Alle 45 Minuten. Das ist der Zeitabstand, in dem statistisch gesehen, eine Frau in Deutschland Opfer von versuchter oder vollendeter gefährlicher Körperverletzung wird. Durch ihren Partner. Die Zahlen hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kürzlich vorgestellt.

Während des ersten Lockdowns hatten viele befürchtet, dass die Gewalt gegen Frauen zunehmen würde. Sie hatten recht: In fast allen Bundesländern ist laut einer ersten Untersuchung des Vereins Frauenhauskoordinierung die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt gestiegen – bundesweit die einzigen Ausnahmen sind: Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Der Verein beruft sich zum Großteil auf vorläufige Zahlen der Polizei.

Landeskriminalamt nimmt weniger Fälle auf

Laut dem niedersächsischen Landeskriminalamt ( LKA) hat die Polizei während des ersten Lockdowns in ihrer Eingangsstatistik 11,7 Prozent weniger Fälle häuslicher Gewalt aufgenommen als in einem vergleichbaren Zeitraum im Vorjahr. Ein Unterschied im Trend zwischen ländlichen und städtischen Gebieten ist nicht zu entdecken. Auch für den zweiten Lockdown zeichnen sich ähnliche Zahlen ab: Im Vergleich der ersten zwei Novemberwochen ergibt sich laut LKA von 2019 auf 2020 sogar ein Rückgang von mehr als 20 Prozent.

Franziska Burbulla von der AWO-Koordinationsstelle gegen häusliche Gewalt, hier mit dem Lehrter Bürgermeister Frank Prüße. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Das sei kein Grund für Entwarnung, erklärt Franziska Burbulla von der Koordinierungs- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt, die eng mit der Polizei zusammenarbeitet. Von dort bekommen Betroffene nach Fällen häuslicher Gewalt ein unverbindliches Angebot für Unterstützung. Burbulla hat zwar beobachtet, dass es während des Lockdowns deutlich weniger gemeldete Fälle gab, sagt aber auch: „Bis August hatten wir die Fallzahlen aus dem letzten Jahr wieder aufgeholt.“

Nach dem ersten Lockdown ging es wieder los

Direkt nach dem Lockdown habe es „erschreckend mehr schwere Gewalttaten gegeben“, sagt Burbulla. Auch im Sommer wurden ihrer Stelle vermehrt Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet, was untypisch für diesen Zeitraum sei. Sie vermutet, dass der Ausfall der Urlaubszeit ein Grund dafür gewesen sein könnte.

„Die Frauen hatten überhaupt keine Möglichkeit, sich Freiraum zu verschaffen“: Brigitte Mende, Leiterin der AWO-Frauenberatungsstelle. Quelle: Katja Eggers

Auch Brigitte Mende und ihre Mitarbeiterinnen hatten nach dem Lockdown mehr zu tun. Sie leitet die AWO-Frauenberatungsstelle Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze im Osten der Region Hannover. Mende und ihr Team hatten im März und April eine Telefonabendsprechstunde organisiert sowie weiterhin Präsenzgespräche mit Abstand und offenen Fenster angeboten. Beides stieß auf wenig Resonanz. Mende vermutet, dass die Betroffenen in der akuten Lockdownphase sich schwieriger der Kontrolle ihrer Partner entziehen können. „Die Frauen hatten überhaupt keine Möglichkeit, sich Freiraum zu verschaffen.“

Weniger Unterstützung von außen

Auch könne es pandemiebedingt an Unterstützung durch Freunde und Nachbarn, aber auch durch Betreuenden aus Kita und Schule sowie an ärztlicher Beratung mangeln. „Da ist ganz viel weggefallen, das den Frauen auch Sicherheit geben kann“, sagt Mende.

Viele Betroffene dächten, sie seien selbst schuld an der Situation. Deswegen sei es umso wichtiger, das Thema häusliche Gewalt zu enttabuisieren. „Häusliche Gewalt gibt es in jeder sozialen Schicht“, sagt Mende, „das hat nichts damit zu tun, dass eine bestimmte Frau so oder so ist, Gewalt ist strukturell in der Gesellschaft vorhanden.“

Schon im September die Vorjahreszahlen erreicht

Nach dem ersten Lockdown kamen vermehrt Frauen zu ihr in die Beratungsstelle, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden waren und Unterstützung suchten. Schon im September hatten Mende und ihr Team so viele Frauen beraten, die unter häuslicher Gewalt litten, wie im gesamten letzten Jahr. Jetzt ist es auch in ihrer Beratungsstelle wieder ruhiger. Daraus den Schluss zu ziehen, dass die häusliche Gewalt während des Lockdowns zurückgeht, ist gefährlich.

Kontaktstellen für Betroffene:

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: Telefon 08000 116 016

Koordinierungs- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt Hannover: 0511 21 978 192

Weitere Koordinierungs- und Beratungsstellen für Betroffene in ganz Niedersachsen finden Sie hier.

Von Nadine Wolter