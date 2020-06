Wolfenbüttel

Kurioser Vorfall am Samstagmorgen: Ein 21-Jähriger verirrte sich über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung in der Wilhelm-Brandes-Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der stark betrunkene Mann irrtümlich auf den fremden Balkon gelangt ist. In der Wohnung überraschte er den schlafenden Bewohner. Es kam zu einem Handgemenge, woraufhin der Bewohner verletzt wurde. Die Polizei nahm den Betrunkenen in Gewahrsam.

Von RND/dpa