Braunschweig

Nach den Schüssen auf zwei Autos in Braunschweig sind Haftbefehle gegen zwei 25 Jahre alte Männer erlassen worden. Es geht um versuchten Totschlag, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Montag mitteilte. Ein weiterer 31 Jahre alter Tatverdächtiger saß bereits in Untersuchungshaft. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verurteilte die eskalierte Gewalt am Montag scharf.

Polizei prüft, ob es sich um einen Racheakt handelt

Am Samstagabend war in Braunschweig nach Angaben der Ermittler aus mindestens einer scharfen Waffe auf zwei fahrende Autos geschossen worden. Nachdem drei 27, 28 und 31 Jahre alte Männer die Fahrzeuge verlassen und in einen Hauseingang geflüchtet waren, wurden sie beim Verlassen erneut beschossen. Mindestens ein Auto wurde getroffen, ein weiteres Geschoss traf offenbar unbeabsichtigt die Frontscheibe einer vorbeifahrenden Straßenbahn. Verletzt wurde niemand.

Derzeit wird laut Staatsanwaltschaft geprüft, ob es sich bei den Schüssen um eine Racheaktion oder einen Vergeltungsschlag gehandelt haben könnte. Zumindest steht ein Zusammenhang zu einem Vorfall im Raum, bei dem am Samstagnachmittag ein 31-jähriger Fahrer eines E-Rollers zunächst verfolgt und dann in einem Supermarkt in der Braunschweiger Weststadt zusammengeschlagen worden war.

Nach Angaben des Innenministeriums handelt es sich bei dem Gewaltakt auf offener Straße in Braunschweig um einen bereits länger anhaltenden Konflikt zwischen zwei Gruppen. Nur durch Glück sei niemand verletzt worden. Laut Ministerium waren kriminelle Clanangehörige involviert. „Auch wenn Niedersachsen bisher kein Hotspot ist, müssen wir weiter alles daran setzen, diesen sogenannten Clans das Leben schwer zu machen und bei Straftaten entschlossen dazwischen zu gehen“, sagte Pistorius.

Der Innenminister verwies auch auf einen eskalierten Streit zwischen zwei Familien in Visselhövede im Landkreis Rotenburg, bei dem am Sonntag drei Menschen verletzt wurden. Für das Ministerium scheint es sich um einen Racheakt gehandelt zu haben, der seinen Ursprung in einem bewaffneten Konflikt wenige Tage zuvor in der Türkei gehabt haben soll.

Von RND/lni