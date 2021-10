Holzminden

In der Nacht zum 12. Oktober 1991 geht um 2.29 Uhr bei der Polizeistation Höxter ein Notruf ein: „Guden Tach, Meier mein Name, ich hab, äh, ’n Wil­dunfall gehabt. Könnten Sie wohl jemand vorbeischicken? Is keiner verletzt, nur’n bisschen an der Stoßstange.“ Der Anruf kommt vom Waldparkplatz Rottmündetal an der Landesstraße 549 zwischen Boffzen und Neu­haus im Solling.

Die Beamten in Höxter verständigen die Polizei in Holzminden, da die Unfallstelle in deren Bereich liegt. Der Leiter der Nachtschicht, August-Wilhelm Winsmann, will einen Streifenwagen aus Holzminden losschicken, da meldet sich über Funk sein Kollege Jörg Lorkowski. Dieser befindet sich gemeinsam mit Andreas Wilkending auf der Rückfahrt von einem Einsatz und hat den Funkverkehr mitgehört. Die Unfallstelle liegt nur wenige Kilometer von ihrer Route entfernt. „Wir können den übernehmen“, sagt Lorkowski.

Winsmann ahnt nicht, dass es die letzten Worte sein werden, die er von seinem Kollegen hört - und dass wenig später eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte passieren wird.

Beamte finden Blutlache

Da der Parkplatz in einem Funkloch liegt, denkt sich der Abteilungsleiter erstmal nichts dabei, als sich die Kollegen eine Weile nicht melden. „Als ich nach zwei Stunden immer noch nichts von ihnen gehört habe, bin ich unruhig geworden“, erinnert sich der inzwischen pensionierte Polizeibeamte. Winsmann schickt eine zweite Streife zu dem Parkplatz. Die Beamten finden aber weder den zivilen Dienstpassat „Hilde 10-35“ noch ihre beiden 34 und 30 Jahre alten Kollegen, lediglich eine Blutlache.

Die Polizisten gehen davon aus, dass diese von dem Wildunfall stammt, und fahren weiter bis nach Neuhaus. Da sich auch dort keine Spur von den Kollegen findet, wenden sie und fahren zurück zum Parkplatz. Dort leuchten sie das Gelände aus – und sind geschockt: Außer der Blutlache entdecken sie auch Glassplitter, Muni­tionshülsen, Zähne, Haare, Gewebeteile, Knochensplitter und Zahnkro­nen – Spuren eines Gewaltverbrechens. Die nicht mehr auffindbaren Polizisten sind offenbar in eine Falle ge­lockt worden.

Auf dem Waldparkplatz im Solling erinnert ein Gedenkstein an die ermordeten Polizisten. "Sie kamen, um zu helfen", steht darauf. Quelle: Heidi Niemann

Einige Stunden später findet ein Jagdpächter auf dem rund 80 Kilometer entfernten Truppenübungsplatz Senne bei Detmold einen ausge­brannten und zerschossenen Passat mit dem Kennzeichen HOL-J 172. Es ist der zivile Streifenwagen der vermissten Polizeiobermeister. Kurz darauf beginnt die größte Suchaktion in der Geschichte der niedersächsischen Polizei. Tagelang suchen Bereitschaftspolizisten aus drei Bundesländern, Hundeführer, Hubschrauber, Polizeiboote auf der Weser und Tornado-Flug­zeuge der briti­schen Rheinarmee nach den vermissten Polizisten. August-Wilhelm Winsmann ist mit den vermissten Kollegen befreundet. Beide sind verheiratet und haben zwei Kinder. Jetzt muss er den Angehörigen von Jörg Lorkowski und Andreas Wilkending mitteilen, dass sie mit dem Schlimmsten rechnen müssen. „Das war der schlimmste Tag meines Lebens“, sagt er.

Stimme verrät den Täter

Niemand kann sich den Fall erklären: War es ein Terroranschlag, ein Racheakt, die Tat eines Verrückten? Trotz fieberhafter Suche bleiben die Polizisten verschwunden. Um das mutmaßliche Verbrechen aufklären zu können, lassen die Fahnder den Notruf, der auf Tonband mitgeschnitten worden war, in einem Tonstudio technisch aufbereiten. Der Mitschnitt wird dann von den Radio- und Fernsehsendern ausgestrahlt, außerdem ist er über eine eigens eingerichtete Sondertelefonnummer abrufbar.

Die Aktion stößt nicht nur auf eine riesige Resonanz, sondern bringt auch die entscheidende Wende: Mehrere Hörer, darunter auch Häftlinge und Justizvollzugsbeamte der Haftanstalt Bielefeld-Brackwede, erkennen die Stimme des 29-jährigen Schlossers Dietmar J. aus Bredenborn (Kreis Höxter). Dieser ist erst wenige Wochen zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Wilde­rei und anderer Delikte einsaß.

