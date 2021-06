Ehrhorn

Wenn Lasse Hildebrandt von seinem Hobby erzählt, stößt er nicht immer gleich auf Verständnis. Dafür sind Ameisen, die er hegt und pflegt, unter den Menschen zu wenig beliebt. „Bei Bienen ist die Begeisterung meist riesig“, hat der Gymnasiast aus Bomlitz (Heidekreis) festgestellt. „Ameisen fehlt im allgemeinen die Wertschätzung.“ Den 17-Jährigen fasziniert das soziale Zusammenleben dieser Insekten so sehr, dass er sich schon vor vier Jahren zum ehrenamtlichen Ameisenheger hat ausbilden lassen. Im Auftrag kommunaler Naturschutzbehörden hat er mit Kollegen seitdem manches Nest an einen passenden Platz umgesiedelt – und damit Tausende Exemplare der gefährdeten Waldameisenarten gerettet.

Eine Nestumsiedlung pro Woche

„Da laufen die Mädels“, sagt Jörg Beck; er ist Ameisenschutzbeauftragter im Heidekreis und hat Lasse ausgebildet. Der 63-Jährige ist gerade dabei, eine Kolonie Kahlrückige Waldameisen aus dem Nachbarkreis Harburg umzusiedeln und zeigt auf eine Ameisenstraße, die sich neu hinter der durchsichtigen Wand eines Formicariums bildet – einem Beobachtungsbehälter im Walderlebniszentrum in Ehrhorn im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Beck und sein Kollege Holger Schade haben die Krabbeltiere am Morgen von einem Grundstück in Handeloh fachkundig in zwei Fässer geschaufelt, ins Auto verfrachtet und – ausnahmsweise – nicht an einen Waldrand, sondern in ihre Ameisenausstellung gebracht. Etwa einmal die Woche, erzählen sie, stehe in der Sommersaison eine vergleichbare Rettungs- oder Notumsiedlung an. Die Ameisenheger suchen dann ein passendes Biotop und kontrollieren später, ob die Tiere den neuen Platz annehmen. Die Insekten brauchen einige Wochen, bis sie in der Tiefe eine neue unterirdische Stadt gebaut haben und obendrauf einen Hügel, in dem sich die Larven wärmen. Die Höhe hängt davon ab, wie viel Sonne das Nest am Standort abbekommt.

Aus dem Wald ins Formicarium: Ameisenschutzbeauftragter Jörg Beck in der Ameisenausstellung in Ehrhorn.

Die Ameisenschutzwarte in Niedersachsen beklagen einen Rückgang der Waldameisen, auch wenn dieser zahlenmäßig nicht zu fassen sei. Die Landwirtschaft habe zur Verödung der Landschaft beigetragen, meint Beck. „Was soll eine Ameise mit Mais anfangen?“ Zuletzt hätten aber vor allem Windwurf und Borkenkäfer den Lebensraum weiter verengt. „Wo die Bäume leiden oder gar absterben, gibt es für die Hauptenergielieferanten der Ameisen, die Blattläuse, nicht mehr viel zu holen und auch die Ameisen werden geschwächt“, ergänzt sein Kollege Helmut Reimann aus Lingen. „Nach einem Kahlschlag werden auch etliche Völker absterben.“ Gleichzeitig werde Totholz, das Ameisen und anderen Insekten als Lebensraum dient, zu oft von Förstern beseitigt. Mit der Umsiedlung von Kolonien wollen die Ameisenheger zur Rettung der bedrohten Arten beitragen.

Jede neue Kolonie braucht eine Königin

Im Fall der Verlegung nach Ehrhorn stammt das Nest von einem verwilderten Grundstück am Rand eines Neubaugebiets. Dort waren die Ameisen in Scharen in ein Privathaus vorgedrungen und hatten die Bewohner so belästigt, dass die Naturschutzbehörde eine Umsiedlung genehmigte. Häufiger sind Baustellen der Anlass für einen Umzug von Waldameisen, wie kürzlich beim Bau eines Rastplatzes an der Autobahn 7. „Wichtig ist immer, dass mindestens eine Königin mit umzieht“, erläutert Beck. Besonders schwierig ist das bei den vom Aussterben bedrohten Roten Waldameisen, die meist nur eine Königin pro Kolonie haben. Bei den Kahlrückigen Ameisen sind sie dagegen zahlreich. Aus Handeloh haben die Ameisenschützer sechs Exemplare in einer separaten „Königinnen-Box“ mitgebracht, sie sind erkennbar größer als die Arbeiterinnen.

