungsvorhaben viel zu langsam und kompliziert, da müsste eine Reformregierung den großen Hebel ansetzen. Mehr Klimaschutz bekommen wir nicht über hehre Ziele, sondern nur über entschlossene Umsetzung.

Der Kohleausstieg kommt früher als erwartet – auch ohne Datum

Die Grünen fordern, dass der Kohleausstieg, der bis 2038 reichen soll, auf das Jahr 2030 vorgezogen wird. Sollte man auch ihn beschleunigen?

Was sich viele nicht klarmachen: Der Kohleausstieg findet bereits jetzt schon statt. Geregelt ist, dass das letzte Kohlekraftwerk 2038 abgeschaltet wird. Nach meiner Ansicht wird dies aus wirtschaftlichen Gründen ohnehin schon viel früher geschehen. Wir kommen jetzt in eine Phase, in der der CO2 -Ausstoß immer teurer wird. Dadurch werden die erneuerbaren Energien immer attraktiver. Ich bin zuversichtlich, dass sich viele Unternehmen, aber auch Privatpersonen sehr viel früher als geplant von den fossilen Energien verabschieden werden.

Nun schießen derzeit die Preise für den fossilen Energieträger Gas geradezu ungebührlich in die Höhe und der CO2 -Preis kommt noch drauf. Braucht man da nicht aus sozialen Gründen so etwas wie einen CO2 -Solidarbeitrag, wie ihn etwa Ihr Kollege, der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies, vorgeschlagen hat?

Ja, die Energiepreise machen uns Sorgen. Beim Gas wird sich die Lage nach Meinung von Experten in einigen Monaten wohl wieder normalisieren. Wir müssen schauen, dass die Strompreise nicht explodieren. Denn ausgerechnet der Energieträger, der eigentlich den Klimaschutz ermöglichen soll, darf nicht immer teurer werden. Deshalb bin ich sehr dafür, die EEG-Umlage rasch abzuschaffen. Wir müssen sehr genau darauf achten, dass die anstehenden Veränderungen bezahlbar bleiben. Gerade für Menschen mit kleinem Geldbeutel. Unter dem Umwelt- oder Klima-Soli kann ich mir noch nicht so viel vorstellen. Deshalb bin ich da noch etwas zurückhaltend.

Aber wie kann man gewährleisten, dass Strom für die kleinen Geldbeutel wie auch für die Industrie bezahlbar bleibt?

Vor allem dadurch, dass man viel Energie bereitstellt - möglichst erneuerbare, aber auch Gas. Wir haben im Augenblick beim Gaspreis eine Verknappung, weil viele Lager gefüllt werden. Der Gaspreis steigt weltweit, also auch in Deutschland. Wir brauchen Gas als Übergangsenergie. Ich hoffe, dass sich die Situation auf dem Weltmarkt bald wieder entspannt, wenn die Förderung steigt.

Bleibendes Rentenalter und Mindestlohn sind Minimalziele

Sie warnen stets vor roten Linien bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin. Was aber wäre ein sozialdemokratisches Minimalziel?

Olaf Scholz hat stets die Erhöhung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns von zehn auf zwölf Euro genannt. Das wäre ein Kernziel und würde zehn Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine spürbare Verbesserung in ihrem Leben bringen. Es gibt von der SPD auch wichtige Kernaussagen zur Rente, etwa, dass es keine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters geben wird. Aber rote Linien möchte ich nicht ziehen. Das Gesamtpaket muss überzeugen.

Was wäre, wenn es trotz allem jetzt doch noch zu einer Jamaika-Koalition unter dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet kommen würde?

Das kann ich mir nicht vorstellen, es wäre eine Regierungsbildung gegen den klaren Willen der Bevölkerung. Nach der Bundestagswahl am 26. September durchgeführte Umfragen zeigen das noch deutlicher als das Wahlergebnis. Und täglich gibt es neue Meldungen zur inneren Zerrissenheit der Union. Nein, für eine Bundesregierung unter Armin Laschet fehlt mir die Fantasie.

Bei möglichen Namen für eine künftige Regierung tauchen auch einige niedersächsische Namen auf, wie Hubertus Heil, der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, aber auch Ihr Innenminister Boris Pistorius, der im SPD-Bundesvorstand sitzt. Sind hier in Niedersachsen Wechsel aus dem Landeskabinett zu erwarten?

Das wäre jetzt pure Spekulation, über Personalien wird traditionell erst am Ende von Koalitionsverhandlungen entschieden. Aber ich freue mich natürlich, dass die niedersächsische SPD so viele gute Köpfe hat.

