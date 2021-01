Wittmund

Auch Rettungswagen steuern die Klinik zurzeit nicht an. Lediglich die zentrale Notaufnahme versorgt noch Patienten, die selbst kommen, erklärte der Geschäftsführer des Krankenhauses, Ralf Benninghoff, am Dienstag. Die Maßnahmen seien veranlasst worden, nachdem über das Wochenende die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter deutlich angestiegen sei, sagte Benninghoff. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Bislang sind 25 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, 14 weitere Beschäftigte befinden sich wegen möglicher Kontakte in Quarantäne. Wie viele Patienten sich innerhalb der Klinik infizierten, war zunächst nicht bekannt. Wegen eines früheren Corona-Ausbruchs in einer Pflegeeinrichtung in Carolinensiel hatte die Wittmunder Klinik bereits Covid-19-Patienten stationär aufgenommen. Aktuell versorgt das Krankenhaus 17 Covid-19-Patienten, einer von ihnen liegt auf der Intensivstation. 90 Patienten sind derzeit insgesamt stationär in dem Haus aufgenommen.

Nicht nur Wittmund meldet Corona-Ausbruch in Krankenhaus

Am Dienstag wurden nach Angaben der Klinik-Leitung alle Mitarbeiter und Patienten getestet. Insgesamt sind laut Landkreis rund 500 Abstriche gemacht worden. 10 bis 15 der Tests sollen nach Angaben des Kreises Wittmund in einem Labor darauf untersucht werden, ob es sich möglicherweise um infektiösere Mutationen des Coronavirus handelt. Mit Ergebnissen rechnen Kreis und Klinik frühestens ab Donnerstag.

Landesweit hat es bereits in mehreren Krankenhäusern Corona-Ausbrüche gegeben. Aktuell seien auch aus den Kreisen Uelzen, Nienburg und Hildesheim größere Ausbrüche in Krankenhäusern mit mehr als 15 Infizierten bekannt, wie ein NLGA-Sprecher auf Anfrage am Dienstag sagte. Einzelheiten nannte er nicht. Das Gesundheitsministerium erfasst die Infektionen in Krankenhäusern allerdings auch nicht systematisch, sodass ein kompletter Überblick fehlt.

Von RND/lni