Modell eines Ameisennests im Walderlebniszentrum in Ehrhorn.

Königinnen, Arbeiterinnen... Es sind Frauenstaaten, für die sich die Ameisenheger ins Zeug legen. Drohnen, die geflügelten männlichen Ameisen, gibt es nur einmal im Jahr. Sie leben drei oder vier Wochen im Frühjahr und sterben kurz nach dem Hochzeitsflug. Diejenigen Weibchen, die begattet werden und dabei Millionen Samenzellen als Vorrat für ihre bis zu 20 Lebensjahre empfangen, werden fortan als Königinnen bezeichnet. Sie gründen einen neuen Staat oder finden eine Ameisenkolonie, die sie aufnimmt. Von Frühjahr bis Herbst sind die Königinnen mit der Eiablage beschäftigt. Bei der Kahlrückigen Waldameise sind das etwa 30, bei der Roten Waldameise bis zu 300 am Tag.

Unterdessen packt ein Hofstaat die Eier zu Paketen, beschützt die Königin und füttert sie mit dem, was die Futterameisen anschleppen. Eine andere Gruppe in der Kolonie kümmert sich um den über- und unterirdischen Nestbau, eine weitere entsorgt Essensreste auf eigens eingerichteten kleinen Müllhalden. Die Arbeiterinnen werden nicht begattet, sie sind unfruchtbar. „Jede erfüllt ihre Aufgabe, ohne dass jemand kommandiert“, sagt Ameisenheger Holger Schade in Ehrhorn bewundernd. „Die wissen alle, wo’s langgeht.“

Ameisenheger sammeln Nester auf einem Bauplatz ein, um sie umzusiedeln.

Die Aufräumtruppe

Ameisen kommunizieren mithilfe von mindestens 26 verschiedenen Geruchsstoffen, die etwa auf Futter, Nistmaterial oder Gefahr hinweisen. Einige Arten orientieren sich auch mit Ultraschall. Mit ihren Fühlern bearbeiten die Nützlinge zudem Blattläuse, um zuckrigen Honigtau zu erbeuten, das nennt sich Betrillern. Neben süßen Kohlehydraten benötigen Ameisen Eiweiß und Vitamine. Ihr Speisezettel umfasst Aas, sie gelten deshalb als Aufräumtruppe des Waldes. Zudem schleppen sie Samen von Blumen umher, die Eiweißanhängsel haben, und tragen so zur Verbreitung beispielsweise von Schneeglöckchen oder Waldveilchen bei.

Die Waldameisenkönigin (vorn) ist mit umgezogen. Sie ist deutlich größer als die Arbeiterin (hinten).

Auch die Landesforsten bemühen sich um den Erhalt der Waldameisen, wie Sprecher Dennis Glanz sagt: „Ihre große Bedeutung für das Ökosystem ergibt sich auch dadurch, dass sie Vögeln, kleinen Schlangen, Eidechsen, Kröten oder Spinnen als Nahrung dienen.“ Bei sämtlichen Arbeiten im Wald werde das Vorkommen von Ameisen berücksichtigt und versucht, eine Beschädigung der Hügel zu vermeiden. „Das gilt für Holzerntemaßnahmen genauso wie für den Bau von Wegen oder die Lagerung von Holz“, berichtet Glanz. Hügel, die nah an Wanderwegen liegen und bei denen die Gefahr besteht, dass sie zerstört werden, würden bei Bedarf durch Markierungen oder kleine Zäune geschützt oder in Ausnahmefällen versetzt.

„Da laufen die Mädels": Ameisenschutzbeauftragte Jörg Beck (l.) und Holger Schade im Walderlebniszentrum Ehrhorn.

