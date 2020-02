Wiesenhof-Schlachterei muss zahlen – Gewerkschaft hält Strafe für zu niedrig

Oldenburg

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) hat enttäuscht auf den Ausgang eines Verfahrens am Landgericht Oldenburg wegen illegaler Beschäftigung und Dumpinglöhnen in der Fleischbranche reagiert. Nach der Entscheidung des Gerichts müssen die Wiesenhof-Schlachterei in Lohne und ein Subunternehmen insgesamt eine Million Euro zahlen, weil jahrelang bulgarische Arbeitnehmer unerlaubt eingesetzt wurden. „Die Strafe ist aus unseren Augen viel zu niedrig“, bemängelte Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG Region Oldenburg/ Ostfriesland am Dienstag.

Fünf der sieben Tatkomplexe aus den Jahren 2007 bis 2010 flossen in die bereits am Montag verkündete Entscheidung nicht ein, weil sie verjährt waren. Gegen zwei angeklagte Manager war das Verfahren zudem bereits zuvor gegen Geldauflagen von 20 000 beziehungsweise 30 000 Euro eingestellt worden. Aus Sicht des Gerichts wäre ein Freispruch für sie mehr als wahrscheinlich gewesen. Den Firmen selbst wurde keine Straftat zur Last gelegt. Da aber Straftaten objektiv begangen wurden, errechnete das Gericht den durch diese Taten erlangten Gewinn auf eine Million Euro.

Der Betrieb in Lohne war am Ostermontag 2016 zu großen Teilen niedergebrannt. Quelle: dpa

Hauptzollamt forderte zwei Millionen Euro

Der betroffene zu Wiesenhof gehörende Schlachthof - die Oldenburger Geflügelfleischspezialitäten GmbH & Co. KG (OGS) - verwies darauf, dass das Hauptzollamt Osnabrück zu Beginn des Verfahrens einen Betrag von zwei Millionen Euro gefordert habe. „Die OGS nimmt erfreut zur Kenntnis, dass das Gericht die Auffassung des Hauptzollamtes nicht geteilt und den Verfallsbescheid gegen die OGS über rund zwei Millionen Euro vollständig aufgehoben hat“, teilte ein Unternehmenssprecherin am Dienstag schriftlich auf Anfrage mit.

Um den noch verbliebenen Teil des Verfahrens aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands abzukürzen, habe sich die OGS entschlossen, den verbliebenen Abschöpfungsbetrag von rund einer Million Euro zu einem Teil zu übernehmen, damit das Verfahren insgesamt zügig beendet werden könne. „Die OGS weist aber darauf hin, dass hierzu keine Verpflichtung bestand, sofern es nicht zu dieser Vereinbarung gekommen wäre.“ Zudem sei der OGS selbst nicht der Vorwurf einer unzulässigen Beschäftigung von Werkvertragsarbeitern gemacht worden.

Ursprünglich 118 Fälle bekannt

Den 53 und 56 Jahre alten Angeklagten waren ursprünglich sieben Fälle zur Last gelegt worden, bei denen es mal um 118, mal um 145, mal um 89 bulgarische Arbeiter geht, die in Kolonnen in dem Fleischbetrieb für Filettierungs- und Verpackungsarbeiten eingesetzt wurden.