Keine Anhaltspunkte für eine Kabinettsumbildung

Also fürchten Sie, dass es in Niedersachsen noch zu einer Kabinettsumbildung kommen könnte?

Dafür gibt es keine Anhaltspunkte.

Die niedersächsische große Koalition unter Ihrer Führung hat am heutigen Dienstag den 9. Oktober 2022 als Termin für die nächste Landtagswahl festgesetzt. Sie wollen also noch ein ganzes Jahr regieren, obwohl alle großen Vorhaben der Koalition bereits umgesetzt sind. Was kann denn da noch kommen?

Ich finde es ganz bemerkenswert, dass wir hier in Niedersachsen trotz der einschneidenden Corona-Epidemie nahezu alle großen Vorhaben umgesetzt beziehungsweise in Angriff genommen haben – von der Befreiung der Elternbeiträge in den Kindergärten bis zum Niedersächsischen Weg, der für mehr Umwelt- und Naturschutz in der Landwirtschaft sorgt. Das ist schon eine Leistung und zeigt, wie erfolgreich wir in den letzten vier Jahren waren. Aber es gibt auch noch eine Menge zu tun und es wird noch manche Entscheidung bis zu den Landtagswahlen zu treffen sein.

Nun kann man auch wie viele Kritiker sagen, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten zwischen der SPD und der CDU in Niedersachsen verbraucht ist, was man auch an einigen Sticheleien merkt. Was kommt denn da noch?

Die Stimmung innerhalb der niedersächsischen Regierungskoalition ist unverändert partnerschaftlich und gut. Und es gibt noch einige wichtige Vorhaben bis zu den Landtagswahlen zu erledigen. So haben wir die Absicht, das niedersächsische Klimagesetz noch einmal neu zu justieren. Da müssen wir allerdings die Rahmenbedingungen von der Bundesebene abwarten.

Keine Überraschung ist, dass Sie am 9. Oktober 2022 noch einmal als SPD-Spitzenkandidat antreten werden, obwohl Sie dann gut neun Jahre und zwei Wahlperioden regiert und das Alter von fast 64 Jahren erreicht haben. Warum treten Sie noch einmal an?

Weil mir das Amt und die Arbeit für das Land und die Leute unverändert sehr viel Freude macht und ich auch noch einiges vorhabe. Und vor allem habe ich nicht das Gefühl, dass sich bei meinen Begegnungen in Niedersachsen die Mundwinkel meiner Gesprächspartnerinnen und -partner nach unten verziehen. Eigentlich ist meistens zum Glück das Gegenteil der Fall.

Eines fernen Tages den eigenen Abgang regeln

Nun sieht man gerade im Falle des missglückten Machtwechsels in der Union auf Bundesebene von Angela Merkel auf Laschet, wie wichtig es ist, frühzeitig für einen geregelten Übergang zu sorgen.

Das wird dann eines hoffentlich noch fernen Tages auch passieren und ich bin sicher, dass wir in der SPD einen vernünftigen Übergang hinbekommen. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die niedersächsischen Flüsse hinunter.

Nah ist immer noch die Corona-Pandemie, die Ihr Regierungshandeln und das Ihrer Kolleginnen und Kollegen seit eineinhalb Jahren prägt. Wann ist der Spuk endlich zu Ende?

Wenn wir jetzt einigermaßen unbeschadet über den Winter und die kalte Jahreszeit hinwegkommen, dann sollten wir es endlich geschafft haben. Aber wir haben leider die bedauerliche Situation, dass wir trotz großen Engagements beim Impfen im Moment nicht recht vorankommen. Fast 70 Prozent vollständig Geimpfte in Niedersachsen bedeutet, dass mehr als dreißig Prozent nicht geschützt und stark gefährdet sind, infiziert zu werden. Deshalb müssen wir vorsichtig bleiben und eben auch weiter auf Masken, auf Abstand und auf Vernunft setzen.

Eine generelle Impflicht ginge zu weit

Aber wenn es so viel Unvernunft auch in der Bevölkerung gibt, warum setzt der deutsche Staat nicht wie andere europäische Nationen auf eine Impfpflicht? Wir beide wurden gegen Pocken geimpft und uns hat niemand gefragt, ob wir das nun wollen oder nicht.

Gottlob haben sich die Zeiten geändert und die Bürgerinnen und Bürger fragen in vielen Dingen sehr genau nach. Eine generelle Zwangsimpfung wäre ein starker Eingriff in die Grundrechte und die körperliche Unversehrtheit eines und einer jeden Einzelnen. Von einer allgemeinen Impfpflicht sind wir sehr weit entfernt. Und das ist meines Erachtens auch richtig so.

