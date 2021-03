Hildesheim

Seit 2020 führt der Hildesheimer Landrat Olaf Levonen (SPD) den internationalen Doktorgrad „Ph.D“. So stand in seinem Benutzerprofil beim Online-Kontaktpflegenetz LinkedIn seit dem vergangenen Jahr, er sei Doktor der Verwaltungswissenschaft. Als „Olaf Levonen, PhD“ warb der nebenberufliche Fitnesstrainer bis vor Kurzem auf der Seite www.instructors-united.com um Kunden. Und in seiner Wikipedia-Biografie wurde der „Doctor of Philosophy in Public Policy (Ph.D)“ erstmals am 3. Juni 2020 genannt.

Nach Recherchen der „Alfelder Zeitung“ ist dieser Titel jedoch wertlos und stammt vielmehr von einer Pseudo-Hochschule im Internet, der jede Befugnis zum Verleihen akademischer Grade fehlt. Das Führen eines solchen Titels ist nach Niedersächsischem Hochschulgesetz untersagt.

Das LinkedIn-Profil des Landrats ist inzwischen nicht mehr aufrufbar. Quelle: LinkedIn/Screenshot

„Universität“ firmiert im Zwergstaat Dominica

In seinem Online-Profil bei LinkedIn nennt Olaf Levonen nicht den vollen Namen der Uni, deren Doktorhut er trägt, es steht dort nur „SUSL Bologna“. Das ist aber nicht die ehrwürdige Bologna, älteste Universität Europas – SUSL steht vielmehr für Selinus University of Sciences and Literature. Die Adresse in Bologna allerdings gibt es wirklich. Sie gehört laut italienischem Handelskammerregister seit 2017 dem Zweitbüro eines „Unternehmens im ausländischen Rechtsbereich“, der Uniselinus Europe Limited in London. Eine Ein-Mann-GmbH. Ihr Chef Salvatore Fava ist auch Soloininhaber der Firma Uniselinus Italia in Ragusa/Sizilien.

Die eigentliche Selinus University Limited firmiert 7500 Kilometer entfernt im Zwergstaat Dominica. Die britische Exkolonie hat zwei Hauptbranchen: Bananen und Briefkastenfirmen. Selinus ist eine jener Offshore-Firmen, die hier nichts haben als den Rechtssitz. Eine International Business Company, kurz IBC, flugs gegründet, anonym, diskret, aufsichts- und steuerfrei.

Ein Kleingebäude in einem engen, steilen, grün bewucherten Tropental ist der offizielle Hauptsitz der Hochschule, die Levonen den Doktor verlieh. Hier firmiert neben hunderten anderen IBC auch ihre Schwester Auream Phoenix University Limited. Wem Selinus und Auream Phoenix gehören, ist verdeckt. Aber beide treten als Unis auf – mit dem Rektor Salvatore Fava Abate. Dem Mann, der auch Levonens Doktorvater, Prüfer und Betreuer ist.

Die Dissertation Levonens. Quelle: Selinus University

George Washington University kennt Doktorvater nicht

Der 66-jährige Sizilianer ist offenbar Universalgenie. Beim Stöbern im Selinus-Abschlussarbeitenregister fällt auf: Er betreute 2020 nicht nur Levonen in Verwaltungswissenschaft, sondern auch Doktoranden in Bioinformatik, Kriminologie, Tanz, Betriebswirtschaft, Linguistik, Sport, Ingenieurtechnik, Recht, Soziologie, Islamstudien und Geburtshilfe. Er prüft den Großteil der Absolventen selbst. Und natürlich trägt er selbst auch Doktortitel: Im Netz verstreute Lebensläufe weisen ihn wahlweise als Dottore in Psychologie, internationalem Recht oder Kommunikation aus, zudem trägt er fachfrei einen „Doctor of Excellence“ – promoviert bei Selinus und Auream Phoenix, also im eigenen Haus.

Fava gibt zudem die Doktorwürde in Kommunikation der George Washington University in Washington D.C. an. Die Privatuniversität sucht auf Bitte der „Alfelder Zeitung“ Favas Spur – vergeblich. „Unsere Registratur hat für ihn keine Studentenakte und keine verliehenen akademischen Grade gefunden“, so Sprecher Tim Pierce. „Auch nicht für Ehrentitel.“

Im Internet ist Fava auch nicht als Autor wissenschaftlichter Arbeiten zu finden, sondern als Herausgeber Dutzender Gedichtbände und Ratgeber. 2014 gründete er den Verlagsarm Unigester Educational, laut Werbung „keine Universität, sondern ein mit ausländischen Universitäten verbundenes Beratungsinstitut“ für vielbeschäftigte Erwachsene, die berufsbegleitend einen Abschluss wollen. Zum innovativen Angebot gehörten etwa ein Doktor der Esoterik und Astrologie oder ein Doktor des Schönheitssalon-Managements.

