Wittingen

Eine tote Wölfin ist am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Elbe-Seitenkanal in Wittingen (Kreis Gifhorn) gefunden worden. Nach Erkenntnissen der Polizei hat ein Unbekannter das Tier erschossen und anschließend versucht, es mit einer Metallschlinge und einem Gewicht im Elbe-Seitenkanal zu versenken – was allerdings misslang.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Straftat. Das tote Tier soll im Leibnitz Institut nach Berlin untersucht werden.

Im Sommer 2018 ist bereits ein Wolf im Osten von Sachsen erschossen worden. Er sollte im See versenkt werden, trieb aber an der Oberfläche. Auch in Niedersachsen sind bereits Wölfe erschossen worden: Seit 2003 sind es sechs gewesen.

Von RND/sbü