Wespen-Invasion auf dem Brocken

Mit 13,6 Millionen Euro will das Land die marode Marienburg sanieren. Nachdem der Verkauf am Streit zwischen Welfen-Oberhaupt Ernst August und seinem Sohn gescheitert ist, soll das Schloss nach dem Plan von Wissenschaftsminister Thümler in eine Stiftung übergehen. Schon am 1. Juli soll ein neuer Betreiber die Burg managen.