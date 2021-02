Werden Corona-Spürhunde aus Hannover bald bei Konzerten eingesetzt?

Hannover

Es ist eine Sache von zwei Sekunden. Länger muss Cockerspaniel Joe seine Nase nicht in das Loch in der Kiste stecken, um eine Covid-19-Infektion zu erschnüffeln. Mit „Piep“ meldet das Trainingsgerät den Erfolg, zur Belohnung fällt Futter aus der Maschine. Was bei der Vorführung wie ein Spiel wirkt, hat einen ernsten und praktischen Hintergrund.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte sich an der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover ein Bild von den verblüffenden Fähigkeiten von Joe und anderen Spürhunden, um deren möglichen Einsatz etwa vor Konzerten im Rahmen von Covid-19-Schutzkonzepten zu prüfen. „Ich bin wirklich beeindruckt“, sagte Weil und kündigte eine „Machbarkeitsstudie“ an. Die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse seien sehr überzeugend „Jetzt wird das bei ausgewählten Veranstaltungen getestet.“

Corona-Spürhunde an Flughäfen

Polizei und Zoll nutzen die Möglichkeiten der empfindsamen Spürnasen schon lange; die Hunde erschnüffeln Rauschgift, Sprengstoff oder Bargeld. In der Medizin ist ihr Einsatz dagegen noch wenig verbreitet, Hunde können jedoch Krankheiten wie Krebs oder Diabetes erkennen. Am Flughafen Helsinki waren schon im vergangenen September Beagle als Corona-Spürhunde eingesetzt worden. Die dort als Corona-positiv erkannten Fluggäste müssen allerdings anschließend einen klassischen Covid-19-Speicheltest mit Laboruntersuchung machen. Auch in Dubai sind Corona-Spürhunde am Flughafen tätig.

Stephan Weil sagte, er könne sich einen solchen Einsatz beim Einlass an Flughäfen in Deutschland ebenfalls vorstellen. „Dafür ist aber der Bund zuständig.“ Die Veranstaltung an der TiHo hatte einen anderen Schwerpunkt, sie ging auf Vertreter der Veranstaltungsbranche zurück. Die Geschäftsführer Nico Röger von Hannover Concerts und Stefan Schreckenberger von ProEvent Hannover hatten sich mit einer entsprechenden Idee an Holger Volk, den Leiter der TiHo-Kleintierklinik gewandt. Der wiederum lud den Ministerpräsidenten zur Vorführung ein.

Schon im Juli 2020 hatte ein Forscherteam unter der Leitung der TiHo erstmals eine Pilotstudie zu Corona-Spürhunden im Fachmagazin „BMC Infectious Diseases“ veröffentlicht. Die Gruppe um Volk hatte acht Spürhunde an der Diensthundeschule der Bundeswehr in Ulmen in der Eifel getestet. Nach einem einwöchigen Training konnten sie die überwiegende Mehrheit der Proben korrekt als negativ oder positiv identifizieren. Die Erkennungsrate der Hunde lag bei 94 Prozent. Nur in Einzelfällen habe eine Unkonzentriertheit zu einem falschen Ergebnis geführt. „In der Realität gibt es aber viele Differenzierungen“, sagte der Studienleiter im Sommer und suchte weitere Probanden, um die Studie zu verfeinern – sowohl Covid-19-Infizierte mit leichten Symptomen oder ohne Symptome wie auch an verschiedenen Atemwegsinfektionen wie Grippe oder Bronchitis Erkrankte. Die TiHo führte das Projekt in Zusammenarbeit mit der MHH und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf durch.

Spezielle Konditionierungsmaschine entwickelt

Zunächst wurden die vierzehn Beagle der TiHo trainiert. Hans Ebbers, ein Polizeihundeführer aus Nordrhein-Westfalen, entwickelte eine spezielle Konditionierungsmaschine mit Löchern. Dahinter verbergen sich Röhren mit etwas Watte, auf die ein, zwei Tropfen Speichel getröpfelt werden – auch Hautstückchen funktionieren als Geruchsträger. Die Hundenase bleibt zwanzig Zentimeter von der Probe entfernt. Eine virenfeste dünne Membran verhindert zusätzlich, dass die Tiere sich anstecken könnten. Wenn der Hund seine Nase mindestens zwei Sekunden in dem Loch mit einer Coronavirus-Probe steckt, spendet die Maschine Leckerli. Der Hundeführer oder die Hundeführerin wissen nicht, was sich hinter welcher Probe verbirgt und können sie somit nicht beeinflussen.

An den Proben der Nicht-Covid-19-Infizierten streift die Hundenase jeweils wie achtlos vorbei. Das Virus selbst riecht nicht. „Es verändert aber den Stoffwechsel“, erläutert Paula Jendrny, die an der TiHo ihre Doktorarbeit zu dem Thema schreibt. „Anders als wir Menschen können die Hunde mit ihren viel feineren Nasen das riechen.“ Im Prinzip komme beinah jede Hunderasse dafür infrage. Nur kurznasige Rassen wie Mops oder Boxer seien wenig geeignet, weil sie weniger Riechschleimhaut haben. Zudem müsse das Tier motiviert sein und konzentriert bei der Sache bleiben können. Nach etwa einer halben Stunde, erläutert Bundeswehr-Sprecher Ulrich Fonrobert, bräuchten die Tiere in der Regel eine Pause. Auf Nachfrage stellt er in Aussicht: Die Bundeswehr könnte, wenn nun viele Spürhunde gebraucht würden, unter Umständen zeitweise im Rahmen der Amtshilfe weitere eigene trainieren und zur Verfügung stellen.

Innerhalb von ein bis zwei Wochen, bestätigt TiHo-Professor Volk, könnte im Prinzip eine große Zahl Hunde auf das Corona-Virus trainiert werden. So wie der Cocker Joe, der normalerweise Blutspuren verfolgt, oder der von einem Soldaten vorgeführte Belgische Schäferhund Filou, der ursprünglich Minensuche gelernt hat. Stephan Weil kündigte an, den Einsatz zunächst für kleinere Veranstaltungen ernsthaft ins Auge zu fassen. Das Riechen der Hunde an Speichelproben etwa auch vor dem Einlass in Restaurants könnte Teil von Corona-Hygienekonzepten werden. „Mir fehlt im Moment die Fantasie, mir das bei Stadionkonzerten vorzustellen“, sagte er.

Besondere Rechte für Geimpfte?

Die Konzertveranstalter würden gern so schnell wie möglich Corona-Spürhunde einsetzen. „Wir sind bereit und können uns alles vorstellen“, sagte Röger von Hannover Concerts. „In drei, vier Wochen könnten wir damit loslegen“, ergänzte Schreckenberger von ProEvent Hannover. Besondere Rechte für Geimpfte, zu Konzerten gehen zu können, sind für Weil derzeit kein Thema. „Das würde ja im Moment vorwiegend die über Achtzigjährigen betreffen“, sagte er. Auch Röger nannte eine solche Diskussion verfrüht. „Wenn es irgendwann soweit ist, dass alle geimpft werden können, muss man auch darüber nachdenken“, sagte er der HAZ. Noch sei aber nicht einmal klar, ob Geimpfte vielleicht doch andere anstecken könnten. Die Konzertagentur Eventim hatte eine Impfprüfung vor Veranstaltungen ins Gespräch gebracht.

