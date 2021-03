Hannover

Hassmails, Beschimpfungen, Beleidigungen, die oft verletzend direkt aufs Äußere zielen, mangelnder Respekt: Parlamentarierinnen im niedersächsischen Landtag haben zum Teil in erheblichen Ausmaß mit Frauenfeindlichkeit oder sogar Frauenhass zu kämpfen. Das zeigt eine Umfrage der HAZ zum diesjährigen Weltfrauentag unter vier Ministerinnen und den 38 weiblichen Abgeordneten im niedersächsischen Landtag. Beteiligt haben sich 24 Frauen.

Zwölf von ihnen gaben an, Frauenfeindlichkeit oder sogar Frauenhass erlebt zu haben. Drei weitere wurden zum Teil massiv Opfer von Hassmails, die aber nicht geschlechtsbezogen waren. Zum Teil schalteten sie Polizei oder Staatsschutz ein. Zieht man beides zusammen ergibt sich: Ein Drittel aller Abgeordneten und Ministerinnen im Landtag erlebten nach dieser Befragung bereits Anfeindungen bis hin zu Hassmails. Neun gaben an, noch nie dergleichen frauenfeindliche Attacken oder gar Frauenhass erlebt zu haben.

Im niedersächsischen Landtag stehen 99 männlichen insgesamt 38 weibliche Abgeordnete gegenüber.

Meta Janssen-Kucz (Grüne): „Mund halten, sonst passiert was“

„Frauen wie ich gehören mundtot gemacht“: Die grüne Abgeordnete Meta Janssen-Kucz, Vizepräsidentin im niedersächsischen Landtag, erlebt seit Jahren Frauenfeindlichkeit und -hass. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Frauke Heiligenstadt (SPD): Kloschüssel im Hof

„Ich erlebe, dass meinem Mann gesagt wird, er solle sich eine neue Frau suchen, solche Frauen wie ich seien nicht tragbar und gehören mundtot gemacht“, schreibt Meta Janssen-Kucz. Die heute 59-jährige Grüne ist Vizepräsidentin des niedersächsischen Landtags. Sie habe in den vielen Jahren ihrer kommunal- und landespolitischen Tätigkeit immer wieder Frauenfeindlichkeit und auch Frauenhass erfahren. In Briefen mit offenem rechtsradikalen Hintergrund sei ihr – früher von NPD-, heute eher von AfD-Anhängern – gedroht worden, den Mund zu halten, ansonsten passiere etwas. Sie habe sich „in ihre Rolle als Frau und Mutter zu fügen“. Janssen-Kucz hat deswegen seit Jahren Kontakt zum Staatsschutz.

„Blond und doof“: Frauke Heiligenstadt gehört zu den Politikerinnen, die immer wieder auch Beleidigungen ertragen müssen, die sich konkret auf ihr Äußeres beziehen. Quelle: Alexander Körner

Ebenfalls bereits heftig persönlich attackiert wurde die frühere Kultusministerin und heutige Abgeordnete Frauke Heiligenstadt (SPD). „Einzelne, eher kranke Personen haben versucht, bis in mein Ministerzimmer vorzudringen. Es ist auch schon mal eine ,gefüllte Kloschüssel‘ im Hinterhof des Ministeriums abgestellt worden“, schreibt sie. Heiligenstadt gehört zu den Frauen, die online oder per Post auch Beleidigungen ertragen mussten, die vor allem auf ihr Äußeres zielten. So sei sie als „blond und doof“ bezeichnet worden. Inkompetenz oder „keine Ahnung“ sei ihr bescheinigt worden. Wobei Letzteres sicherlich auch gegenüber Männern geäußert werde, schreibt sie. Die Polizei sei „hin und wieder eingeschaltet worden“. Anzeigen hätten in der Regel mit Einstellung geendet.

Barbara Havliza (CDU): Tägliche Feindseligkeiten

Justizministerin Barbara Havliza erzählt so viel Post „gespickt mit Hass und Feindseligkeiten“, dass sie sich an explizit frauenfeindliche nicht erinnern kann. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Zu den Politikerinnen, die massiv mit Beleidigungen, Bedrohungen, Hassmails konfrontiert sind, gehört Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Sie erhält als Ministerin „so viel Post, die gespickt ist mit Hass und Feindseligkeiten“, dass sie sich „an eine explizit frauenfeindliche Zuschrift nicht erinnern kann“. Sie könne „in der Flut der täglichen Zuschriften aber auch an ihr vorbei gegangen sein“, bemerkt die 62-Jährige lakonisch. Die Wortattacken bezögen sich „ganz überwiegend auf mich und das Amt, höchst selten gezielt auf mich und mein Geschlecht“.

