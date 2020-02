Wenn Künstliche Intelligenz um Städte kämpft: Daran forscht und arbeitet Niedersachsen

Oldenburg/Osnabrück/Lehrte

Ob sie das Telefongespräch aufzeichnen dürfe, fragt die Sprachassistentin den Ministerpräsidenten. Stephan Weil schaut etwas skeptisch drein. „Wofür brauchen sie die Aufnahme?“, will er wissen. Da verändert die weibliche Computerstimme plötzlich ihre Stimmlage: einen Tick tiefer, etwas schärfer. Unmissverständlich macht sie Weil klar, dass er die Aufnahme akzeptieren muss, wenn er einen Internetanschluss bestellen will. „Stimmen sie zu?“, fragt die Sprachassistentin noch einmal. „Ja, okay“, sagte der SPD-Politiker. Freundlich wie zu Beginn führt die Computerstimme das Verkaufsgespräch fort.

Die Stimme gehört zu einem Bot, einem Computerprogramm, das selbstständig Aufgaben erledigt und ständig dazu lernt – mittels künstlicher Intelligenz (KI). Das Oldenburger Unternehmen Omnibot hat ihn für einen Telefonanbieter entwickelt. Das Startup ist nach eigenen Angaben erster Anbieter von europäischen Sprachassistenten und Chatbot-Plattformen mit künstlicher Intelligenz. Es hat Maschinen entwickelt, mit denen man sprechen kann. Der Ministerpräsident ist schwer beeindruckt. „Das war aber cool“, sagt er.

Smarte Unternehmer und nerdige Entwickler

Zwei Tage lang reist Weil auf den Spuren künstlicher Intelligenz durch Niedersachsen, besucht Forschungseinrichtungen, Startups und etablierte Firmen, trifft angesehene Professoren, smarte Jungunternehmer und nerdige Projektentwickler. Ob als kluge Assistentin auf dem Smartphone, als clevere Routenführung im Auto oder hilfreiche Unterstützung bei der medizinischen Diagnose – überall wirken lernende Algorithmen im Hintergrund.

Eine Drohne liefert Bilder aus der Luft: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Osnabrück mit Oliver Zielinski vom Forschungsbereich Marine Perception. Quelle: Friso Gentsch/dpa

In einem anderen Gewerbegebiet in Oldenburg wird Krieg gespielt. Bei Offis, einem Institut für Informatik, kämpfen zwei „Agenten“ um die Stadt Bremerhaven, besser gesagt um deren Energieversorgung. Auf einem großen Bildschirm leuchten mal die roten, mal die grünen Balken stärker auf. Rot ist der Angreifer, der versucht die Stromnetze lahm zu legen, Grün verteidigt Häfen, Windparks und andere Verbraucher.

„Der Angreifer hat gelernt, dass es gut ist, Krankenhäuser anzugreifen“, erzählt Eric Veith, der an der Intelligenz von Energiesystemen forscht. Seine „Agenten“ basieren auf KI. Mit jedem Zug lernen sie dazu, verbessern ihre Taktiken. Zur Belohnung gibt es Punkte. 3,5 Millionen Euro habe die Simulation für Bremerhaven gekostet, sagt Veith. Für ganz Niedersachsen wären weitere 5,5 Millionen Euro nötig. Noch ist es ein Spiel. Doch bald sollen Menschen diese künstliche Intelligenz nutzen können, um echte Cyberattacken auf die Energieversorgung abzuwehren.

Mittelstand profitiert von Forschung

Großunternehmen wie die Deutsche Telekom, Airbus oder Volkswagen setzen auf KI. Aber auch der Mittelstand profitiert aus Sicht von Weil von der Forschung im Land. Beim Startup Salt and Pepper Software in Osnabrück ist VW Kunde. Die junge Firma residiert in einer ehemaligen Kaserne. Das Gebäude ist teilweise auf alt getrimmt, aber hochmodern eingerichtet. An einer Wand kleben bunte Zettel. Lob und Dank – von Kollegen für Kollegen. Die Hierarchien sind flach, die Sprache durchsetzt mit englischen Fachbegriffen. Ein bisschen Silicon Valley in der norddeutschen Tiefebene.

Der Ministerpräsident irrt etwas ratlos durch den Raum: auf dem Kopf eine Virtual Reality-Brille, in den Händen zwei Controller. Er bewegt sich damit in der dreidimensionalen Simulation einer Fabrikhalle. Die Zuschauer sehen seine Aktivitäten auf einem Bildschirm. „Was soll ich denn schrauben? Was mache ich jetzt?“, fragt Weil – und ist froh, als er nach einigen Sekunden in die analoge Welt zurückkehren darf. Produktentwickler Thomas Schüler erklärt, dass inzwischen viele Unternehmen die intelligente Simulation nutzen, um Produktionshallen einzurichten und die Arbeitsabläufe zu optimieren. „Man kann flexibler, schneller und effizienter werden“, fasst Jörg Müller, Sprecher der Geschäftsführung von VW in Osnabrück den Nutzen für sein Unternehmen zusammen.

KI kann Muster erkennen

Mit Künstlicher Intelligenz können riesige Datenmengen schneller ausgewertet werden. Sie kann Muster in einer großen Menge von Informationen leichter auffinden. KI kann bereits heute zum Teil Aufgaben schneller und präziser bewältigen als Menschen. KI löst aber auch Ängste aus, weil sie zu Datenmissbrauch, Überwachung oder kriminellen Zwecken genutzt werden kann.

Für den Ministerpräsidenten überwiegen die positiven Seiten. Niedersachsen sei das Mobilitäts- und Agrarland Nummer eins, sagt Weil. Gerade dafür erweise sich KI als wichtig, etwa beim umweltgerechten Düngen oder dem autonomen Fahren. „Wir befinden uns in einer Zeit grundlegenden Wandels. Es ist wichtig, dass Niedersachsen dabei ist.“ Mit zwei Laboren des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz ( DFKI) und dem geplanten Innovations-Campus der Leibniz Universität Hannover ist Niedersachsen dabei.

Steiler Aufstieg in Lehrte

Und mit Unternehmen, die jahrelang niemand auf der Rechnung hatte, die aber heute führend im Weltmarkt sind. Wie die Götting KG, 1965 im Lehrter Stadtteil Röddensen gegründet, spezialisiert auf autonomes Fahren von kleinen und großen Fahrzeugen mithilfe optischer Sensorik. „Wir sind eher ein bisschen still und versteckt“, sagt Firmenchef Hans-Heinrich Götting. Das gilt aber wohl höchstens noch für die Lage. Denn Götting hat so viele Aufträge, dass er die derzeitige Mitarbeiterzahl von 85 verdoppeln will.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng