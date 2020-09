Rietze

Ein amtliches Ergebnis steht noch aus, doch alles deutet darauf hin, dass ein Pferd auf einer Weide bei Rietze in der Gemeinde Edemissen (Kreis Peine) in der Nacht zu Freitag von einem Wolf angegriffen und dabei so schwer verletzt wurde, dass es eingeschläfert werden musste.

Der Besitzer der Tinker-Stute wurde am Freitagmorgen gegen 7 Uhr informiert, dass sein Pferd schwer verwundet auf der Koppel stehe. „Die Verletzungen am Hinterteil waren so schlimm, dass wir von dort aus gleich in eine Tierklinik nach Königslutter gefahren sind“, sagte Arne Krüger der „Peiner Allgemeinen Zeitung“. Die Ärzte seien jedoch machtlos, die Verletzungen der Tinker-Stute zu groß gewesen. „Wir haben uns dann schweren Herzens entschieden, Gipsy zu erlösen“, so Krüger.

Bissbild entspricht dem Wolf

Noch in der Tierklinik sei ein Wolfsberater dazugekommen, der erklärte, dass das Bissbild dem eines Wolfes entspreche. „Doch ein endgültiges Laborergebnis steht noch aus“, betont Krüger. Anfang der Woche soll es vorliegen.

Die übrigen acht Pferde, die sich auf der Weide nahe der Wohnbebauung von Rietze befanden, blieben unverletzt. „Das waren alles große Pferde“, hebt er hervor. Inzwischen sind sie sicherheitshalber auf Krügers Reiterhof in Wipshausen gebracht worden.

Der Vorfall sorgte am Wochenende in Reiterkreisen für große Aufregung, vor allem natürlich bei den Besitzern der rund 80 Pferde, die auf dem Hof untergebracht sind. Krüger organisierte noch an diesem Samstag ein Treffen mit allen Betroffenen, bei dem er über das Geschehene informierte. Aus Sicherheitsgründen wurde allen Haltern angeboten, ihre Pferde in die Ställe zu bringen, und die Sommersaison vorzeitig für beendet erklärt.

Wie es jetzt auf dem Hof weitergeht, ist noch unklar. „Wir haben angefangen, uns über Schutzmaßnahmen wie spezielle Zäune gegen Wölfe zu informieren“, so Krüger. Doch so etwas sei nicht von heute auf morgen umsetzbar und letztlich auch eine Kostenfrage. Er befürchtet im schlimmsten Fall „das Ende der klassischen Weidehaltung in der Region“, so sich denn nichts tut.

In den vergangenen Monaten hatte es mehrfach Wolfsrisse im Raum Peine gegeben. Zuletzt sind auf einer Weide in Eddesse vier Schafe angegriffen worden. Die Art der Kehlbisse deutete auf einen Wolf hin. Ein Ergebnis der eingereichten DNA-Probe steht noch aus. Bereits belegt sind allerdings weitere Angriffe auf Ziegen, Ponys und ein Kalb, unter anderem im Bereich Oelerse/ Dollbergen. Dort hatte ein Wolf ein trächtiges Pony getötet. Bereits im Sommer hatte es bei Lehrte einen tödlichen Wolfsangriff auf ein Pony gegeben.

Das sagt der Peiner Wolfsberater Durch den Zuwachs von Welpen in den Wolfsrudeln bei Burgdorf und weiteren im Bereich zwischen Celle und Gifhorn wandern die Alttiere um Nahrung zu beschaffen, erklärt der Peiner Wolfsberater Lüder Richter. „Aber auch Jährlinge aus den Rudeln wandern ab und suchen eigene Territorien und einen Partner.“ Daher würden sich die Sichtungen und die Risse auch in unserem Landkreis häufen. „Die Entfernung von den Territorien der genannten Rudeln ist für die Wölfe nur ein Katzensprung.“ Dementsprechend gebe es zurzeit auch zunehmende Vorfälle im nordöstlichen Bereich des Landkreises Peine.

