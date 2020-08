Hannover

Schlag gegen eine Bande von Wohnungseinbrechern: Die Polizei hat am Donnerstag mehrere Objekte in der Region Hannover und in Hildesheim durchsucht. Wie die Ermittler auf HAZ-Anfrage mitteilten, waren darunter Gebäude in Hannover, Laatzen und Isernhagen. Zu den konkreten Hintergründen halten sich die Beamten aber vorerst bedeckt.

„Die Durchsuchungen gab es wegen mehrerer Einbruchsdelikte“, sagt Polizeisprecherin Heike de Boer lediglich. Die Razzia fand im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover in insgesamt acht Objekten statt. Ein durchsuchtes Objekt befand sich an der Farrelstraße in Altwarmbüchen. De Boer: „Es gab keine Festnahmen.“

Ermittler wollen sich erst Freitag äußern

Auch auf Nachfrage wird vorerst nicht mitgeteilt, gegen wie viele Personen ermittelt wird. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden und in Ruhe das sichergestellte Material auswerten zu können, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Freitag weitere Angaben zu Verdächtigen und etwaigen Beweismitteln machen.

Von Peer Hellerling