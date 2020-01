Wiefelstede

Vor dem Großlager einer Supermarktkette in der Nähe von Oldenburg haben am späten Sonntagabend Bauern mit etwa einhundert Traktoren demonstriert. Die Landwirte standen an der direkt angrenzenden Autobahnauffahrt Neuenkruge ( Landkreis Ammerland) zur A28 und weiteren Zufahrtsstraßen, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich demnach um eine spontane Demo.

Bauern klagen über geplante Verschärfung der Düngeregeln

Der genaue Grund für die Aktion blieb zunächst unklar. Allerdings protestieren viele Bauern seit Monaten gegen die geplante Verschärfung der Düngeregeln. Sie fürchten geringere Erträge. Die EU-Kommission hatte im Sommer an die Bundesregierung appelliert, mehr gegen die Verunreinigung des Grundwassers durch zu viel Dünger zu unternehmen. Gelingt das nicht, drohen Deutschland Geldstrafen in Millionenhöhe.