Havliza hat Anfang 2020 bei der Staatsanwaltschaft Göttingen eine neue, landesweit zuständige Taskforce gegen Beleidigungen und Bedrohungen im Internet eingerichtet. Die Justizministerin war vor ihrem Ministeramt Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf in einem Senat für Staatsschutzsachen und leitete mehrere bedeutende Prozesse, unter anderem gegen den Attentäter auf die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Sie war mehrfach Ziel von Morddrohungen aus dem islamistischen Spektrum. Der Verfassungsschutz und die Polizeibehörden hätten immer im Blick, dass ihre frühere Tätigkeit im Staatsschutz Feindseligkeiten hervorgerufen habe, schreibt sie.

Gabriele Andretta (SPD): Gewaltfantasien in anonymen Mails

Gabriele Andretta (SPD), Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, erhält für ihren Vorschlag, den Internationalen Frauentag in Niedersachsen zum Feiertag zu machen, „Gewaltfantasien in Mails“. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Aber auch gezielte frauenfeindliche Sprüche, Mails, oder Kommentare in den sozialem Medien erleben fraktionsübergreifend viele Abgeordnete. Gabriele Andretta (SPD), Präsidentin des niedersächsischen Landtags, erinnert sich „noch gut an die Hassattacken und Gewaltfantasien in anonymen Mails“ gegen sie, als sie 2018 im Rahmen der Feiertagsdebatte den Internationalen Frauentag am 8. März vorschlug. Wie viele andere der befragten Frauen unterstützt sie als konkrete Gesetzesänderung gegen Frauenfeindlichkeit, dass Straftaten aus frauenfeindlichem Motiv künftig als eigene Rubrik in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden (siehe unseren Kasten).

Birgit Honé (SPD): Herabwürdigende Schreiben

Schmeißt anonyme, frauenfeindliche Post immer sofort weg: Europaministerin Birgit Honé (SPD). Quelle: Holger Hollemann/dpa

„Ich bekomme manchmal Mails oder anonyme Briefe, in denen man(n) sich herabwürdigend über Frauen im Allgemeinen äußert. Die lösche ich dann immer sofort beziehungsweise werfe die Schreiben in den Papierkorb“, heißt es von Seiten von Europaministerin Birgit Honé (SPD). Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Julia Willie Hamburg, sieht sich immer wieder mit sexistischen Sprüchen konfrontiert. „Widerwärtige sexuelle Beschimpfungen auf Facebook “, beklagt Thela Wernstedt, frauenpolitische Sprecherin (SPD). Ihre Kollegin im Landtag Laura Hopmann (CDU) erlebt während des Wahlkampfs zur Landtagswahl per Mail und über Social Media mehrfach sexistische und sexualisierte Beleidigungen und Beschimpfungen; aber nicht mehr seit sie Landtagsabgeordnete ist. Die CDU-Abgeordnete Veronika Koch erinnert sich vor allem an sexistische Anmache in ihrer Zeit als – damals alleinstehende – Kommunalpolitikerin. Koch bekommt eindeutige Bilder oder Nachrichten wie „Weißt du, worauf ich jetzt könnte“ übersendet– „von seriösen Familienvätern“, wie sie schreibt.

Am Montag „Frauenstreik“ in Hannover Zum Internationalen Frauentag gibt es etliche Veranstaltungen im Land. Die zentralste ist der sogenannte Frauenstreik, eine Kundgebung mit vorgelagertem Sternmarsch in Hannover. Die Demonstration beginnt am Montag um 16 Uhr als Sternmarsch an verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So startet auf der Goseriede eine Fahrraddemo der Klimabewegung und vor dem Henriettenstift eine Demo mit dem Schwerpunkt „reproduktive und sexuelle Selbstbestimmung“. Die Abschlusskundgebung ist für 18 Uhr an der Goseriede geplant. Weitere Informationen finden sich auf der Seite frauenstreik.org im Internet.

