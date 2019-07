Hannover

Der Raum Hannover ist von größeren Schäden durch die Gewitterfront am Sonnabend verschont geblieben. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Windgeschwindigkeiten mit bis zu 85 Stundenkilometern und Hagel gewarnt. Andere Regionen Niedersachsens traf das Unwetter heftiger.

Baum kippt auf die A7

Auf der A7 zwischen der Abfahrt Westenholz und der Raststätte Allerstal-West hatten ein Autofahrer und sein Beifahrer Glück im Unglück, als ein Baum bei starkem Wind plötzlich vor ihnen auf die Fahrbahn kippte. Nach Auskunft der Polizei konnte der 23 Jahre alte Fahrer seinen BMW auf der regennassen Straße trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen: Der Baum krachte auf den Wagen und begrub den BMW unter sich. Sowohl der Fahrer als auch sein 22 Jahre alter Beifahrer kamen bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Für die Aufräumarbeiten mussten zwei Fahrstreifen für rund eine halbe Stunde gesperrt werden.

Feuerwehr Langenhagen rückt aus

In Langenhagen musste die Feuerwehr infolge des Unwetters zu drei Einsätzen ausrücken, unter anderem stützten die Helfer an der Großbaustelle Walsroder Straße/Ecke Konrad-Adenauer-Straße eine Behelfsampel ab, die umzustürzen drohte. In Krähenwinkel lag ein Baum auf der Fahrbahn.

In Langenhagen-Krähenwinkel stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Quelle: Feuerwehr

In Langenhagen rückte die Feuerwehr aus, um eine Behelfsampel zu sichern. Quelle: Feuerwehr

Kleines Fest abgesagt

Wegen des schweren Unwetters haben die Veranstalter des Kleinen Fests im Großen Garten am Sonnabend die Vorstellung abgesagt. Karten können zurückgegeben werden. Am Sonntag soll die Vorstellung wie geplant stattfinden.

Zwei Brände durch Blitzeinschlag

In der Grafschaft Bentheim schlug ein Blitz in einem Gebäude in der Gemeinde Gölenkamp ein und setzte es in Brand. Betroffen war laut Polizei ein bäuerliches Anwesen. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Auch im Kreis Osnabrück gab es einen Brand nach einem Blitzeinschlag: Nach Auskunft der Polizei brannte in Glandorf im Ortsteil Schwege ein Schuppen nieder.

Von RND/jok/vg/stk