Polizei durchsuchte das Wohnhaus der Täter in Bredenborn. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Am Abend des 16. Oktober stürmt ein Spezialeinsatzkommando das Wohnhaus des Verdächtigen. Vier Tage nach dem mysteriösen Verschwinden der Holzmindener Polizi­sten wird Dietmar J. gemeinsam mit seinen beiden 27 und 20 Jahre alten Brüdern Manfred und Ludwig festgenommen. Manfred J. kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, er hat sich vor der Festnahme bei einem Suizidversuch mit einem Messer in die Brust und in den Hals gestochen.

11.000 Polizisten bei Trauermarsch in Hannover

Dietmar J. lässt zunächst keinerlei Gemütsregung erkennen, doch nach stundenlangen Vernehmungen kommt schließlich das Geständnis: Der 29-Jährige hat sich in der Tatnacht von seinem Bruder Man­fred in das Waldgebiet im Solling fahren lassen, auf dem Parkplatz den Notruf getätigt und die ahnungs­lo­sen Beamten erschossen. Anschließend haben sie die Leichen in das Poli­zei­fahrzeug verfrachtet und zu dem Truppenübungsplatz gebracht. Dietmar J. fährt mit den Ermittlern dorthin und zeigt ihnen die Stelle, wo er die getöteten Polizisten verscharrt hat.

Das Verbrechen löst Trauer und fassungsloses Entsetzen aus. Landesweit tragen die Polizeiautos Trauerflor, 11.000 Polizisten aus ganz Deutschland beteiligen sich an einem Trau­ermarsch für die ermordeten Kollegen in Hannover.

11.000 Polizisten aus ganz Deutschland kamen zum Trauermarsch nach Hannover. Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Bei der Durchsuchung des Wohnhauses in Bredenborn, in dem die drei festgenommenen Brüder mit ihrer Mutter gelebt haben, finden die Ermittler auf dem Dachboden außer mehreren Maschinenpistolen auch die Tatwaffe, ein G-3-Ge­wehr. Alle Waffen waren in den Jahren zuvor bei bis dahin ungeklärten Über­fällen auf Bundeswehr-Soldaten geraubt worden.

Hass auf Polizisten

Langsam kristallisiert sich das Motiv der unfassbaren Tat heraus: Dietmar J. ist ein Waffennarr und lei­denschaftlicher Jäger. Einige Jahre zuvor haben ihm die Behörden die Jagd- und die Waffener­laubnis entzogen. Dies sei für den Angeklagten „wie die Vertreibung aus dem Paradies“ gewesen, wird später der Vorsitzende Richter der Schwurgerichtskammer am Landgericht Hildesheim in seiner Urteilsbegründung sagen. Dietmar J. will die Vertreibung nicht hinnehmen: Er raubt Waffen, wil­dert, landet im Gefängnis und entwickelt einen immer stärkeren Hass auf Polizi­sten, der sich schließlich in der Ermordung der ihm völlig unbekannten Beamten entlädt.

Der Prozess vor dem Landgericht Hildesheim zieht sich quälend lange hin. Nach knapp zweieinhalb Jahren verkündet die Kammer im Februar 1995 das Urteil: Dietmar J. wird wegen zweifachen Mordes und mehrerer anderer Straftaten zu le­benslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet außerdem Sicherheitsverwahrung an­. Sein Bruder Manfred muss wegen Beihilfe zum Mord sowie zu schwerem Raub für zehn Jahre in Haft, der jüngste Bruder wird vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen, bekommt aber wegen seiner Beteiligung an einem der Bundeswehr-Überfälle zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das Urteil hat Bestand: Der Bundesgerichtshof weist die Revision der Angeklagten als unbegründet zurück.

Täter immer noch in Haft

Dietmar J. befindet sich bis heute in Haft. Derzeit ist er in der Justizvollzugsanstalt Celle inhaftiert, zwischendrin war er auch mehrere Jahre in der JVA Rosdorf. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim auf Anfrage mitteilte, hat er Im August vergangenen Jahres einen Antrag auf Entlassung gestellt. Bislang habe es hierzu noch keine rechtskräftige Entscheidung gegeben.

Auf dem Waldparkplatz im Rottmündetal erinnert ein Gedenkstein an die ermordeten Polizisten. „Hier wurden am 12. Oktober 1991 die Polizeibeamten Jörg Lorkowski und Andreas Wilkending erschossen. Sie kamen, um zu helfen“, steht auf der Metallplatte. Am kommenden Dienstag werden die Beamten, die in jener Nacht vor 30 Jahren Dienst hatten und mittlerweile alle pensioniert sind, dort ihrer ermordeten Kollegen gedenken.

Von Heidi Niemann