Wer bleibt zu Hause, wer geht zu Schule und Kita? Antworten auf die wichtigsten Fragen

Hannover

Der verschärfte Lockdown in der Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die Schulen und Kindertagesstätten in Niedersachsen.

Was passiert an den Schulen nach den Weihnachtsferien?

Je nach Schulform und Jahrgang findet der Unterricht in Niedersachsen bis Ende des Schulhalbjahres drei Wochen lang entweder mit geteilten Klassen im Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht oder komplett zu Hause statt. „An Präsenzunterricht mit ganzen Klassen ist derzeit nicht zu denken“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Mittwoch. Es dürfe aber auch kein Kind und kein Jugendlicher in diesen schwierigen Zeiten zurückgelassen werden.

Was sehen die Regelungen für Grundschulen vor?

Die Grundschulen (Klassen 1 bis 4) bekommen eine Sonderstellung. Es sei gerade mit Blick auf die jüngsten Kinder wichtig, „Nähe in der Distanz“ zu schaffen, sagte Tonne. In der ersten Woche nach den Ferien starten die Grundschüler ab 11. Januar mit Distanzunterricht (Szenario C). Die Kinder bekommen Unterrichtsmaterial für zu Hause. Ab dem 18. Januar gehen die Grundschulen bis zum Halbjahresende ins Wechselmodell mit geteilten Lerngruppen (Szenario B). Dann wird abwechselnd in der Schule und zu Hause gelernt, um Kontakte zwischen den Kindern zu ermöglichen.

Und die anderen Schulen?

Die Klassen der weiterführenden Schulen (5 bis 12), in denen keine Abschlüsse anstehen, wechseln komplett ins Distanzlernen (Szenario C). Das gilt auch für die berufsbildendenden Schulen.

Gibt es Ausnahmen für die Abschlussklassen?

Ja, für die Abitur- und Abschlussklassen gilt bis Ende Januar Wechselunterricht in geteilten Klassen (Szenario B). „Niemand muss sich Sorgen um den Abschluss machen“, sagte Tonne: „Alle Prüfungen für Haupt-, Real-, und Förderschulabschluss werden stattfinden, ebenso das Abitur.“ Kein Prüfling werde wegen Corona den Abschluss nicht bekommen, betonte Tonne. Jeder Schüler könne eine faire Prüfung auf Basis des tatsächlich behandelten Unterrichtsmaterials erwarten. Im Notfall könne auch von der zentralen Abiturprüfung abgewichen werden.

Notfalls vom Zentralabitur abweichen: Schon im Sommer 2020 gab es das Abi unter Corona-Bedingungen. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Wie sieht die Notbetreuung an den Schulen aus?

Für Schüler der Klassen 1 bis 6, die nicht in der Präsenzgruppe sind, ist eine Notbetreuung geplant, in der Regel zwischen 8 und 13 Uhr. Die Notbetreuung diene dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig sei, außerdem in Härtefällen.

Werden auch die Kitas geschlossen?

Im Grundsatz werden die Einrichtungen geschlossen. Die Kitas sollen aber ab kommendem Montag auf Notbetrieb umstellen. Dann sind nur noch 50 Prozent der Plätze verfügbar. Laut Tonne wären das in den Krippen acht Kinder pro Gruppe, in Kitas 13 und in den Horten 10. Die Details will das Kultusministerium mit den Kommunen besprechen.

Wer hat Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung ?

Das soll in der neuen Corona-Verordnung des Landes festgelegt werden. Als grobe Richtlinien gelten pädagogische Notwendigkeit und Beruf der Eltern. Wer in einem Berufszweig von „allgemeinem öffentlichen Interesse“ arbeitet, wem Kündigung oder erheblicher Verdienstausfall droht, kann Anspruch anmelden. Auch für Vorschulkinder sollen Plätze angeboten werden. Trotz der 50-Prozent-Regelung gilt laut Tonne: Wer einen Betreuungsplatz brauche, solle auch einen bekommen.

Für etwa 50 Prozent der Kita-Kinder soll eine Notbetreuung ermöglicht werden. Quelle: Monika Skolimowska/dpa (Archiv)

Müssen Eltern für die Kita zahlen, wenn die Kinder zu Hause sind?

In Hannover will die SPD erreichen, dass die Stadt auf die Erhebung von Kita-Entgelten verzichtet oder den Eltern die Beiträge für die Betreuung erstattet.

Was sagt der Kultusminister?

Tonne betonte, dass der Schulunterricht trotz der verschärften Corona-Regeln nach dem Ferienende weitergeht. Zwar sollen viele Schüler zu Hause bleiben, um Ansteckungen zu verhindern. „Das sind aber keine Ferien, das ist keine inhaltliche Schulschließung“, sagte der Minister. Für einen gelungenen Unterricht brauche es dabei „einen Mix an Maßnahmen“, das Ziel seien weder mehrstündige Videokonferenzen noch die reine Abarbeitung ausgedruckter Arbeitsblätter. Das seien wieder „harte Einschnitte“ für alle, sagte Tonne. „Lernen zu Hause kann gemeinsames Lernen in der Schule nicht ersetzen.“ Sowohl für die Kitas als auch für die Schulen gebe es aber einen klaren pädagogischen Auftrag, „ihre Schutzbefohlenen auch in Distanzzeiten zu betreuen“.

Geht Niedersachsen beim Schulbetrieb einen Sonderweg?

Auch angrenzende Bundesländer reduzieren den Präsenzunterricht weitgehend. Bremen und Hamburg bleiben bei der Regelung, dass die Schulpräsenzpflicht bis Ende des Monats aufgehoben ist. Das bedeutet, Erziehungsberechtigte und volljährige Schüler entscheiden selbst, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen. Auch in Schleswig-Holstein soll Distanzunterricht im Mittelpunkt stehen.

Wie starten Grundschüler nach fast vier Wochen Ferien mit Distanzunterricht ?

Die Lehrer schicken Aufgaben per E-Mail oder Post, bereiten Arbeitsblätter zum Abholen vor oder geben online Unterricht. Die ersten Schulen haben die Eltern bereits über den Ablauf informiert. „Die Kinder haben uns lange nicht gesehen“, sagt Stephanie Schluck, Leiterin der Grundschule Stammestraße. Das erschwert den Kontakt. Das Gespräch per Videokonferenz gebe den Kindern mehr Nähe als ein Telefonat, sagt die Schulleiterin. „Aber das ist für Erstklässler schwierig und nicht in allen Familien möglich.“

Von Marco Seng und Bärbel Hilbig