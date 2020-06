Hannover

Nach den heißen Tagen bis zum vergangenen Sonnabend, sieht es beim Wetter in Hannover für die nächsten Tage eher durchmischt aus. Der Dienstag bleibt windig mit Sonne und Wolken im Wechsel, am Mittwoch wird es in der Region eher bedeckt und es kann auch regnen. In Richtung Wochenende bessert sich dann das Wetter wieder, wobei Sonnenscheindauer und Höchsttemperaturen noch nicht ganz klar sind. Am Donnerstag und Freitag liegen die Werte voraussichtlich um 20 bis 22 Grad, die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Derzeit gehen die Meteorologen davon aus, dass die Temperatur bis zum Sonnabend auf 25 Grad ansteigt, die Sonne könnte dann rund 10 Stunden scheinen. Also wieder bestes Badewetter. Am Sonntag wird es dann wieder warm, die Sonne versteckt sich aber häufiger hinter Wolken. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt ab Freitag bei null Prozent. Und in der kommenden Woche geht es dann mit schönem, trockenem Wetter weiter, die Temperaturen erreichen dann aber nicht mehr die 25-Grad-Marke.

„Ein ganz normaler Sommer“

Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met spricht von einem „typischen mitteleuropäischen Sommer“. Der Sommerablauf mit Temperaturen, die rauf und runter gehen, sei für unsere Breiten völlig normal. „Ausgeprägte Hitze ist derzeit nicht in Sicht, aber auch kein Fröstelwetter“, sagt Jung.

Für den Juli gibt es noch keine eindeutige Entwicklung beim Wetter. Einige Wettermodelle sagen eine lang anhaltende Trockenphase auch für die Region Hannover voraus, andere dagegen viel Regen. „Daraus lässt sich jetzt noch keine sichere Prognose treffen“, sagt Jung. Noch ist möglich, dass sich ein stabiles Sommerhochdruckgebiet bei uns festsetzt. Bis zum Beginn der Sommerferien ist ja noch ein bisschen Zeit.

Von Mathias Klein