Celle

Ein Gymnasiallehrer aus Celle steht wegen seiner Beteiligung an einer AfD-Plakat-Kampagne gegen die Maskenpflicht in der Kritik. Der Historiker Thorsten Althaus, ein AfD-Mitglied, ist auf einem Porträtbild mit seinem Namen und einer heruntergezogene Maske zu sehen, daneben die Aufschrift: „Ich zeige Gesicht! Die Corona-Diktatur muss beendet werden!“ Das Verhalten hat in Celle und über Celle hinaus inzwischen heftige Proteste ausgelöst. Doch die Niedersächsische Landesschulbehörde sieht derzeit keinen Anlass, dagegen vorzugehen.

„Auf Basis der jetzigen Informations- und Erkenntnislage sehen wir (noch) keinen Verstoß gegen das Mäßigungsgebot im Sinne des Beamtenstatusgesetzes“, sagte Bianca Trogisch von der Landesschulbehörde der „Cellischen Zeitung“, die den Fall aufgespießt hatte. Die Teilnahme an der AfD-Kampagne sei grundsätzlich in Ordnung. „Herr Althaus tritt nicht als Lehrer in Erscheinung. Er äußert sich damit nicht dienstlich, sondern als Privatperson auf dem Flyer einer nicht verbotenen Partei. Außerhalb des Dienstes gewinnt das Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit an Gewicht“, ergänzte die Behördensprecherin.

Lehrer warnt in Video vor Multikulti

Dass Althaus als Lehrer arbeitet, spielt in der AfD-Kampagne tatsächlich keine Rolle. Doch in einer Bewerbungsrede für seine Bundestagskandidatur äußerte sich Althaus als Lehrer. „Wenn ich in meiner Schule mir den Pausenhof betrachte, dann sehe ich dort unsere Schüler, unsere Jugend [...], und ich denke mir jedes Mal: Es kann nicht sein – und ich habe noch ein halbwegs intaktes Gymnasium, an dem ich unterrichte –, dass wir diese Jugend einfach so in die Hölle der multikulturellen Gesellschaft verantwortungslos überlassen“, sagte Althaus in einem Video, das offenbar bei einem Treffen von AfD-Kommunalpolitikern in der Region Hannover entstand und bei Youtube veröffentlicht wurde. Kurz nach der Veröffentlichung durch die „Cellische Zeitung“ wurde das Video entfernt.

Beim Celler Hölty-Gymnasium, eines von zwei Gymnasien an dem Althaus unterrichtet, ist schon länger bekannt, dass sich der Oberstudienrat bei der AfD engagiert. „Ich selbst habe am 26. April 2019 von diesem Engagement erfahren und mich daraufhin in vielen Gesprächen mit der Situation auseinandergesetzt“, sagt Hölty-Schulleiterin Monika Nerreter. Doch sie betont: „Rechtlich gesehen ist die AfD eine demokratisch legitimierte Partei.“ Zudem habe jeder verbeamtete Lehrer einen Eid auf die Landesverfassung und die in der Bundesrepublik geltenden Gesetze abgelegt. „Ich gehe zunächst also davon aus, dass Lehrerinnen und Lehrer sich dementsprechend verhalten“, sagt Nerreter und kündigt an: „Bei Kenntnis konkreter anderer Situationen werde ich dienstrechtlich tätig werden.“

Schülervertretungen protestierten

Doch der Fall zieht Kreise. Die Schülervertretungen vom Hölty-Gymnasium und vom Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium (KAV) haben sich ausdrücklich von den politischen Ansichten des Oberstudienrats distanziert. „Wir distanzieren uns nicht von der Person, aber von den Aussagen, die nicht in Verbindung mit unserer Schule gebracht werden sollen“, sagt eine KAV-Schülersprecherin. Im Unterricht habe sich der Lehrer immer richtig verhalten, wie auch Hölty-Schüler bestätigen.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Affäre hatten sich die Schüler mit dem Thema beschäftigt und einen Appell veröffentlicht, der mittlerweile in jeder Klasse verlesen wurde. Darin heißt es unter anderem: „Wir halten die multikulturelle Gestaltung unserer offenen Gesellschaft für ein fruchtbares und gewinnbringendes Merkmal unseres Zusammenlebens. Das KAV-Gymnasium lehnt als Europaschule rückwärtsgerichtete Definitionen des Begriffs Nation strikt ab.“ Auch den Begriff der „Corona-Diktatur“, den Althaus im Rahmen der AfD-Plakatkampagne verwendet, kritisieren die Schüler. Diese Woche setzte die Schülergemeinschaft des Hölty-Gymnasiums auch ein deutliches Signal für „Offenheit, Vielfalt und Toleranz“. Mit Sprühkreide schrieben sie in riesigen Buchstaben „#Multikulti ist himmlisch!“ auf den Schulhof.

AfD stellt sich hinter den Oberstudienrat

Rückendeckung bekam der Pädagoge indes vom Schulelternrat eines der Gymnasien. „Mir ist kein Fall bekannt, bei dem Herr Althaus negativ aufgefallen wäre", sagt Stefan Schmid, der Vorsitzende des Schulelternrats am Hölty-Gymnasium. Dass sich der 51-jährige Pädagoge bei der AfD politisch engagiert, sei schon länger bekannt. Schmid: „Ihm ist selbstverständlich bewusst, dass viele Eltern ein Argusauge auf ihn werfen. Da wäre es wenig hilfreich, wenn er sich in der Schule parteipolitisch äußern würde." Beschwerden von Eltern gab es indes nach Bekanntwerden der Affäre.

Der AfD-Landesverband stellt sich hinter den umstrittenen Lehrer. „Die Verwendung des Begriffes ,Corona-Diktatur’ ist als Zuspitzung im politischen Meinungskampf absolut gerechtfertigt. Insbesondere die weitgehenden Grundrechtseinschränkungen durch das neue Infektionsschutzgesetz zeigen, wie richtig die Verwendung des Begriffes war und ist", heißt es in einer Pressemitteilung. AfD-Landeschef Jens Kestner lobt seinen Vorstandskollegen Althaus ausdrücklich. Er habe sich „in herausragender Weise“ für die freiheitliche Gesellschaft eingesetzt.

Freisprechübungen im Gymnasium

Eine andere Frage ist, ob der Pädagoge vorschriftsmäßig mit den geltenden Hygieneregeln umgegangen ist. Die Landesschulbehörde zumindest geht jetzt einem Hinweis nach, wonach das nicht immer der Fall war. In zwei Unterrichtsstunden beim Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium soll Althaus demnach den Mund-Nasen-Schutz abgenommen haben, damit man ihn besser verstehen könne. Nachdem ihn Schüler damit konfrontierten, soll er behauptet haben, es wäre „seine Angelegenheit, ob er eine Maske trägt". Zudem soll er Schüler aufgefordert haben, bei Wortmeldungen ebenfalls ohne Mund-Nasen-Schutz zu sprechen.

