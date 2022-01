Hannover

Es ist wieder kälter geworden, am Freitag tanzten auch mal in paar Schneeflocken durch die Luft – aber ein richtiger Wintereinbruch ist für die Region Hannover derzeit nicht in Sicht. Zwar zieht ab Sonnabendabend ein großes Schneefallgebiet über den Norden Deutschlands, die Temperaturen bleiben jedoch voraussichtlich über null Grad, so dass von dem Schnee kaum etwas liegen bleiben dürfte. Später in der Nacht wird aus dem Schnee dann Regen.

Im Oberharz kommt noch mehr Schnee dazu

Wer Schnee sehen und fühlen will, kann am Wochenende in den Oberharz fahren. Denn dort fällt seit Freitagmorgen wieder Schnee, der auch liegenbleibt. Und in den höheren Lagen kommen am Wochenende noch einige Zentimeter hinzu. Allerdings wird das auch auf den Straßen zu spüren sein. Im Harz können auch tagsüber die Straßen glatt sein. Wer sich auf den Weg macht, sollte Winterreifen aufgezogen haben.

In Hannover gibt es am Wochenende voraussichtlich ein paar Sonnenstunden. Die Meteorologen rechnen damit, dass sich die Sonne vom frühen Sonnabendmorgen bis in die Mittagsstunden blicken lässt, dann zieht es sich zu. Der Sonntag bleibt voraussichtlich komplett grau und auch feucht, immer mit Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt und einem recht frischen Wind. Auch für die kommende Woche sind die Aussichten zunächst grau und kühl.

Von Mathias Klein