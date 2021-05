„Wir Erwachsenen haben die Pflicht, uns impfen zu lassen“

Claudia Wiesemann ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Nach Angaben der Universitätsmedizin Götitngen ist sie Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission Lebenswissenschaften sowie weiterer Arbeitsgruppen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. 2020 wurde sie in die Initiative Niedersächsischer Ethikrat berufen. Von 2012 bis 2020 war sie Mitglied des Deutschen Ethikrats, seit 2016 in der Funktion der Stellvertretenden Vorsitzenden. Wiesemann war von 2010 bis 2016 Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer und von 2002-2012 Präsidentin der Akademie für Ethik in der Medizin. 1998-2007 amtierte sie als Secretary des Wissenschaftlichen Beirats der European Association for the History of Medicine and Health. Wiesemann hat Medizin, Philosophie und Geschichte studiert und in Medizingeschichte an der Universität Münster promoviert. In der Zeit von 1985-1988 arbeitete sie als Assistenzärztin in der Kardiologie, Pulmologie und Intensivmedizin. 1990-1998 war sie Assistentin bzw. Oberassistentin am Institut für Geschichte der Medizin der Universität Erlangen-Nürnberg, wo sie sich 1995 für Geschichte und Ethik der Medizin habilitierte.