Selinus bietet Titel für Bewerber, die es eilig haben

Dem Prüfling bleibt das Schreiben der Abschlussarbeit. Zielgruppe sind Berufstätige aus Afrika und Asien, die das Prestige für hoch, die Gebühren für niedrig halten (2700 Euro pro Doktor). Dienstbar ist Selinus auch Amerikanern und Europäern, die es eilig haben. Wer sich staatlicher Anerkennung der Uni vergewissern will, findet in den Unterlagen versteckt den Satz, Selinus habe „keine staatliche Akkreditierung, weder in Dominica noch anderswo“ und strebe als freier Träger keine an. Anerkennung der Abschlüsse durch Behörden oder Arbeitgeber sei „völlig dem Ermessen überlassen“.

Levonen nutzt dienstliche E-Mail für private Umfrage

Vier, fünf Jahre dauern deutsche Promotionen im Schnitt. Bei dem Hildesheimer Landrat Olaf Levonen ist mehr Tempo. In seiner Doktorarbeit zum „kommunalen Personalmanagement am Beispiel niedersächsischer Landkreise“ ist nachlesbar: Er ruft am 13. Januar 2020 die erste, am 20. Februar die letzte Internetquelle auf. Am 16. Januar führt er erste Interviews, am 17. schickt er an alle Kreise Niedersachsens eine Umfrage, am 28. Februar beendet er sie, tippt die Ergebnisse zusammen, signiert am 20. März das Prüfungsblatt und reicht ein. Gutachter Fava liest und benotet fix. Levonen lädt am 11. April bei der Selbstverlagsplattform Grin.com, wo sonst Studenten Seminararbeiten versilbern, das Manuskript hoch: „Note 1,0“.

Politisch pikant: Als er seine 36 Kollegen Landräte bittet, an seiner privaten Umfrage teilzunehmen, nutzt er das dienstliche E-Mail-Konto. Dass sie an seiner Doktorarbeit mitwirken, verschweigt er. 30 der 36 angeschriebenen Spitzenbeamten machen mit.

Drei Interviews, so schreibt Levonen, habe er vom 16. bis 31. Januar mit Personalverantwortlichen im Kreishaus Hildesheim geführt: mit der Personalchefin, ihrem Stellvertreter und dem Landrat. Kein Wort darüber, dass er selbst einer der „Interviewten“ und Vorgesetzter der beiden anderen ist.

Doktorarbeit ähnelt Masterarbeit

Die Dissertation ist untypisch dünn: 91 Seiten plus Anhang, etwa so lang wie seine Masterarbeit 2005 an der Uni Kassel „Anspruch und Wirklichkeit des kommunalen Personalmanagements“ im Kreis Hildesheim (Driesen Verlag). Die Strickmuster beider Arbeiten sind sehr ähnlich bei Konzept, Quellen, Tabellen und Methode. Wo andere Doktoranden hunderte Literatureinträge aufführen, hat er 67 (sieben mehr als die Master-Arbeit). Aktuelle Forschung aus wissenschaftlichen Zeitschriften gibt es kaum. Die Hälfte der zitierten Werke sind ältere Lexika, Lehr- und Handbücher, die gedruckten Quellen im Mittel elf Jahre alt. Normale deutsche Doktoranden kämen mit so etwas nicht durch.

Landrat äußert sich nicht zu Vorwürfen

Trotz mehrfacher Anfragen der „Alfelder Zeitung“ hat sich Olaf Levonen zur Sache vor Veröffentlichung des Artikels und bisher nicht geäußert. Das LinkedIn-Profil des Landrats ist inzwischen unsichtbar geschaltet, das „PhD“ auf der Fitnessseite instructors-united.com entfernt. Olaf Levonen (54) kandidiert bei der Kommunalwahl im Herbst nicht wieder für das Amt.

Parteikollegen fordern Aufklärung

Reaktionen auf die Berichterstattung der „Alfelder Zeitung“ gab es am Sonnabend allerdings aus den Reihen der Hildesheimer SPD. Der Landtagsabgeordnete Bernd Lynack, der sich um Levonens Nachfolge bewirbt, sagte gegenüber der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ er sei sprachlos. Er erwarte von Levonen, dass er den Sachverhalt komplett aufkläre und alle Fragen dazu beantworte.

Als „total ärgerlich“ bezeichnete der SPD-Unterbezirksvorsitzende Sven Wieduwilt die Vorgänge um Levonens Doktortitel: Er erwarte vom Landrat „klare Aufklärung – auch darüber, ob er dienstlich Sachen vermengt hat, die nicht zusammengehören“.

Der Bundestagsabgeordnete Bernd Westphal betonte, Levonen müsse die Gelegenheit bekommen, Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen (was er allerdings bislang nicht will, Anm. d. Red.): „Darum bitte ich ihn.“ Die Öffentlichkeit habe eine Recht zu erfahren, wie Levonen zu seinem Doktor-Titel gekommen sei und wie er diesen führe. „Ich jedenfalls habe noch nie einen Brief von ihm erhalten, der mit Dr. Levonen unterschrieben war“, betonte Westphal.

Von Marco Althaus (Alfelder Zeitung)