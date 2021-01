Wolfenbüttel

Menschen wie er waren damals Statussymbole. Vor 300 Jahren hielten sich die Reichen und Mächtigen gerne verschleppte Afrikaner als „Kammermohren“ an ihren Höfen, um Wohlstand und Weltgewandtheit zu demonstrieren - als wären diese exotische, repräsentative Schmuckstücke.

Auch Anton Wilhelm Amo, geboren um 1703 in der Küstenstadt Axim im heutigen Ghana, wurde vermutlich versklavt und über Amsterdam als Geschenk an den Hof des prunksinnigen Herzogs Anton Ulrich nach Wolfenbüttel gebracht. Im Jahr 1707 wurde der „kleine Mohr“ in der Kapelle von Salzdahlum evangelisch getauft; die Patenschaft übernahm der Herzog höchstselbst.

Ein Hofmohr: Mächtige hielten sich im 18. Jahrhundert versklavte Afrikaner – wie hier Angelo Soliman in Wien. Von Amo selbst ist kein zeitgenössisches Bild bekannt. Quelle: Wikipedia

Amos bewegende Biografie ist heute fast in Vergessenheit geraten. Dabei machte der Afrikaner aus Niedersachsen eine atemraubende Karriere: Der „Cammer-Bediente“ studierte Philosophie, wurde der erste schwarze Hochschullehrer Deutschlands, setzte sich für die Rechte Schwarzer ein – und hatte selbst mit Rassismus zu kämpfen. „Amos Geschichte ist die Geschichte vieler Migranten: Sie erzählt von Zerrissenheit, Suche nach Identität und dem Kampf um einen Platz in der Gesellschaft“, sagt Andrea-Vicky Amankwaa-Birago.

Der Taufpate: Herzog Anton Ulrich residierte in Wolfenbüttel – und Amo wuchs an seinem Hof auf. Quelle: Archiv / Schloss Wolfenbüttel

„Schwarze Geschichte sichtbar machen“

Die Kulturwissenschaftlerin, die für die Antidiskriminierungsberatung Lüneburg arbeitet, setzt sich mit der Initiative Decolonize Niedersachsen dafür ein, den Philosophen neu zu entdecken – als Vorreiter im Kampf gegen Rassismus. Mit einigen Mitstreiterinnen hat sie das Projekt „Anton Wilhelm Amo Erbschaft“ ins Leben gerufen.

Sie machen sich dafür stark, Straßen nach Amo zu benennen, wie in Berlin die frühere Mohrenstraße. Auch bei Stadtführungen und im Schulunterricht soll sein Wirken thematisiert werden. Und zum 320. Geburtstag des Philosophen soll es 2023 ein internationales Symposium geben, bei dem auch Gelehrte aus Ghana nach Niedersachsen kommen. „Unser Ziel ist es, schwarze Geschichte sichtbar zu machen“, sagt Amankwaa-Birago.

„Amos Geschichte ist die Geschichte vieler Migranten“: Andrea-Vicky Amankwaa-Birago von der Initiative Decolonize Niedersachsen Quelle: Andrea-Vicky Amankwaa-Birago

Anton Wilhelm Amo hat in der Hinsicht eine Menge zu bieten. Am Herzogshof erhält der talentierte junge Mann eine exzellente Bildung. Er besucht die Uni Helmstedt, lernt neben Hoch- und Plattdeutsch auch Französisch, Griechisch, Hebräisch, Niederländisch und Latein. In Halle studiert er Rechtswissenschaften und Philosophie. Im Jahr 1729 verfasst er die Disputation „De iure Maurorum in Europa“ („Von der Rechtsstellung der Mohren in Europa“). In der heute verschollenen Schrift kritisiert er vermutlich die Praxis der Sklaverei – nicht mit emotionalen Appellen, sondern mit juristischer Rationalität.

Promotion eines Pioniers

Als Magister bietet Amo an der Uni Wittenberg schließlich selbst Vorlesungen an. Der Rektor dort preist in einer öffentlichen Laudatio seine Kompetenzen in hohen Tönen und stellt Amo in eine Reihe mit Klassikern wie Terenz und Augustinus, die ebenfalls aus Afrika stammten. Im Jahr 1734 promoviert Amo als erster Afrikaner an einer Uni in Europa. Seine Dissertation kreist um das Verhältnis von Leib und Seele.

