Wilhelmshaven

Rund 50 Kühe sind am Sonntagabend von einer Weide in Roffhausen (Landkreis Friesland) ausgebüxt und haben sich auf den Weg in Richtung Wilhelmshaven gemacht. Die Tiere seien unter anderem auf der Bundesstraße 210 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit.

Auch der Bahnverkehr sei davon betroffen gewesen. Nach mehreren Stunden hätten die Polizei, die Feuerwehr und der Besitzer alle Kühe jedoch wieder einfangen können.

Zerstört hätten die Tiere auf ihrem Spaziergang nichts. Auch Verletzte habe es nicht gegeben.

Von RND/dpa/Julia Cebella