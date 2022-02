Hannover/Wolfsburg/Göttingen

Die Woche beginnt wechselhaft, dafür aber mit milden Temperaturen. Dafür sorgen mehrere Tiefdruckgebiete über dem Atlantik, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag erklärte.

Am Mittag werden Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad erwartet, an der Küste und auf den Ostfriesischen Inseln ist es mit maximal acht Grad etwas kühler. Die Tiefdruckgebiete bringen jedoch auch feuchte Luft mit, vor allem am Nachmittag kann es daher Regen geben.

So geht es in der Woche weiter

Am Dienstag und Mittwoch sinken die Temperaturen leicht, mit bis zu zehn Grad bleibt es jedoch immer noch mild. Weiterhin ist immer wieder auch Regen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag nimmt dann der Wind schlagartig zu, so der DWD-Meteorologe. Es werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet, an der Nordseeküste sind auch orkanartige Böen möglich.

14. Februar: Vom Sonnenaufgang bunt gefärbte Wolken ziehen über die Leinemasch südlich von Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das Wetter in ausgewählten Städten in Niedersachsen

Wie wird das Wetter in Hannover?

Montag: 6 bis 13 Grad, leicht bewölkt, kein Regen, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 48 km/h

Dienstag: 6 bis 9 Grad, Regenschauer möglich, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 48 km/h

Mittwoch: 9 bis 11 Grad, viel Regen erwartet, kein Sonnenschein, Windböen mit bis zu 65 km/h

Donnerstag: 5 bis 11 Grad, Regenschauer erwartet, vier Stunden Sonnenschein, Sturmböen mit bis zu 78 km/h

Wie wird das Wetter in Göttingen?

Montag: 4 bis 11 Grad, leicht bewölkt, kein Regen, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 52 km/h

Dienstag: 5 bis 9 Grad, leicht bewölkt, leichter Regen möglich, zwei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 54 km/h

Mittwoch: 9 bis 11 Grad, viel Regen, kein Sonnenschein, Windböen mit bis zu 63 km/h

Donnerstag: 4 bis 12 Grad, Regenschauer erwartet, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu76 km/h

14. Februar: Kraniche ziehen bei Sonnenaufgang über einen gelb gefärbten Himmel in der Leinemasch südlich von Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie wird das Wetter in Wolfsburg?

Montag: 5 bis 12 Grad, leichter Regen möglich, fünf Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 41 km/h

Dienstag: 5 bis 10 Grad, leicht bewölkt, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 43 km/h

Mittwoch: 8 bis 10 Grad, reichlich Regen erwartet, kein Sonnenschein, Windböen mit bis zu 56 km/h

Donnerstag: 5 bis 11 Grad, Regenschauer erwartet, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 85 km/h

Wie wird das Wetter in Gifhorn?

Montag: 5 bis 12 Grad, leichter Regen möglich, fünf Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 41 km/h

Dienstag: 5 bis 10 Grad, leicht bewölkt, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 43 km/h

Mittwoch: 8 bis 10 Grad, reichlich Regen, kein Sonnenschein, Windböen mit bis zu 56 km/h

Donnerstag: 5 bis 11 Grad, Regenschauer erwartet, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 85 km/h

Wie wird das Wetter in Peine?

Montag: 6 bis 13 Grad, kein Regen, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 48 km/h

Dienstag: 6 bis 9 Grad, leichter Regen erwartet, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 48 km/h

Mittwoch: 9 bis 11 Grad, viel Regen erwartet, kein Sonnenschein, Windböen mit bis zu 65 km/h

Donnerstag: 5 bis 11 Grad, Regenschauer erwartet, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 78 km/h

14. Februar: Ein Schwan schwimmt in einem Gewässer, das bei Sonnenaufgang goldgelb gefärbt ist, in der Leinemasch südlich von Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte

Wie wird das Wetter in Stadthagen?

Montag: 6 bis 13 Grad, kein Regen, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 50 km7h

Dienstag: 6 bis 9 Grad, leichter Regen möglich, drei Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 44 km/h

Mittwoch: 9 bis 11 Grad, reichlich Regen erwartet, kaum Sonnenschein, Windböen mit bis zu 52 km/h

Donnerstag: 5 bis 10 Grad, Regenschauer erwartet, vier Stunden Sonnenschein, Windböen mit bis zu 81 km/h

Von RND/dpa