Das Problem mit dem Waldumbau

Gerade der ökologisch begründete Waldumbau zu Mischwäldern, die dem Klimawandel trotzen sollen, kann allerdings für die kleinen Waldbewohner zum Problem werden, meint Hans-Martin Wittmann, Landesvorsitzender des Ameisenschutzwarte. „Der Brotbaum der Ameise ist die Fichte“, sagt er. Auch auf Birken, Eichen und Kiefern könnten sie ausreichend Nahrung finden, mit Douglasien könnten sie dagegen wenig, mit Buchen gar nichts anfangen. Auch anderweitig macht die Forstwirtschaft aus Sicht der Ameisenheger den Tieren zu schaffen. So könnten zwar Fußtritte von Menschen auf weichem Waldboden ihnen wenig anhaben, schwere Räder auf den von Holzerntemaschinen festgefahrenen Schneisen dagegen schon.

„Ameisen brauchen mehr Wertschätzung": Ameisenheger Lasse Hildebrandt (17).

Querelen im Landesverband

Darüber, wie Waldameisen zu schützen sind, gibt es immer mal wieder Unstimmigkeiten. So warf unlängst der Naturschutzbund BUND in Celle einem Ameisenheger vor, Nester nicht sachgerecht von einem Baugrundstück der Feuerwehr umgesiedelt zu haben – die unbedingt notwendige Königin sei zurückgeblieben. Querelen um Aufwandsentschädigungen innerhalb des Landesverbandes führten zuletzt dazu, dass sich einige Regionalgruppen auflösten.

Lästige Ameisen lassen sich mit Duft vertreiben Mehr als 100 Ameisenarten sind in Niedersachsen vertreten. Besonders verbreitet ist die Schwarze Wegameise, auch Gartenameise genannt. Sie kommt in Parks und Gärten, auf Wiesen und Ackerland vor. Lästig und sogar zur Plage werden können diese Ameisen nicht nur wegen ihrer zwar harmlosen, aber wegen der Ameisensäure unangenehm kribbelnden Bisse. Scharen der Krabbler bringen auch Terrassenplatten ins Wanken und dringen durch Ritzen in Küchen vor. Vor allem süße Vorräte sollten deshalb immer fest verschlossen werden. Zur Abschreckung wird häufig Backpulver oder auch Kaffeesatz empfohlen. Die Tiere verenden daran jedoch qualvoll, sie platzen. Weniger grausam ist das Ausstreuen von Gewürzen wie Zimt, Nelken, Minze oder Pfeffer vor Eingängen oder auf Ameisenwegen. Der Duft überdeckt die Gerüche, mit denen sich Ameisen „herbeirufen“. Eine fünf Zentimeter gestreute Spur etwa aus Zimtpulver vertreibt die Insekten nach Angaben des Soltauer Ameisenexperten Jörg Beck in Dreiviertel der Fälle. Nach demselben Prinzip funktioniert Essig. Fett wiederum hindert Ameisen am Weitergehen, sodass beispielsweise eine Schicht Vaseline ihnen einen Eingang versperrt. Im Notfall hilft die chemische Keule. Arbeiterinnen füttern mit dem Gift aus Köderdosen die Königin. Einen Blick auf das beeindruckende Sozialleben der Ameisen vermitteln Ausstellungen in Erlebniszentren der Landesforsten – wegen Corona derzeit eingeschränkt. Das Walderlebnis Ehrhorn im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide und das Harz.Wald.Haus im Kurpark von Bad Harzburg sind aber im Außenbereich oder nach Absprache zugänglich.

Doch an Nachwuchs scheint es nicht zu mangeln. In Ehrhorn ließen sich in der vergangenen Woche wieder fünf Frauen und neun männliche Teilnehmer in einem Ameisenkurs unterweisen. Der Jüngste war noch nicht 15 Jahre alt – so wie Lasse Hildebrandt, als er sich zum Ameisenheger ausbilden ließ. Dem Schüler aus Bomlitz machen die Bisse der Ameisen inzwischen kaum noch etwas aus. „Damit muss man leben für den Artenschutz“, sagt er. „Mit der Zeit härtet das ab.“ Zu Hause hält er allerdings keine Völker mehr, vor allem seine Mutter sei nicht begeistert gewesen. Die Ameisen seien doch zu kreativ darin auszubrechen. „Die finden immer eine Lücke.“

Von Gabriele Schulte