Wenn das Mittel zur Unkrautvernichtung unter die Pfoten gelangt, löst es Juckreiz aus. Hunde lecken es ab – und so gelangt es über die Schleimhäute in den Körper – so auch beim Mischlings-Hund Karim. Seine Besitzer wollen mit ihrer Geschichte auf diese heimtückische Gefahr hinweisen.