Schließlich lehrt er in Jena Philosophie, Psychologie und Medizin, aber auch Kryptologie und Astrologie – ein enzyklopädischer Geist in der Ära der Aufklärung. Schriftstücke unterzeichnet er selbstbewusst mit dem lateinischen Zusatz „Afer“ – „der Afrikaner“.

Ein selbstbewusstes Menschenpaar: Die Skulptur Freies Afrika in Halle gilt auch als Amo-Denkmal. Quelle: Stadt Halle (Saale)

„Niedersachsen hat die Beschäftigung mit Amo bislang verschlafen, obwohl er hier aufwuchs“, sagt Amankwaa-Birago. Ihre eigenen Eltern kamen Anfang der Siebziger zum Studium aus Ghana nach Braunschweig; die biografischen Parallelen sind offensichtlich. „Das Thema Amo hat mich immer ein bisschen verfolgt“, sagt sie und lacht.

Ihr Projekt „Anton Wilhelm Amo Erbschaft“ will unter anderem digitale Stadtrundgänge zu Amo-Orten von Wolfenbüttel bis Halle kreieren. In Jena gibt es bereits Stadtrundgänge zur Kolonialzeit, bei denen Amo immerhin eine Rolle spielt. Die Uni Halle vergibt seit 1994 einen Anton-Wilhelm-Amo-Preis für herausragende Arbeiten. Dort wurde schon zu DDR-Zeiten 1965 im Geiste sozialistischer Völkerfreundschaft die Skulptur Freies Afrika von Gerhard Geyer aufgestellt, die gemeinhin als Amo-Denkmal gilt (und heute von einigen Aktivisten wegen der vermeintlich stereotypischen Darstellung afrikanischer Menschen kritisiert wird).

„Vorbild für junge Schwarze“

Rassismus überschattete auch Amos Leben. Als er Heiratspläne hegte, verfasste der Rhetorikprofessor Johann Ernst Philippi in Halle verletzende Spottgedichte über ihn. In aufklärerischen Gelehrtenkreisen war Amo zwar gern gesehen, doch man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass der Afrikaner nirgends wirklich dazu gehörte. Ein gefeierter Exot.

Das Grab eines Vergessenen: Amos letzte Ruhestätte in Ghana. Quelle: Andrea-Vicky Amankwaa-Birago

Im Jahr 1747 verlässt Amo Europa und geht nach Ghana zurück, obwohl der Entwurzelte seine Muttersprache längst verlernt hat. Im Fort San Sebastian, einem alten Stützpunkt des Sklavenhandels bei Shama, soll der Doktor aus Deutschland bis zu seinem Tod wie ein Einsiedler gelebt haben. Seine Geschichte hat kein Happy End.

Gescheitert sei Amo jedoch nicht, betont Elya Omar, die an der Leibniz-Uni Hannover Lehramt studiert und sich in der Initiative für Diskriminierungssensibilität und Rassismuskritik (Idira) engagiert: „Er hat uns etwas hinterlassen“, sagt sie. „Amo ist für junge Schwarze in Deutschland ein Vorbild, weil er gezeigt hat, dass es möglich ist, in hohe wissenschaftliche Positionen zu kommen.“

Die Inschrift ist kaum noch zu lesen: Amos Grab in Fort San Sebastian in Ghana. Quelle: Andrea-Vicky Amankwaa-Birago

In Ghana hat Andrea-Vicky Amankwaa-Birago das Grab Amos besucht. „Es ist traurig, die Inschrift ist kaum noch zu entziffern“, sagt sie. „Was es mit diesem Grab auf sich hat, weiß hier kaum jemand.“ Wie in Niedersachsen muss Amo auch in seinem Geburtsland wohl erst wieder neu entdeckt werden. Wenn man Amo in Ghana überhaupt kennt, dann kennt man ihn bezeichnenderweise nur als den „vergessenen Philosophen“.

Von Simon Benne