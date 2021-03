Wolfsburg

In der Wolfsburger Innenstadt kontrollieren Polizisten regelmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht. Dabei kam es laut Petra John zu einem unschönen Vorfall: Nach Angaben der 68-Jährigen wurde sie von zwei Polizisten festgehalten und ihr wurden Handschellen angelegt, obwohl sie eine medizinische OP-Maske über Mund und Nase getragen habe. Die Polizei Wolfsburg erklärte, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen keine näheren Auskünfte zu dem Fall erteilt werden könnten.

Der Sache ereignete sich am vergangenen Dienstag. Gegen 15.30 Uhr stand John vor der einer Bäckerei in der Fußgängerzone, als zwei Polizisten auf sie zukamen. Laut der 68-Jährigen hätten die Polizisten die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert.

Einhaltung der Maskenpflicht wurde in der Fußgängerzone kontrolliert

Ein Polizist habe sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Maske höher ziehen solle. „Ich hatte aber Mund und Nase bedeckt und das habe ich ihm auch geantwortet“, so die 68-jährige Wolfsburgerin.

Anschließend habe die Seniorin erwidert, dass die Polizei doch lieber auf die Fahrradfahrer achten solle, die in der Fußgängerzone unerlaubt unterwegs seien. Daraufhin sollte sie ihren Ausweis zeigen, was sie aber nicht tun wollte. „Die Polizisten haben mich festgehalten und mir auf dem Rücken Handschellen angelegt. Ich wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher.“

Ordnungsamt wird informiert

Die Beamten hätten ihr dann das Portmonee, das sie in der Hand hielt, abgenommen und den Ausweis kontrolliert. Daraufhin habe ein Polizist gesagt, dass er Meldung beim Ordnungsamt machen werde. „Er sagte, dass er mich aufgeklärt hat und ich Post bekomme. Aber über was er mich aufgeklärt haben will, weiß ich nicht“, sagt John.

„Grundlos festgehalten“: Petra John (68) habe blaue Flecken von den Handschellen. Quelle: Britta Schulze

„Ich habe seit Tagen nicht geschlafen“

Nach Angaben von John wurden ihr die Handschellen währenddessen abgenommen, doch „die aggressive Vorgehensweise“ habe Spuren hinterlassen: Am Handgelenk seien blaue Flecke aufgetreten, ihr Rücken schmerze. Nach dem Vorfall habe sie einen Arzt aufgesucht, der ihr ein Attest ausgestellt habe.

Petra John denke dauernd über den Vorfall nach. „Ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen, weil es mich so sehr beschäftigt“, sagte die Wolfsburgerin am Donnerstag. Daher habe sie einen Termin beim Anwalt. „Ich habe nur diesen einen Satz gesagt und ansonsten nichts gemacht. Daher lasse ich mir das nicht gefallen“, so Petra John.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig