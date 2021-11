Wieso Ovelgönne Vorreiter bei der Inklusion im Alltag ist

Ovelgönne

Die „Heldenfamilie“ kennt jeder in Ovelgönne – und viele auch weit über das Dorf hinaus. Kerstin Held ist Vorsitzende des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder, sie ist Buchautorin, Managerin ihres „Heldenteams“ medizinisch und pflegerisch Helfender und nicht zuletzt „Mama“ Held. Vor elf Jahren ist sie aus dem Münsterland in das Dorf in der Wesermarsch gezogen und hat dort ein ehemaliges Pfarrhaus bezogen.

In Ovelgönne, das wusste sie, ist sie mit ihren derzeit vier auf verschiedene Weise beeinträchtigten Pflegekindern gut aufgehoben. „Hier gibt es die inklusive Haltung, die es dafür braucht“, sagt die 46-Jährige und streichelt den dreijährigen Jonathan, der an einen Sauerstofftank angeschlossen ist und statt mit Worten mit einem Lächeln reagiert. „In diesem Dorf sind wir keine Exoten.“

Viele Gäste im „Heldenhaus“

In Ovelgönne ist Held schnell zu einer Schlüsselfigur für die Weiterführung der Inklusion geworden. Die warmherzige und resolute Pflegemutter, seit Jahren schon Beraterin des Familienministeriums in Berlin, hat Entscheidungsträger aufgesucht und in ihr „Heldenhaus“ eingeladen. Sie sollten sich ein Bild machen von den Anforderungen, die sich Familien mit besonderem Hilfebedarf stellen.

Held bot auch an, in die Kommunalpolitik einzusteigen, wenn ihre politischen Forderungen auf Resonanz stoßen. Sie taten es. Unter anderem der aus der Region stammende Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) war schnell überzeugt. Held ließ sich auf die CDU-Liste setzen, bekam auch als Person viele Stimmen und ist nun in Kreistagsausschüssen aktiv.

„Inklusion bringt Mehrwert“: Stephan Siefken, neuer Landrat in der Wesermarsch. Quelle: Landkreis Wesermarsch

Der neu gewählte Landrat Stephan Siefken (parteilos) machte gleich sein Versprechen wahr, beim Landkreis einen Inklusionsbeauftragten einzustellen. In der Wesermarsch solle Inklusion ein zentrales Thema werden, kündigte er an. Auch Siefken gehörte zu Helds Besuchern. „Sie hat mich beeindruckt und überzeugt“, sagt der 43-Jährige.

Der Bauernsohn aus der Wesermarsch mit Berufslaufbahn in der Wirtschaft machte die Inklusion bereits im Wahlkampf zum großen Thema. Von Barrierefreiheit hätten viele etwas, sagt der Vater von zwei kleinen Söhnen. So profitierten beispielsweise nicht nur Menschen im Rollstuhl, wenn unter der Nestschaukel auf einem Spielplatz der Sand durch Gummimatten ersetzt werde. Auch Eltern mit Kinderwagen und Großeltern mit Rollator freuten sich, wenn Hindernisse verschwänden.

Ovelgönne ist die Keimzelle

Ovelgönne ist die Keimzelle, von der aus sich der Landkreis Wesermarsch anschickt, zur Modellregion für Inklusion zu werden. Und das keineswegs nur wegen Kerstin Held. Auch die mit Blick auf Wohnen und Arbeiten inklusive Stiftung Ovelgönner Mühle, das CVJM-Sozialwerk Wesermarsch als Träger einer Förderschule und die Dorfgemeinschaft haben dazu maßgeblich beigetragen. „Das Dorf ist in vielerlei Hinsicht Beispiel dafür, welchen Mehrwert es auch für andere Bevölkerungsgruppen hat, Menschen mit Behinderungen zu integrieren“, sagt der neue Landrat. In Ovelgönne konnten dank der – auch finanziellen – Unterstützung der Stiftung unter anderem der Dorfladen und eine Hotelgaststätte erhalten werden. Die „Ovelgönner Mühle“ bietet der Allgemeinheit zudem eine Wäscherei und einen Hausmeisterservice an. In all diesen Betrieben sind Menschen tätig, die über eingeschränkte Fähigkeiten verfügen.

„Die Leute im Ort nehmen das dankbar an“, sagt Sascha Stolorz, Bürgermeister in Ovelgönne. Niemand dort wundere sich etwa über Menschen, die anderswo auffallen würden, weil sie auf dem Weg zur Arbeit laut vor sich hinreden. „Das nimmt man hier ganz normal wahr“, erzählt Stolorz, der das Thema Inklusion zuvor als Leiter von Schulamt und Jugendamt begleitet hat. Viele Dorfbewohner hielten ganz selbstverständlich einen Plausch mit jenen, die vielleicht nur ein paar Standardfloskeln etwa über das Wetter parat haben – Inklusion gehört zum Alltag.

„Wir waren hier von Anfang an mit einer Selbstverständlichkeit angenommen“: Ilka Morr, Geschäftsführerin der Stiftung Ovelgönner Mühle, vor dem Hotel „König von Griechenland“, in dem auch Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten. Quelle: Gabriele Schulte

Mit 995 Einwohnern ist das inmitten von Wiesen und Mooren gelegene, von Altbauten geprägte Dorf überschaubar. Es gibt jede Menge Vereine und ehrenamtliches Engagement. Im 17. Jahrhundert wurde ein großer jährlicher Pferdemarkt begründet, der womöglich eine gewisse Offenheit der Bevölkerung mit sich bringt. Die Landwirtschaft spielt bis heute eine große Rolle in Ovelgönne. Unter anderem hat sich das Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen hier angesiedelt. Mitarbeiter und Lehrgangsteilnehmer sind häufige Gäste im „Zum König von Griechenland“, einem der Inklusionsbetriebe im Ort.

Das zuvor leer stehende Traditionsrestaurant und Hotel mit neun Zimmern wurde 2005 von der Stiftung Ovelgönner Mühle ersteigert – und wird seitdem wieder bewirtschaftet. Die Stiftung ist, lange vor Kerstin Helds Umzug nach Ovelgönne, Vorreiter beim Zusammenleben und Arbeiten mit behinderten Menschen gewesen. Geschäftsführerin Ilka Morr gehörte Ende der 1980er-Jahre zu den Gründerinnen der anthroposophischen Einrichtung rund um eine frühere Getreidemühle. Von dem Dorf in der Wesermarsch war die Bremerin gleich begeistert. „Das Wort Inklusion kannte man damals noch nicht“, erinnert sich die Pädagogin. „Wir waren hier von Anfang an mit einer Selbstverständlichkeit angenommen.“

Bernd Herzog, Horst Jaecks und Hans-Georg Blank (v. l.) sind Stammgäste beim Mittagstisch im „König von Griechenland“. Quelle: Gabriele Schulte

Der „König von Griechenland“, benannt nach einem Oldenburgischen Herzog und späteren Griechenkönig, der vor rund 200 Jahren hier einkehrte, bietet an jedem Wochentag einen günstigen Mittagstisch an. Rabea Oetjen gehört zur Stammbelegschaft. Sie arbeitet ihren vielseitigen Fähigkeiten entsprechend mal in der Küche, mal beim Aufräumen der Hotelzimmer mit. „Ich bin überall“, sagt sie und spricht von einem Traumjob. „Es kommt darauf an, dass man es ordentlich macht.“ Im Gastraum unterhält sich die 30-Jährige mit den Stammgästen besonders gern über Fußball. „Rabea ist ein Werder-Fan“, sagt Rentner Bernd Herzog, der sich hier regelmäßig mit Bekannten zum Mittagessen trifft. „Die weiß Bescheid.“

Sie sprich von einem „Traumjob“: Rabea Oetjen gehört im „König von Griechenland“ zum Stammpersonal. Quelle: Gabriele Schulte

Stiftung betreibt den Dorfladen

Im „Burgladen“ stehen unterdessen Kunden Schlange für Gemüse, Honig und andere Lebensmittel auch aus der Region, unter anderem Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft und der Keramikwerkstatt der Ovelgönner Mühle. Die Stiftung hält auch hier den Betrieb aufrecht, der seinen Namen wegen einer ehemaligen Burg im Ort trägt. Die frühere Ladenbesitzerin hatte das Geschäft aufgegeben. Das Dorf drohte ein wichtiges Stück Infrastruktur zu verlieren. Mit öffentlichen Zuschüssen und Spenden konnte die Stiftung das Geschäft erwerben und betreibt es seit Anfang 2017 mit Erfolg. „Jetzt sind wir die, die geben“, sagt Ilka Morr.

An der Kasse tippt Georg Alexander Michels die Preise ein. Der 23-Jährige hat nach dem Ende seiner Zeit im Berufsbildungsbereich hier eine Beschäftigung gefunden und genießt, wie er sagt, den Kontakt mit den Kunden. „Mit den Bürgern kommt man sehr gut ins Gespräch. Sie erzählen, was sie so machen.“ Sein nächstes Gegenüber ist Kate Keppel, in der Hand ein Glas Rotkohl. Die 16-Jährige aus Ovelgönne sagt, dass sie in dem Laden häufig einkauft. „Wenn man was braucht, ist es sehr gut, das hier zu haben.“ Eine ältere Kundin antwortet auf die Frage, was sie an diesem inklusiven Geschäft besonders findet: „dass es hier so viel aus der Region zu kaufen gibt.“

Er genießt den Kontakt mit den Kunden: Georg Alexander Michels kassiert im Burgladen. Quelle: Gabriele Schulte

Arbeitsplätze bieten die Stiftungsbetriebe auch Alteingesessenen. Von den 90 Beschäftigten auf der Personalliste haben 54 eine Behinderung, 36 weitere sind Unterstützer. „Jeder arbeitet nach seinen Fähigkeiten“, erläutert Ilka Morr.

In der Wäscherei leitet Ilona Maas einen jungen Mann mit Downsyndrom an, der konzentriert Handtücher zusammenfaltet. „Jeder kann irgendwas“, sagt die gelernte Floristin aus Ovelgönne. Inklusion sei eine Frage der Haltung, behinderte Menschen als Kollegen und Nachbarn zu haben eine Bereicherung. „Eigentlich könnte jedes Dorf das“, meint die 57-Jährige.

„Jeder kann irgendwas“: Ilona Maas aus Ovelgönne koordiniert die Arbeiten in der Wäscherei. Quelle: Gabriele Schulte

Ins „Heldenhaus“ ein paar Häuser weiter kehren Cora (17), Richard (9) und Max (7) aus ihren Förderschulen zurück. So schwierig es manchmal ist, die Bedürfnisse aller vier Pflegekinder mitsamt Assistenz und bei zwei von ihnen auch intensivmedizinischer Betreuung unter einen Hut zu bringen – Kerstin Held möchte keines der insgesamt zwölf Kinder missen, die sie insgesamt schon in ihrer Wohnung hat aufwachsen lassen. „Sie geben mir sehr viel zurück“, sagt „Mama“ Held.

In der Wesermarsch hat die gelernte Ergotherapeutin, die selbst mit einer behinderten jüngeren Schwester aufwuchs, vor einem halben Jahr ein Forum für Inklusion mit gegründet. Schulleiterinnen, Lebenshilfe, Kita-Mitarbeiter und andere Fachkräfte suchen dort nach Ideen und Möglichkeiten der Umsetzung.

„Bei Inklusion geht es um weit mehr als bauliche Veränderungen“, hebt Held hervor. Sie setzt sich unter anderem für Fallmanager ein, die die Aufgaben verschiedener Abteilungen in Sozial- und Jugendämtern personenbezogen zusammenführen. Das Wort behindert mag sie im Übrigen nicht. Wenn sie es benutzt, dann gern in der Kombination „normal behindert“. Der eine schiele, die andere könne sich vielleicht schlecht konzentrieren, sagt die beherzte Kämpferin. „Irgendwie behindert sind wir doch alle.“

Von Gabriele Schulte