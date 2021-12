Wie geht es nach den Weihnachtsferien in Hannovers Schulen weiter? Normaler Präsenzbetrieb oder erneut Distanzlernen aus Sorge vor der Omikron-Variante? Im Kultusministerium in Hannover setzt man vorerst auf Präsenz – auch wenn bereits andere Stimmen laut werden.

Stühle stehen in einem Klassenzimmer in einer Grundschule auf den Tischen. Vorerst plant das Kultusministerium in Hannover nach den Weihnachtsferien mit Präsenzbetrieb in den Schulen. Quelle: Caroline Seidel