Bemerkenswert ist auch: Verletzende Sprüche, Beleidigungen, beziehen sich immer wieder auf das Äußere der Abgeordneten. Sie bekomme in den sozialen Medien immer wieder Kommentare in Bezug auf ihr Äußeres und sei beispielsweise schon als „fett oder hässlich“ bezeichnet worden, sagt Hanna Naber (SPD). Teilweise anonym, teilweise mit Absender bekomme sie frauenfeindliche Post, schreibt die Wolfenbütteler Abgeordnete Dunja Kreiser (SPD). Der Inhalt: Ihre Kleidung sei nicht passend, sie solle zurücktreten und „in Würde alt werden“, da „die Leute nur noch über mich lachen“.

Imke Byl (Grüne): Wirklich widerliche Kommentare

„Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich das trifft“: Die 27-jährige Imke Byl (Grüne) ist die jüngste Abgeordnete des Landtags und musste schon“ wirklich widerliche Kommentare“ auf Facebook hinnehmen. Quelle: Sven Brauers

Dazu kommen Diffamierungen, in denen Frauenfeindlichkeit und diffamierende Kommentare in Bezug auf bestimmte Inhalte zusammen kommen. Es gebe vermeintliche Männerthemen, wie beispielsweise die Automobilindustrie und in Niedersachsen VW, bei denen „insbesondere einige ältere Herren eine junge grüne Frau offensichtlich lieber einschüchtern oder mundtot machen wollen“, schreibt die Grüne Imke Byl.

Nach der Listenaufstellung zur Landstagswahl habe es „wirklich widerliche Kommentare“ auf Facebook gegeben. Mittlerweile lese sie sie nicht mehr. „Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich das trifft“, schreibt Byl. Man fange an zu überlegen, wo man diesen Menschen auf der Straße, im Supermarkt, im Zug begegne, das Sicherheitsgefühl über Nacht sinke drastisch. Byl gibt mittlerweile möglichst keine persönlichen Informationen mehr öffentlich preis. Es sei mehr als überfällig, dass die Privatadresse von Kandidaten nicht mehr auf dem Wahlzettel stehen müsse.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Grüne Abgeordnete Susanne Menge hat bereits Emails „mit Wortfindungen, die absolut frauenfeindlich sind“ erhalten, dazu kam aber auch ein Angriff auf ihr Büro, bei dem sie als Grüne für das Abholzen des Dannenröder Forsts verantwortlich gemacht wurde.

Gudrun Piper (CDU): Wochenlanger Polizeischutz

Stand wegen Hassmails schon unter Polizeischutz: CDU-Politikerin Gudrun Pieper. Quelle: Caroline Seidel/dpa

Die Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper (CDU) dagegen wurde bislang nie in Bezug auf Frauenfeindlichkeit, dafür aber bereits zweimal aufgrund bestimmter Themen Opfer von Hassmails und Drohungen. Beide Male stellte sie eine Strafanzeige, sie stand einige Wochen unter Polizeischutz. Auch die Abgeordnete Esther Niewerth-Baumann (CDU) erlebte bereits „Feindlichkeiten oder Anfeindungen“, diese waren jedoch nie frauenfeindlicher Natur.

Zehn Politikerinnen verschiedener Parteizugehörigkeit gaben an, noch nie frauenfeindlich attackiert worden zu sein. „Ab und zu begegnen einem in Verbänden oder Parteien natürlich mal Herren alten Schrot und Korns, die meinen, eine Frau nicht ernst nehmen zu müssen“, schreibt die 54-jährige Sabine Schütz (FDP). Das habe sie in ihren „eigentlichen“ Berufen als Architektin und Lehrerin/Konrektorin aber häufiger erlebt als jetzt. Als Frauenfeindlichkeit wertet sie das nicht.

Barbara Otte-Kinast (CDU): Frauenfeindlichkeit nicht erlebt

Erlebte bislang nie Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass bei ihrer Arbeit: Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Dazu gaben vier CDU-Frauen – Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, Annette Meyer zu Strohen und Petra Joumaah – sowie vier SPD-Frauen, Sabine Tippelt (SPD) Andrea Schröder-Ehlers (SPD) Thordis Hanisch (SPD), Wiebke Osigus (SPD) – an, noch nie Frauenfeindlichkeit oder gar Frauenhass als Abgeordnete erlebt zu haben.

Von Jutta Rinas